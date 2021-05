La trame de Mass Effect 2 repose sur le principe de chercher une équipe qui accompagnera le commandant Shepard pour effectuer une mission périlleuse. Lors de cette mission, plusieurs embranchements sont possibles et ils seront avant tout liés à votre préparation tout au long du jeu. Afin d’obtenir la meilleure fin possible, voici les indications à suivre pour réussir la dernière mission de Mass Effect 2 dans Mass Effect Legendary Edition.

Aucun spoil ne sera formulé ici, vous pouvez donc lire cet article sans crainte de voir des morceaux d’intrigues révélés ici.

Effectuez les missions de Loyauté

Avant d’effectuer la mission suicide, le plus important sera de participer à chacune des missions de Loyauté de vos coéquipiers. Ces missions se débloquent à certains moments du jeu, en allant parler à chaque personnage sur le Normandy.

Effectuez ces missions en priorité et faîtes tout pour que le personnage en question obtienne la fin qu’il souhaite afin qu’il reste loyal à Shepard.

N’allez pas non plus en travers de vos choix moraux, car il est préférable de maximiser une seule et unique voie (Pragmatique ou Conciliant) afin de sauver les meubles auprès des compagnons si vous avez effectué des choix qui ne plaisent pas aux personnages. On pense aussi aux disputes entre certains personnages, qui ne pourront être vraiment réglées que si vous disposez d’un certain niveau de Pragmatisme ou de Conciliation.

Pensez bien à effectuer cela pour tous les compagnons jouables.

Améliorez le Normandy

Durant l’aventure, vous aurez l’opportunité d’augmenter trois fois le vaisseau du Normandy avec des bonus. Ceux-ci se débloquent en allant parler à certains compagnons :

Canon Thanix : Garrus pourra s’occuper de cet équipement en échange de 15 000 unités de platine.

: Garrus pourra s’occuper de cet équipement en échange de 15 000 unités de platine. Bouclier à noyaux multiples : Tali vous l’installera pour 15 000 unités de palladium.

: Tali vous l’installera pour 15 000 unités de palladium. Blindage lourd : Jacob s’en occupera en lui versant 15 000 unités de palladium.

Partez effectuer la mission suicide dès que le scénario vous met au pied du mur

On en dira pas trop pour éviter de spoiler, mais une fois assez avancé dans le scénario, il vous sera demandé d’effectuer un choix qui à une grande importance sur la survie de l’équipage du Normandy.

Si vous souhaitez que personne ne meure, en plus de la survie des compagnons jouables, il faudra partir effectuer la mission sur le champ, sans en effectuer d’autres en attendant. Plus vous effectuerez de missions entre temps, plus les chances de voir tout le monde s’en sortir s’amenuisent. Bien entendu, les missions de Loyauté sont prioritaires et si vous devez encore en faire, il vaut mieux les privilégier avant tout, mais vous êtes prévenus.

Affectez les personnages aux bons endroits

Lors de l’assaut, Shepard devra prendre des choix et repartir son équipe à des postes spécifiques qui détermineront le bon déroulé de la mission ou non. Voici donc les rôles à attribuer à chacun :

Conduit d’aération : Tali / Kasumi / Légion.

Leader de la deuxième équipe : Miranda / Garrus / Jacob

Escorte de l’équipage : Mordin

Création d’une barrière : Jack / Samara / Morinth

Protection de la porte : Grunt / Garrus

Il faut bien veiller à ce que tous ces personnages soient loyaux envers Shepard afin qu’ils puissent accomplir leurs tâches avec succès.

Mass Effect Legendary Edition est disponible sur PC, PS4, et Xbox One. Vous pouvez retrouver notre test pour plus d’informations sur ce remaster ou bien notre guide complet du jeu.