Guild Wars 2 : End of Dragons se dévoilera le 27 juillet prochain

La troisième extension de Guild Wars 2 semble s’approcher à grand pas puisqu’ArenaNet donne aujourd’hui aux joueurs un rendez-vous très important. La fin des dragons dévoilera tous ses secrets cet été, mais nous avons déjà quelques indices sur ce à quoi nous attendre.

Et trois nouveaux artworks pour patienter

Annoncé en 2020, l’extension End of Dragons du MMORPG Guild Wars 2 s’approche de plus en plus. ArenaNet nous promet un tas d’informations le 27 juillet prochain lors d’une diffusion en direct. Nous en saurons ainsi un peu plus sur l’histoire, les environnements ou encore la phase de bêta.

En attendant les révélations, une feuille de route vient d’être annoncée pour le jeu avec plusieurs dates clés :

Le 11 mai : les compétences, les professions et les spécialisations d’élite de Guild Wars 2 recevront une mise à jour d’équilibrage qui changera la méta et apportera de nouveaux critères à prendre en compte lors de la création de personnages.

: les compétences, les professions et les spécialisations d’élite de Guild Wars 2 recevront une mise à jour d’équilibrage qui changera la méta et apportera de nouveaux critères à prendre en compte lors de la création de personnages. Le 25 mai : Les joueurs pourront rattraper l’histoire en ayant accès gratuitement à tous les épisodes du Monde Vivant. Chaque semaine, un nouvel épisode sera proposé, et il sera possible de gagner de nombreuses récompenses dont un bon pour une arme légendaire de End of Dragons.

: Les joueurs pourront rattraper l’histoire en ayant accès gratuitement à tous les épisodes du Monde Vivant. Chaque semaine, un nouvel épisode sera proposé, et il sera possible de gagner de nombreuses récompenses dont un bon pour une arme légendaire de End of Dragons. Le 13 juillet : Un évènement de boss limité, les joueurs pourront affronter la Marionnette Détraquée, un célèbre boss des débuts du jeu remis au goût du jour.

En outre, nous avons droit à trois artworks des environnements de l’extension pour patienter.