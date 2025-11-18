Guild Wars se met à jour avec Guild Wars Reforged, qui retravaille l’aspect visuel du MMO

Le premier MMO de la série refait sa façade

Reforged est en réalité une mise à jour du premier Guild Wars, qui sera accessible à toutes celles et ceux qui possèdent le MMO. pour les autres, il faudra payer 19,99 € pour obtenir le package complet, celui qui donne accès à toutes les extensions du jeu et qui sera dorénavant jouable sur le Steam Deck.

Avec cette nouvelle version développée par le studio 2weeks, Guild Wars se refait une santé visuelle, avec des icônes HD, des options antialiasing, de meilleurs effets, des options pour la 3D environnementale, un meilleur support pour les écrans modernes et un meilleur support manette. On retrouvera également un nouveau moyen de suivre nos quêtes. Stephen Clarke-Willson, réalisateur du jeu, déclare :

« Même après vingt ans, nous restons passionnés par l’amélioration de l’expérience de jeu de Guild Wars. Le jeu compte une communauté de fans fidèles, et grâce à cette mise à jour qui modernise l’expérience, nous espérons que les joueurs, nouveaux comme anciens, trouveront une raison de continuer à explorer ensemble la Tyrie. »

Et vous n’aurez pas à attendre très longtemps pour découvrir tout cela de vos propres yeux, étant donné que Guild Wars Reforged sera disponible dès le 3 décembre prochain.