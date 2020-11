Worms Rumble

Worms Rumble est un jeu qui mélange combat et plateforme dans des arènes jouables jusqu'à 32 joueurs en temps réel. Cet épisode emprunte au battle royale avec les modes Mort aux asticots et Dernier ver debout. Plusieurs armes iconiques sont là comme le bazooka, la sainte grenade sacrée ou le lance-moutons et l'on pourra personnaliser nos Worms.