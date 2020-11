PS5 : Comment voir le nombre d’heures passées sur un jeu ?

Fonctionnalité assez demandée par le passé, la PS5 nous laisse enfin voir le nombre d’heures passées sur un jeu. Avec la nouvelle interface de Sony, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver et nous allons donc vous guider pas à pas afin de découvrir le temps dédié à chacun de vos jeux.

Comment voir son nombre d’heures de jeu sur PS5 ?

Il faut aller sur le menu principal de la console (l’écran de base au démarrage, un appui long sur le bouton PlayStation de la manette permet d’y accéder si vous êtes en jeu ou dans un autre menu)

Allez vers le haut à droite pour sélectionner votre profil repèrable à votre nom et votre avatar PSN

Appuyez sur Croix puis sélectionnez « Profil »

Allez vers la droite pour choisir l’onglet « Jeux »

Utiliser ensuite les onglets pour basculer sur « Profil » et ensuite sur la partie « Jeux »

Vous retrouverez donc la liste complète de vos jeux, PS4 et PS5, des plus récemment utilisés aux plus anciens. En cliquant sur ceux-ci il sera également possible de connaitre le temps écoulé depuis sa dernière utilisation ou encore votre progression sur les trophées du jeu en question.

Sachez que les démos et bêtas sont également présentes, parfois sous le même nom que la version complète du jeu (on pense notamment à Fifa ou Battlefield). Il est également possible que le nombre soit beaucoup moins important que la réalité. Vous pourrez aussi vous demander comment il est possible d’avoir plus de 1000 heures de jeux sur Rocket League pour finir Or 3.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur la PlayStation 5 ainsi que son test complet en vidéo sur la chaine Youtube.