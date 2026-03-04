Test Planet of Lana 2 – Wishfully en orbite pour la suite de sa fable onirique

8.5

Durée de vie

Histoire principale

6.5 heures

Collectionneur

8 heures

Jaquette de Planet of Lana II
Planet of Lana II
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2

Date de sortie : 05/03/2026

  • Une prouesse artistique à tous niveaux
  • Un univers assumé et bien plus expliqué
  • La relation Lana / Mui toujours aussi mignonne...
  • Une aventure plus longue que la première...
  • Des nouveautés de gameplay bienvenues pour renouveler l'expérience
  • Prise en main toujours aussi aisée, y compris pour les nouveautés
  • Système de sélection de chapitre
  • Aucun problème technique à signaler
  • On aurait une nouvelle fois plus de séquences orientées action
  • De nouveaux personnages pas assez mis en avant
  • ... même si clairement laissée de côté pour cette suite
  • ... mais pas deux fois plus longue comme annoncé
8.5

Adam Stjarnljus et ses équipes à Wishfully nous proposent une nouvelle fois un jeu de puzzle-plateforme cinématographique de haute volée. L’ensemble est plus globalement abouti, plus cohérent, plus complet que le premier opus, avec de meilleurs enjeux narratifs (et une fin très ouverte), mais également de nombreuses et bienvenues nouveautés de gameplay qui redonnent un intérêt certain tout en parvenant à faire oublier les quelques lacunes du premier jeu. Une pépite vidéoludique qui nous en met plein les yeux et les oreilles, tout en nous donnant la bonne dose d’énigmes, de déduction et d’observation nécessaires. Une petite parenthèse enchantée à découvrir sans modération, malgré encore quelques retenues signalées concernant la sous-représentation de séquences plus orientées action et sur une éventuelle trop grande interprétation laissée libre aux joueurs et aux joueuses.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

