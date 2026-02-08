Guide Planet of Lana 2

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Planet of Lana 2. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Planet of Lana 2

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Planet of Lana 2. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Notre aperçu à la Gamescom

Notre test

Notre test vidéo

Présentation Planet of Lana 2

Planet of Lana 2 prend place sur la planète Novo sur laquelle habitent Lana et son amie à quatre pattes, Mui. Plusieurs années après l’arrivée des technologies robotiques déjà vues dans le premier opus, les tensions entre certaines tribus commencent à se multiplier et la paix est plus que jamais en danger. Lana et Mui vont donc devoir reprendre du service afin de faire toute la lumière sur des vérités longtemps enfouies, et découvrir de précieux secrets sur leur planète mais avant tout sur elles-mêmes et leur amitié.

À travers une multitude de paysages allant des sommets givrés aux océans abyssaux en passant par des ruines abandonnées, les deux amies vont devoir progresser dans un monde où beauté et danger coexistent désormais de manière fragile. L’agilité accrue de Lana et les dons de Mui leur permettant de résoudre des énigmes toujours plus complexes, leur coopération sera plus que jamais primordiale pour triompher et ramener la paix dans ce monde bouleversé.

Quand et où sort Planet of Lana 2 ?

Planet of Lana 2 est prévu pour sortir uniquement en dématérialisé le 5 mars 2026 sur PC (via Steam et Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Le jeu sera-t-il disponible au lancement dans un service d’abonnement ?

Le jeu sera disponible sur le Xbox Game Pass Ultimate et dans le Game Pass PC dès son lancement. Il n’y a pas eu d’annonce faite pour une disponibilité du jeu dans un autre service d’abonnement comme le PlayStation Plus.

Une démo est-elle disponible ?

Oui, une démo est disponible sur toutes les plateformes. Dès le 11 février 2026 sur la plupart d’entre elles, et un peu plus tard sur Switch.

Faut-il avoir joué au premier jeu pour apprécier cette suite ?

Forcément, si vous ne jouez pas au premier jeu, vous risquez de passer à côté de certains éléments scénaristiques sur l’univers et la relation entre Lana et son amie Mui, mais l’aventure a été développée dans l’idée d’accueillir de nouveaux venus, cela a été confirmé par le studio lui-même, donc n’ayez crainte. Si jamais vous souhaitez en apprendre plus, vous pouvez retrouver notre test de Planet of Lana.

Quelles sont les nouveautés attendues ?

En plus des mouvements déjà connus pour Lana, qui pouvait sauter, courir, contrôler Mui et certaines machines extraterrestres, la jeune fille pourra désormais nager et plonger, mais Mui pourra aussi prendre l’apparence de poissons ou bien hypnotiser les robots qu’elle croisera. On peut imaginer que d’autres nouveautés ont été gardées secrètes par le studio. Les équipes ont par ailleurs confirmé que le jeu devrait arborer davantage de scènes d’action et une durée de vie doublée (entre 8 et 10h).

En plus du solo, peut-on jouer à deux ?

Désolé de vous décevoir, mais non, Planet of Lana 2 est un jeu 100% jouable en solo. Vous contrôlez Lana et Mui vous-même, en coopération.

Une édition physique est-elle prévue ?

Non, pas pour l’instant. Le premier jeu avait connu une sortie physique dans un second temps, donc on croise les doigts.

