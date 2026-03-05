Comment trouver les morceaux d’Hologramme secret dans Planet of Lana 2 ?

L’hologramme secret constituera votre principale recherche secrète dans Planet of Lana 2. Il s’agira de trouver dix sanctuaires cachés, prenant la forme d’une boite robotique que vous pourrez ouvrir grâce aux compétences spéciales de Mui (restez appuyé sur Triangle par exemple sur PlayStation). Une fois l’objet ouvert, vous n’avez qu’à récolter le morceau d’Hologramme secret avec Lana pour valider la complétion et décrocher un Trophée argent numéroté🏆par morceau retrouvé. Dix morceaux sont à retrouver, disséminés dans autant de morceaux de chapitres différents durant toute votre épopée. Voici la localisation exacte de ces morceaux permettant de terminer votre Quête de l’Hologramme secret et débloquer le Trophée or « La piste secrète » 🏆.

Pas de panique si vous loupez un hologramme secret, vous pouvez rejouer les chapitres. Les trophées se débloqueront avec le numéro précis du conteneur, donc vous saurez immédiatement si vous en avez laissé en chemin ou pas.

Quête de l’Hologramme secret 1/10

Chapitre 1 « Secrets » portion « L’épave » , après la Cabine de la Capitaine, ne pas atteindre l’écran-titre

, après la Cabine de la Capitaine, ne pas atteindre l’écran-titre Objectif en cours : Trouve une sortie

Après avoir visité la Cabine de la Capitaine, continuez votre route jusque dans la salle aux énormes pilons activés par Mui. Traversez en rythme pour atteindre le bout de la salle. Avant de revenir sur vos pas par les hauteurs, continuez à droite pour trouver le premier conteneur de l’hologramme secret.

Quête de l’Hologramme secret 2/10

Chapitre 3 « Le Remède » portion « Les montagnes », ne pas affronter la première phase de blizzard, aller d’abord à droite avant de monter

ne pas affronter la première phase de blizzard, aller d’abord à droite avant de monter Objectif en cours : Trouve la fleur de montagne

Seulement quelques minutes après avoir débarqué dans la montagne pour trouver la fleur de montagne, repérez une zone par laquelle monter pour sortir de la grotte. Ne montez pas et continuez sur votre droite pour trouver en contrebas, dans la zone exposée au vent, le conteneur de l’hologramme secret.

Quête de l’Hologramme secret 3/10

Chapitre 3 « Le Remède » portion « La mine des montagnes », dès votre arrivée dans la mine.

dès votre arrivée dans la mine. Objectif en cours : Trouver la fleur de montagne

Dès que vous débarquez dans la mine des montagnes grâce au gros ascenseur, prenez à gauche pour sortir hors du cadre de vue pour trouver une petite pièce contenant l’hologramme secret.

Quête de l’Hologramme secret 4/10

Chapitre 3 « Le Remède » portion « Démoa », zone aquatique, avant la zone des robots volants.

zone aquatique, avant la zone des robots volants. Objectif en cours : Trouve le coquillage

Avancez dans le chapitre jusqu’à remonter à la surface dans une grande étendue d’eau. Si vous ressortez par la droite, vous tomberez sur un robot volant vigilant qui vous attaquera, ce sera le signe que vous serez allé trop loin. Replongez et ressortez le plus à gauche pour trouver plus loin l’hologramme secret.

Quête de l’Hologramme secret 5/10

Chapitre 3 « Le Remède » portion « Démoa », sortez de l’eau et accédez au puzzle de l’ascenseur et de la caméra, n’allez pas jusqu’au vol du véhicule aquatique

sortez de l’eau et accédez au puzzle de l’ascenseur et de la caméra, n’allez pas jusqu’au vol du véhicule aquatique Objectif en cours : Trouve le coquillage

Après une grande portion aquatique, vous infiltrez un complexe dans le but de voler un véhicule aquatique. Vous tombez sur un puzzle avec un ascenseur et une caméra rouge. Demandez à Mui d’interagir avec le bouton pour vous cacher sous l’ascenseur pendant qu’il remonte et échapper à la caméra. Faites plusieurs fois manœuvrer l’ascenseur pour monter tout en haut de la zone, puis rejoignez Mui sur la droite pour trouver une zone secrète tout à droite, par là où Mui vous rejoint, avant de poursuivre vers la gauche.

Quête de l’Hologramme secret 6/10

Chapitre 5 « L’ennemi » portion « La forêt de Wémari » , pendant le puzzle de la corde et de l’essaim qui envoie des boules de feu, avant d’entrer dans le village autochtone

, pendant le puzzle de la corde et de l’essaim qui envoie des boules de feu, avant d’entrer dans le village autochtone Objectif en cours : Trouve le cerf sacré

À votre arrivée dans la forêt, passez les premiers puzzles, notamment celui avec la gestion de l’eau sur les plantes, pour rejoindre un nouveau puzzle où Mui devra casser une corde pour vous permettre de monter en évitant les boules de feu d’un essaim noir. Avant de poursuivre en haut à droite, allez tout à gauche de l’écran pour trouver une pièce secrète contenant l’hologramme secret.

Quête de l’Hologramme secret 7/10

Chapitre 7 « La Vengeance » portion « Les terres désolées », avancez pendant environ 5 minutes et passez le premier puzzle de possession d’un robot.

avancez pendant environ 5 minutes et passez le premier puzzle de possession d’un robot. Objectif en cours : Trouve le tueur de R*****.

Dans la zone industrielle, vous parvenez à un robot avec un scanner rouge et un avis de recherche pour Mui. Vous repérez en contrebas le conteneur de l’hologramme secret. Revenez sur vos pas et glissez-vous en vous accroupissant dans la zone inférieure proche des deux robots hors service (qui s’éclairent en rouge à votre passage) pour rejoindre le conteneur de l’hologramme secret.

Quête de l’Hologramme secret 8/10

Chapitre 7 « La Vengeance », portion « La ville », après le long puzzle où vous dirigez un poisson grâce à Mui, ne sortez pas dans la ville.

après le long puzzle où vous dirigez un poisson grâce à Mui, ne sortez pas dans la ville. Objectif en cours : Trouve le tueur de R*****.

Après le puzzle du poisson avec Mui, vous devez activer un ascenseur en maintenant la commande tournée vers la droite. En haut, l’ascenseur retombe et vous devez sauter sur des accroches murales. Avant de monter, repérez le petit passage sur la gauche de la cage d’ascenseur, faufilez-vous dedans pour trouver le conteneur. Attention cependant, cet hologramme était buggé pour nous lors de notre première partie.

Quête de l’Hologramme secret 9/10

Chapitre 7 « La Vengeance », portion « La Ville », juste après la visite de la ville extérieure, avant de prendre le train

juste après la visite de la ville extérieure, avant de prendre le train Objectif en cours : Trouve le tueur de R*****.

Après votre session de parkour dans la ville utopique, vous rejoignez des égouts, avec de gros ventilateurs. C’est ici que vous devez stopper et aller tout à gauche de la salle pour trouver une pièce secrète renfermant l’hologramme secret. Si vous atteignez le puzzle suivant avec un cube magnétique, c’est que vous êtes allé trop loin.

Quête de l’Hologramme secret 10/10

Chapitre 7 « La Vengeance », portion « La fin », ne sortez pas du complexe pour atteindre le boss final, repérez le couloir de capteurs rouges à désactiver

Juste avant de sortir du complexe de la Base secrète, vous passez une zone où vous devez neutraliser plusieurs capteurs rouges grâce à Mui pour que Lana puisse avancer. Une fois cette zone passée, ne sortez pas du complexe (qui mène au boss de fin), mais regardez en contrebas pour trouver le conteneur. Sautez dans la direction du petit conduit menant à lui pour trouver le dernier hologramme secret.

Vous disposez désormais de tous les morceaux de l’Hologramme secret. Vous débloquez donc le Trophée La piste secrète 🏆. À titre informatif, vous trouverez ci-dessous à quoi doit ressembler votre Hologramme secret ainsi reconstitué. Pour plus d’informations sur Planet of Lana 2, retrouvez notre guide complet sur le jeu ou encore notre test sans spoiler.