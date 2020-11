PS5 : Comment consulter les astuces vidéo PS Plus ?

Sur PS5, les abonnés PlayStation Plus ont droit à une nouvelle fonction exclusive, les astuces vidéo. Cependant, il n’est pas forcément évident de savoir comment y accéder, c’est pour cela qu’on vous a préparé ce petit article explicatif.

Comment consulter les astuces PS Plus sur PS5 ?

Tout d’abord, sachez que tout n’a pas forcément droit à son astuce. De plus, le jeu ne vous propose des astuces utiles dans votre contexte. Dans Astro’s Playroom par exemple, les astuces proposées concerneront bien le niveau en cours, et pas un autre. Appuyez rapidement sur le bouton PlayStation de la manette pour accéder au menu du jeu. Plusieurs éléments s’affichent, ceux qui ont une ampoule avec le logo PS Plus dans le coin supérieur droit ont bien des astuces à vous proposer.

Dans ce cas, appuyez sur Croix pour voir ce dont il s’agit. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs dans le même niveau. Sélectionnez celle qui vous intéresse et appuyez de nouveau sur Croix.

Un lecteur vidéo fait son apparition. Play sert bien évidemment à lancer la vidéo et vous pouvez avancer ou reculer de 10 secondes grâce à L2 et R2.

En allant vers le haut pour sélectionner la vidéo et en appuyant sur Croix, vous pouvez agrandir l’image pour voir un peu mieux ce qu’il se passe.

Dans ce cas, Croix sert à lancer ou mettre en pause la vidéo. Vous pouvez quitter ce mode grâce au bouton Rond.

Il est également possible que plusieurs vidéos différentes soient disponibles pour la même astuce. Dans ce cas, vous pouvez changer de vidéo sur le lecteur en appuyant sur L1 ou R1.

Activer les sous-titres

Certaines vidéos peuvent avoir une voix-off qui explique plus précisément l’astuce. Heureusement, Sony a pensé aux malentendants ou à ceux qui ne maîtrisent pas l’anglais en proposant une option pour afficher des sous-titres.

Lorsque le lecteur est affiché, et même quand la vidéo est agrandie, appuyer sur Options ouvre un menu qui permet d’activer ou de désactiver les sous-titres.

Le mode épinglé sur le côté

Ce n’est pas l’unique mode de visionnage puisque vous pouvez également épingler la vidéo sur le côté. On y perd le contrôle de la vidéo mais on peut jouer en même temps. Pour cela, il faut être sur le lecteur et sélectionner l’icône à droite de celle qui permet d’avancer de 10 secondes. Le bouton Options permet également de le faire, même lorsque la vidéo est agrandie.

La PS5 vous laisse choisir entre afficher la vidéo à gauche ou à droite du jeu. Vous pouvez avoir un aperçu des deux possibilités en bougeant le stick gauche. Il faut ensuite confirmer grâce au bouton Croix.

Pour quitter ce mode, il faut rapidement appuyer sur le bouton PlayStation de la manette pour revenir au menu du jeu. Vous y trouvez un nouvel élément, l’astuce en question.

Appuyer sur le bouton Options permet de choisir si vous voulez déplacer la vidéo ou bien quitter ce mode.

Vous savez désormais comment consulter les astuces officielles PS5 mais il faut bien reconnaître qu'elles ne valent pas toujours les nôtres.