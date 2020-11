PlayStation Plus : ce qui change sur PlayStation 5

Avec le changement de génération, beaucoup de questions se posent sur le sort du PlayStation Plus sur PS5. Quelles sont les nouveautés ? Est-ce que l’on va continuer d’avoir des jeux ? Qu’est-ce que la PlayStation Plus Collection ? C’est pourquoi nous vous avons préparé ce petit guide qui regroupe toutes les informations officielles ainsi que ce à quoi l’on peut s’attendre suivant les différentes déclarations de Sony.

Est-ce que le prix de l’abonnement PlayStation Plus va augmenter ?

Actuellement, une année de PlayStation Plus coûte 59,99€ et le mois coûte 9,99€ à l’unité. La bonne nouvelle, c’est que ce tarif ne devrait pas changer de suite. Sony n’a pas fait d’annonce à ce sujet mais en parle dans les nouvelles conditions d’utilisation du PlayStation Network, mises à jour en prévision de la sortie de la PlayStation 5.

La nouvelle version stipule que Sony n’a pas le droit de changer les prix de son abonnement sans prévenir ses clients au moins 60 jours à l’avance. Et vu que la console est déjà sortie et que rien n’a été annoncé, cela veut dire que rien ne bougera pour l’instant. Il semblerait aussi illogique de changer dans les premiers mois de vie de la machine donc on devrait au moins être tranquille la première année.

Est-ce que l’on garde les mêmes avantages que sur PlayStation 4 ?

Aucune fonction actuelle du PlayStation Plus ne devrait disparaître sur PlayStation 5. L’abonnement permettra toujours de :

jouer en ligne

avoir 100 Go de stockage pour les sauvegardes sur le cloud

bénéficier de remises supplémentaires sur certains produits du PlayStation Store

télécharger les jeux mis à disposition

Quelles sont les nouvelles fonctions du PlayStation Plus sur PS5 ?

Outre la Collection PlayStation Plus sur laquelle nous revenons plus loin, la grosse nouveauté du PlayStation Plus sur PS5 est l’Aide en jeu. Un gros travail a été fait sur les trophées afin d’aider le joueur. Il peut ainsi avoir des instructions plus précises, une estimation du temps restant et surtout connaître sa progression. Et s’il est abonné PS Plus, une vidéo explicative est même disponible en plus de tout cela pour s’assurer de sa réussite.

C’est tout pour le lancement, mais il n’est pas impossible que de nouvelles fonctions soient ajoutées par la suite via des mises à jour. On imagine facilement Sony commencer à proposer des avantages pour les abonnés dans tout ce qui concerne la création de contenu et le streaming.

Est-ce que l’on aura droit à des jeux PlayStation 5 ?

C’est la question la plus floue concernant le PlayStation Plus sur PS5 pour l’instant. Oui, Sony compte bien fournir des jeux PlayStation 5 mais aucune règle précise n’a pour l’instant été établie. On semble tout de même se diriger vers une norme d’un jeu PS5 par mois avec Bugsnax comme premier jeu PS5 du PS Plus en novembre 2020, puis Worms Rumble deuxième en décembre 2020.

Cependant tout le monde n’a pas le droit au même traitement puisque Bugsnax ou Destruction AllStars resteront deux mois tandis que Worms partira au bout d’un mois. Même suspense pour les jeux cross-gen, les utilisateurs PS4 ne peuvent pas utiliser Bugsnax sur leur machine mais ce n’est pas le cas pour Worms Rumble. Il faudra donc bien faire attention à lire les plateformes des prochains jeux PlayStation Plus.

Est-ce que l’ajout de jeux PlayStation 4 va continuer ?

Pour l’instant, rien ne suggère la fin de la présence de jeux PlayStation 4 chaque mois dans le PlayStation Plus. On rappelle que si la PlayStation 4 est sortie en novembre 2013, Sony a continué d’ajouter des jeux PS3 dans le PlayStation Plus jusqu’en février 2019.

Rien ne garantit des jeux PS4 jusqu’en février 2026 mais on se doute que Sony ne va pas se priver pour muscler son PlayStation Plus en attendant que la ludothèque PS5 soit assez conséquente pour se permettre d’offrir des gros jeux (assez anciens pour ne pas trop être perdant). Cela aurait d’ailleurs encore moins de sens de ne pas le faire sur une console rétrocompatible avec ces jeux.

Notez que même si un jeu PlayStation 5 cross-gen est offert dans le PS Plus, cela ne veut pas forcément dire que sa version PS4 sera également disponible. C’est notamment le cas de Bugsnax qui ne rejoint le PS Plus que dans sa version PS5. Mais Worms Rumble est bien offert dans ses deux versions.

Qu’est-ce que la Collection PlayStation Plus ?

Un peu comme les jeux PS Plus, Sony mettra à disposition de ses abonnés 20 jeux PlayStation 4 qui ont marqué la génération selon le constructeur. La liste est fixe et en change donc pas en fonction des mois. Les jeux restent là-aussi accessibles tant que son abonnement est en cours. Ils seront disponibles dès le lancement de la PlayStation 5, donc le 19 novembre en France.

Quels sont les jeux de la PS Plus Collection ?

Les jeux des studios Sony Interactive Entertainment :

Les jeux des éditeurs tiers :

Pendant combien de temps pourra-t-on réclamer les jeux de la Collection PS Plus ?

Contrairement aux autres jeux PlayStation Plus, il n’y aura pas de date limite pour obtenir les titres inclus dans la Collection PlayStation Plus.

Est-ce que d’autres jeux pourront être ajoutés par la suite ?

Pour le moment, Sony ne semble pas avoir l’intention d’ajouter des jeux à cette collection. En effet, le texte sur le site officiel précise « Voici les jeux qui seront disponibles dans la Collection PlayStation Plus » et non pas les « jeux qui seront disponibles au lancement ». Ce qui laisse peu d’espoir de voir la liste grossir vu l’absence totale de mentions au fait de voir la liste grossir.

C’est assez étonnant vu le manque de certains titres assez évidents tels que Horizon: Zero Dawn. Ce qui nous laisse penser que ce dernier risque d’avoir le même traitement que Spider-Man et bénéficier d’une version Remastered en bonus du nouvel épisode.

Peut-on récupérer les jeux de la Collection sur PlayStation 4 ?

La collection PlayStation Plus est un bonus réservé aux utilisateurs PlayStation 5. Même s’il s’agit de jeux PlayStation 4, il ne sera pas possible de profiter de cette offre sans posséder la nouvelle console.

