Test Planet of Lana 2 – Wishfully en orbite pour la suite de sa fable onirique

En 2022, le studio suédois Wishfully nous proposait son premier jeu, Planet of Lana, en compagnie de Thurderful Publishing. Une aventure aussi onirique qu’imparfaite, porte-drapeau des écueils d’un jeune studio prêt à en découdre pour proposer sa vision d’un puzzle-platformer cinématographique. Malgré ses quelques défauts de rythme, ce premier jeu avait su convaincre par son esthétique propre à lui, son ambiance d’un autre monde et ses personnages aussi attachants qu’intrigants. Planet of Lana 2: Children of the leaf débarque donc plus de trois ans plus tard sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch et Switch 2, Xbox Series X/S et dès son lancement dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC, avec une aventure promise comme plus longue, plus complète, beaucoup plus orientée sur le lore de cet univers particulier, sans oublier la justesse ludique qui faisait mouche dès son prédécesseur. Mais la promesse est-elle tenue ? Vous allez voir qu’en plus de faire un nouveau tour de force artistique, Wishfully assume son univers et corrige presque tous les défauts de Planet of Lana, en magnifiant ses forces de la plus belle des façons.

Conditions de test : Nous avons joué à Planet of Lana 2 sur PlayStation 5 Pro pendant environ 8h, le temps de terminer le jeu une première fois puis de rejouer quelques chapitres pour trouver les hologrammes manquants et d’obtenir le trophée Platine. Bien que nous ferons notre possible pour limiter les spoilers narratifs, il se peut que certains éléments importants se doivent d’être décrits.

L’aventure reprend de Novo

Avant de vous plonger dans les secrets de Planet of Lana 2, un petit rappel des événements du jeu précédent : Lana, jeune fille courageuse de la planète Novo, vit seule avec sa sœur Elo suite au décès de ses parents. Des envahisseurs venus du ciel ont détruit une partie de leur ravissant village, Tailo, et alors que sa sœur disparaît à son tour, Lana va devoir se débrouiller seule pour retrouver sa trace. Seule, pas réellement puisque rapidement après le début du jeu, Lana fait la rencontre de Mui, une espèce d’origine inconnue, toute noire et aux capacités surprenantes.

Les deux amies vont alors arpenter différentes strates de la planète Novo pour libérer Elo et le village et regagner une sérénité méritée tout en ayant appris à maitriser ces machines venues d’ailleurs. Mais, tous ces événements ont réveillé des souvenirs, et Lana sait désormais qu’une part d’ombre réside sur ses origines et celles de son peuple. Planet of Lana 2 s’ouvre sur un prologue narré dans une langue inconnue (le seul passage du jeu) et récapitule ces événements en images tout en posant les jalons d’une nouvelle aventure qui se voudra outrageusement plus tournée vers le lore de cet univers onirique si particulier qui se dévoile devant nos yeux toujours en défilement horizontal, avec un peu plus de verticalité cette fois.

Premier point positif donc pour cette suite, qui fait confiance à son univers et à ses personnages et explique beaucoup plus de choses que dans sa première entrée. C’était d’ailleurs l’un des points les plus faibles que nous avions relevés lors de notre test à l’époque, à savoir trop peu d’éléments de lore mis en avant durant la courte aventure. L’aventure débute par un prologue plutôt court, rappelant les commandes de base, à savoir le saut, le sprint, la position accroupie, le déplacement d’objets, mais permet aussi de mettre en avant de nouvelles capacités pour Lana, désormais plus âgée et donc plus agile, à savoir nager et plonger (tout en prenant garde à l’oxygène). À savoir que Lana pourra toujours prendre possession de certaines machines comme dans le premier jeu, et qu’elle pourra indiquer des ordres à Mui, que l’on ne retrouvera que quelques minutes après le début du jeu, puisqu’il s’agira ici de notre premier objectif en compagnie d’Anua, la nièce de la jeune fille.

Les amies réunies, tout ne va bien entendu pas se passer comme prévu. Anua va se retrouver extrêmement malade à la suite d’une mésaventure avec une mystérieuse pierre luminescente, et tout le village va alors tourner le dos à Lana, tenue pour responsable de ne pas avoir pu veiller sur elle. Alors que les guerriers, dont Elo, prennent la route pour attaquer l’envahisseur qui a déposé cette pierre non loin du village, Lana est mise à l’écart et est priée de ne pas les accompagner. Heureusement, la jeune fille sera tout de même muse à contribution par le sage du village, Rakuen, qui les avait aidés lors du premier opus.

Lana va donc devoir partir à l’aventure pour trouver un remède à Anua et la sauver de son triste sort en rencontrant au passage de nouveaux personnages finalement pas très capitaux pour l’intrigue. Nous n’irons pas plus loin concernant les explications de cette suite et le reste du scénario, qui se veut, on le rappelle, extrêmement narratif et répondra à énormément de questions laissées en suspens dans Planet of Lana. Ne vous attendez toutefois pas à une aventure presque deux fois plus longue comme on avait pu nous l’annoncer, comptez plutôt 6 à 7h de jeu contre 4 à 5h pour le premier opus, voire un peu plus si vous fouillez tous les recoins pour y dénicher les nouveaux hologrammes secrets cachés dans le décor. D’autant plus que, contrairement au premier jeu, nous n’avons pas remarqué de baisse d’intensité narrative dans cette suite, qui s’avère bien plus aboutie et solide que pour notre première excursion sur Novo.

Un duo toujours aussi mignon ?

Parmi les différentes branches narratives qui seront davantage fouillées, on aura par exemple le passé de Mui, qui nous permettra d’apprendre d’où elle vient, de quelle époque, mais aussi les raisons qui l’ont amenée sur Novo, avec des séquences entières à jouer en contrôlant ses déplacements et en faisant progresser l’intrigue. De son côté, Lana va découvrir plus de choses sur les envahisseurs, son peuple, mais également son potentiel avenir et celui de ses pairs, qui seront une nouvelle fois franchement pas épargnés. La fin de Planet of Lana 2 est d’ailleurs, de manière assez surprenante, assez ouverte, laissant explicitement la voie libre à une troisième aventure, qui promet d’être radicalement différente, Lana connaissant de grands chambardements dans son aventure, comme sa relation avec Mui, encore une fois au cœur du nouveau bijou vidéoludique de Wishfully.

C’était l’une des forces de Planet of Lana : la relation amicale extrêmement solide bâtie entre Lana et cette étrange créature noire, Mui. L’une et l’autre ayant besoin de l’autre pour progresser, que ce soit par des passages étroits ou des mécanismes à activer grâce aux pouvoirs de contrôle des machines, cette relation démarre sous les plus beaux auspices dans cette suite, quitte à être légèrement mise de côté à un certain moment. L’une des particularités de cette licence repose beaucoup sur la libre interprétation des situations, dialogues et échanges entre les personnages, et on pourrait peut-être alerter sur cet aspect qui pourrait gêner certains et certaines au moment de se dire : ai-je vraiment tout compris ?

C’est d’ailleurs ce qui risque d’entraîner de fortes répercussions si troisième opus il y a, en espérant que les équipes traitent de la meilleure des manières cette amitié contre nature. Mais c’est ce qui fait aussi que l’on tiendra aussi notre premier (pourrait-on dire presque le seul) écueil de cette aventure toute mignonne : on aurait aimé davantage d’interactions entre les deux amies, qui n’échangeront pas plus que ça durant leur nouvelle aventure, sauf si vous forcez les papouilles (avec deux trophées à la clé). La faute à ce statut de fable sans dialogue ou, du moins, dans une langue inconnue ?

Entendons-nous bien, il aurait été contre-productif de dédier l’entièreté du jeu à cette relation, d’autant plus que de plus gros enjeux personnels se jouent au fil de cette suite, mais il nous reste ce sentiment doux-amer qu’il manque quelque chose, quelque chose de plus profond, malgré que Mui soit dans quasiment toutes les énigmes et devienne même encore plus utile qu’avant, en plus de poivoir désormais être pointée dans toutes les parties de l’écran, offrant plus de liberté aux joueurs et joueuses. Vous pouvez d’ailleurs toujours demander à Mui de vous suivre ou de vous attendre à un point nommé pour déclencher des mécanismes.

En plus de devoir toujours activer certains générateurs ou désactiver certaines machines en se plaçant près d’elles, Mui va pouvoir aussi utiliser une nouvelle capacité : celle d’incarner des créatures de la planète, à savoir des poissons remplis d’encre ou encore une sorte de boule blanche roulante et organique, pouvant placer sur le sol une espèce de toile inflammable. L’idée était toute trouvée : de nouveaux types de puzzle étaient nés. Vous allez par exemple devoir par moments placer cette mystérieuse matière à des endroits stratégiques pour y amener le feu et ainsi débloquer des passages. Attention toutefois à ne pas vous faire cramer trop tôt, quitte à tout devoir recommencer. Rassurez-vous, le gameplay est toujours aussi facile à prendre en main, malgré les nouveaux contrôles à apprendre, pour une prise en main des plus remarquables.

Il s’agira d’ailleurs de l’une des seules nouvelles énigmes terrestres de Planet of Lana 2, le reste étant constitué de casse-tête déjà entrevus dans le jeu précédent mais réimaginés pour l’occasion. Les nouvelles énigmes seront particulièrement mises en avant par toute la sphère aquatique désormais accessible, aussi bien par Lana seule, que par Mui, enveloppé dans des nénuphars soutenus par la jeune fille, pour aller trouver de nouvelles manières de nous piéger et nous ôter la vie, même si notre principal reproche de l’époque, à savoir le manque de séquences plus soutenues niveau action, est seulement en partie résolu.

Une finesse artistique au firmament

Planet of Lana 2 reprend en effet une partie de la formule un peu die & retry dans certaines séquences, où le timing paraît serré et où la moindre erreur vous fera redémarrer le puzzle. On notera tout de même moins de séquences en lien avec les machines, pour plus d’interactions avec l’environnement, ce qui n’est pas pour nous déplaire afin de renouveler l’expérience à plus grande échelle. On vous passera volontiers certaines séquences très narratives qui changeront drastiquement votre point de vue ou votre manière de jouer pour ne pas vous gâcher la surprise, mais clairement, les équipes de Wishfully ont su apporter une fraicheur aussi ludique qu’artistique, pour notre plus grand bonheur.

Un bijou. Planet of Lana était déjà réussi artistiquement parlant, mais cette suite l’est tout autant, si ce n’est plus, par la variété des environnements entièrement dessinés à la main qui nous sont proposés et par cette patte artistique décidément assumée. Que ce soit en traversant des steppes glacées ou des forêts tropicales, Planet of Lana 2 explore donc toutes les merveilles de la planète Novo et nous fait rencontrer d’autres populations, mais aussi de nouveaux ennemis, qui veulent eux aussi leur part du gâteau de cette somptueuse planète et de ses mines d’une richesse inouïe. On aura même l’occasion de parcourir une large zone urbaine, mais nous n’en dirons là aussi pas plus pour ne pas spoiler cette partie très précieuse narrativement parlant.

D’autant plus que tout ne se passera pas sur la planète Novo cette fois (on se tait, on en a déjà trop dit), mais en découvrant des lieux aussi sombres et angoissants que colorés et majestueux a ravi nos cristallins, au moins autant que nos cellules acoustiques bercées par les douces mélodies enchanteresses de Planet of Lana 2. Il se passe toujours quelque chose à l’écran, que ce soit au premier plan, ou même très loin dans les plans plus profonds, à tel point que ce monde n’a jamais été aussi vivant. Les arbres vougent de manière féérique avec le vent qui s’enroule dans leurs feuilles, tandis que les bruits de la faune nous emportent au cœur de ces fantastiques panoramas.

Takeshi Furukawa est de retour à la composition de cet univers musical si particulier et voluptueux avec d’incroyables moments musicaux d’une justesse rare, à l’aide de morceaux créés en compagnie d’un orchestre réuni à Budapest et par ailleurs également d’instruments typiquement suédois, tout en étant aussi doux et discret que possible pour ne pas outrepasser l’action ou le calme apparent se calquant à l’écran.

Au niveau technique, Planet of Lana 2 est de plus au top de sa forme. Alors, bien entendu, corriger l’entièreté des bugs sur une aventure aussi narrative et courte est forcément plus aisé qu’un vaste open world, mais il faut tout de même féliciter la petite équipe de Wishfully pour son travail d’optimisation et d’ergonomie sur la totalité de l’expérience, sans aucun problème technique rencontré. On pourrait tout de même regretter que la manette DualSense ne soit pas plus considérée, hormis quelques vibrations bien trouvées, mais cela reste vraiment en marge.