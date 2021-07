Guild Wars 2 : l’extension End of Dragons repoussée pour le début de l’année 2022

Malheureusement, la troisième extension de Guild Wars 2 ne verra pas le jour en fin d’année 2021. En effet, un communiqué d’ArenaNet nous prévient que les équipes du studio ont besoin de plus de temps pour mettre en œuvre la vision de Cantha : la nouvelle région qui va arriver avec End of Dragons. Malheureusement, il faudra désormais se contenter d’un vague début 2022 comme date de sortie pour cette extension qui a été révélée en mi-mars 2020.

Un retard mais des directs toujours prévus

End of Dragons se fait certes désirer, mais rassurons-nous un minimum car le direct consacré à cette extension le 27 juillet prochain est toujours maintenu. Il reste en effet beaucoup voire tout à apprendre de celle-ci et ArenaNet nous offrira un aperçu de cette dernière à la date susnommée.

Entre spécialisations d’élite, régions, histoire, personnages et, soyons fous, nouvelle classe ou nouvelle race, plusieurs directs prévus pour cette année vont éclaircir ces points et nous donner un avant-goût de cette extension. De plus, le dernier communiqué a également pour but de rassurer les joueurs attendant impatiemment l’arrivée de la mécanique de restructuration des mondes.

Cette dernière induira les équipes d’ArenaNet à recréer les mondes McM du jeu à intervalles réguliers. Chaque groupe se verra diriger dans des instances précises en se basant sur les statistiques des joueurs, les guildes McM et les alliances aussi appelées ensemble de guildes. Le déploiement de cette mécanique via plusieurs phases bêta est toujours fixé pour 2021 et celle-ci permettra notamment des matchs plus équilibrés et dynamiques en monde contre monde.

En bref, Guild Wars 2 devrait donner pas mal de nouvelles durant cette année.