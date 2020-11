PlayStation 5 : tout savoir sur la bibliothèque de jeux

Avec sa rétrocompatibilité PS4, votre PlayStation 5 peut déjà vous proposer de gérer des dizaines ou centaines de titres. Pour cela, il faut passer par la Bibliothèque de jeux. Mais il faut bien avouer que cette fonction n’est pas la plus facile à utiliser. On vous a donc préparé ce guide complet afin de vous aider à vous y retrouver.

Où trouver la Bibliothèque de jeux ?

Pour accéder à la Bibliothèque de jeux, il faut aller sur le menu principal de la PlayStation 5. Cela se fait en restant appuyé sur le bouton PlayStation de la manette. Vous avez alors une série de logos qui commence par celui du PlayStation Store. Il faut aller tout à droite car si l’ordre évolue, le PS Store restera toujours en premier et la Bibliothèque des jeux toujours en dernier.

Les différents onglets de la Bibliothèque de jeux

Pour s’y retrouver plus facilement, la Bibliothèque propose plusieurs onglets qui sont assez pratiques si vous savez déjà ce que vous voulez.

Votre collection

Il s’agit de la liste complète des jeux, démos ou bêtas PS4 et PS5 achetés ou utilisés sur votre compte PlayStation. C’est l’endroit où il faut chercher pour retrouver un jeu que vous souhaitez télécharger sur votre PlayStation 5 et savez déjà qu’il ne s’agit pas d’un jeu PS Plus ou PS Now.

Installé

Il s’agit de la liste des jeux actuellement installés ou en cours de téléchargement sur votre PlayStation 5. La console affiche d’abord les jeux installés sur le SSD avant de passer à ceux du stockage étendu. Sachez que ces derniers ne s’affichent pas si le périphérique n’est pas branché.

PlayStation Plus

Ici, Sony vous présentera la service si vous n’êtes pas déjà abonnés. Si c’est déjà le cas, vous y trouverez dans l’ordre la PlayStation Plus Collection, les jeux que vous pouvez actuellement réclamer puis la liste complète des jeux auxquels vous avez accès grâce à votre abonnement.

PlayStation Now

Même idée que pour le PlayStation Plus, dans cet onglet, vous avez droit à en savoir plus sur l’abonnement ou à gérer vos jeux PlayStation Now si vous êtes abonnés.

Comment rechercher les jeux dans la Bibliothèque ?

Malheureusement, Sony n’a pas pensé à ajouter une fonction de moteur de recherche qui trouverait en fonction de ce qu’on l’on tape. Il faut donc se contenter du tri et des filtres que l’on retrouve à gauche de la première ligne de jeux. Ce système est disponible sur tous les onglets même s’il reste plus pratique sur Votre collection. Notez que le filtre Source disparait sur les onglets où il n’est pas pertinent.

Le tri

Le plus récent : les jeux s’affichent en fonction de votre activité. Dès qu’un jeu est utilisé, téléchargé ou acheté, il vient en tête de liste jusqu’à ce qu’un autre prenne sa place et ainsi de suite. dernièrement

Date d’achat : les jeux s’affichent en fonction de leur acquisition. Cela serait utile pour les derniers ajouts s’il n’y avait pas le tri précédent

Ordre alphabétique : les jeux s’affichent par ordre alphabétique. De loin, le tri le plus pratique pour retrouver un jeu précis rapidement

Les filtres

Plateforme : Vous pouvez choisir de n’afficher que les jeux PS3, PS4 ou PS5 de votre bibliothèque pour gagner du temps

Source : Vous pouvez choisir de n’afficher que les jeux PlayStation Store (en réalité, cela liste les jeux physiques déjà utilisés et ceux achetés en dématérialisé), ceux du PlayStation Plus ou ceux du PlayStation Now

Que signifient les différentes icônes présentes sur les images des jeux ?

Quand vous survolez un jeu dans votre bibliothèque, il est possible qu’une ou deux icônes apparaissent dans le coin supérieur droit de l’image. On vous liste donc tous les pictogrammes pour savoir ce qu’ils signifient et ce qu’il va se passer si vous appuyez sur Croix.

Aucune icône

Si aucune icône n’est présente en survolant l’image, cela signifie que vous possédez le jeu en dématérialisé et qu’il est actuellement installé sur le SSD de votre PlayStation 5.

En appuyant sur Croix, la console vous proposera de lancer le jeu.

Un cadenas

Si un cadenas apparait, cela signifie que vous ne pouvez pas actuellement utiliser ce jeu sur votre PlayStation 5 et ce pour l’une des deux raisons suivantes :

vous avez déjà utilisé ce jeu mais grâce au compte d’un autre joueur

vous avez déjà utilisé ce jeu en version physique mais vous ne l’avez pas encore lancé sur cette PlayStation 5

En appuyant sur Croix, la console vous proposera de consulter la page du jeu sur le PlayStation Store.

Un CD

Si l’icône d’un CD apparaît, cela signifie que vous avez déjà inséré et démarré une version disque du jeu sur votre PlayStation 5.

En appuyant sur Croix, la console vous proposera de lancer le jeu, avant de vous bloquer si le disque n’est pas actuellement dans la machine.

Un cylindre

Si un cylindre apparaît, cela signifie que le jeu est actuellement installé sur votre périphérique de stockage étendu.

En appuyant sur Croix, la console vous proposera de lancer le jeu.

Une flèche vers le bas

Si une flèche vers le bas apparaît, cela signifie que vous possédez le jeu en dématérialisé ou que vous y avez accès via un service tel que le PS Plus ou le PS Now, mais que le jeu n’est pas actuellement installé sur votre PlayStation 5.

En appuyant sur Croix, la console vous proposera de télécharger le jeu.

Un logo interdiction

Si l’image du jeu est grisée et qu’un logo d’interdiction apparaît, cela signifie que ce jeu (ou plus souvent cette version d’essai ou cette bêta) ne peut pas être utilisé sur PlayStation 5.

En appuyant sur Croix, la console vous indique qu’il n’est pas possible d’utiliser ce programme sur PlayStation 5 ou vous propose de télécharger une version plus adaptée si c’est possible.

Un logo PlayStation Plus

Si le logo PlayStation Plus apparaît c’est que vous avez actuellement accès à ce jeu grâce à votre abonnement PlayStation Plus.

En appuyant sur Croix, la console vous proposera de lancer le jeu s’il est déjà installé sur la PlayStation 5 ou de le télécharger si ce n’est pas déjà fait.

Un logo PlayStation Now

Si le logo PlayStation Now apparaît c’est que vous avez actuellement accès à ce jeu grâce à votre abonnement PlayStation Now.

En appuyant sur Croix, la console vous proposera de lancer le jeu en streaming ou de le télécharger si c’est possible.

Pour profiter au maximum de votre PlayStation 5, retrouvez notre guide dédié à la nouvelle machine de Sony. Vous pourrez par exemple savoir comment paramétrer automatiquement vos jeux ou régler la qualité de vos captures vidéo.