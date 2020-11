PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Novembre 2020

Comme tous les mois, Sony propose de nouveaux titres à ses abonnés PlayStation Plus. Cependant, en novembre, nous avons deux surprises : l’arrivée d’une collection de jeux, ainsi que le premier titre sur PlayStation 5. On vous présente tout cela en vidéo.

Présentation du PS Plus novembre 2020

En septembre et octobre, on avait eu droit respectivement à PUBG et Street Fighter puis à Vampyr et Need for Speed Rivals. En novembre 2020, les joueurs pourront télécharger deux nouveaux jeux sur PS4 ainsi qu’un titre sur PS5. Surprise, la PlayStation Plus Collection sera aussi disponible aux possesseurs d’une PlayStation 5 avec plus de 20 incontournables de l’ère PlayStation 4.

Voici les jeux PS+ de novembre :

Les deux premiers sont rétrocompatibles sur PS5 et seront disponibles le mardi 3 novembre dans la journée. Bugsnax sera accessible dès son lancement, donc le 19 novembre et ce, jusqu’à début janvier.