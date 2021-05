La saga Mass Effect a été mise en repos forcé suite aux mauvais résultats de Mass Effect Andromeda, mais Mass Effect Legendary Edition arrive pour nous rappeler tout ce qui fait de cette série l’une des plus importantes de ces quinze dernières années. Si vous êtes fans de la première heure ou si vous débarquez dans cette saga de science-fiction, vous trouverez de quoi répondre à toutes vos questions ici-même avec une FAQ complète qui revient en détails sur ce qu’il faut attendre du jeu, ainsi que quelques astuces pour s’y repérer à travers les différents jeux.

Guide Mass Effect Legendary Edition

Cette section regroupera l’ensemble des astuces publiées sur les trois jeux compris dans Mass Effect Legendary Edition. Cette page sera régulièrement mise à jour après la sortie du site afin de lister les différentes astuces que nous vous proposons sur le site.

FAQ (Foire aux questions)

Vous trouverez ici l’ensemble des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur Mass Effect Legendary Edition.

Qu’est-ce qu’est Mass Effect Legendary Edition ?

Mass Effect Legendary Edition est une compilation regroupant Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3 dans des versions remasterisées, avec une compatibilité 4K. Cet ensemble comprend également tous les DLC sortis pour les trois jeux, à l’exception de Pinnacle Station.

Quand et où sort Mass Effect Legendary Edition ?

Mass Effect Legendary Edition sera disponible dès le 14 mai 2021, à la fois sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Mass Effect Legendary Edition est-il sur le Xbox Game Pass à sa sortie ?

Mass Effect Legendary Edition n’est pas disponible sur le Xbox Game Pass lors de sa sortie.

Mass Effect Legendary Edition sortira-t-il sur PS5 et Xbox Series ?

Pour le moment, Mass Effect Legendary Edition n’a pas été confirmé sur PS5 et Xbox Series. Cependant, les versions PS4 et Xbox One améliorées sur ces consoles, avec un framerate amélioré et une résolution supérieure.

Mass Effect Legendary Edition sortira-t-il sur Nintendo Switch ?

Malgré des rumeurs, EA et BioWare n’ont rien indiqué concernant une potentielle sortie de Mass Effect Legendary Edition sur Nintendo Switch.

Quelles sont les améliorations graphiques de Mass Effect Legendary Edition ?

Mass Effect Legendary Edition dispose d’un lissage graphique pour l’ensemble des épisodes, avec un travail effectué sur les textures et sur les différents modèles de personnages. L’éclairage a lui aussi été revu pour afficher des couleurs plus vives et un aspect moins terne aux jeux, surtout pour le premier épisode.

Quel est le rendu graphique sur chaque plateforme pour Mass Effect Legendary Edition ?

Mass Effect Legendary Edition offre plusieurs rendus selon la plateforme, avec le choix entre un mode Qualité et un autre mode Performances. Voici les résolutions et le framerate pour chaque mode de Mass Effect Legendary Edition :

Mode Qualité

PS4 : 1 080p et 30 fps

: 1 080p et 30 fps PS4 Pro : 4K UHD et 30 fps

: 4K UHD et 30 fps PS5 : 4K UHD et 60 fps

: 4K UHD et 60 fps Xbox One : 1 080p et 30 fps

: 1 080p et 30 fps Xbox One X / Xbox Series S : 4K UHD et 30 fps

: 4K UHD et 30 fps Xbox Series X : 4K UHD et 60 fps

Mode Performances

PS4 : 1 080p et 60 fps

: 1 080p et 60 fps PS4 Pro : 1 440p et 60 fps

: 1 440p et 60 fps PS5 : 1 440p et 60 fps

: 1 440p et 60 fps Xbox One : 1 440p et 60 fps

: 1 440p et 60 fps Xbox One X / Xbox Series S : 1 440p et 60 fps

: 1 440p et 60 fps Xbox Series X : 1 440p et 120 fps

Le gameplay de Mass Effect a t-il été réarrangé pour ressembler à celui des deux autres ?

Selon BioWare, le gameplay du premier Mass Effect a été quelque peu corrigé afin de rendre l’ensemble de la trilogie plus homogène. Le studio prévient néanmoins qu’il reste plus ou moins le même, avec quelques améliorations pour ne pas trop effrayer les nouveaux venus, étant donné que cet opus favorisait plus son aspect RPG que TPS.

Le Mako est-il toujours présent dans Mass Effect Legendary Edition ?

Le Mako, véhicule emblématique de la série, est bien présent dans Mass Effect Legendary Edition, avec des contrôles réajustés pour l’occasion selon BioWare, et un rendu plus lourd pour qu’il adhère mieux au sol.

Est-il possible de garder le même modèle de personnage du premier Mass Effect jusqu’à Mass Effect 3 ?

La création de personnage a été harmonisée dans Mass Effect Legendary Edition, notamment en ce qui concerne l’avatar féminin de Shepard. Désormais, l’avatar féminin de base sera le même d’un épisode à l’autre, contrairement aux jeux d’origine.

Est-il possible de jouer aux trois Mass Effect indépendamment les uns des autres ?

Oui, il est possible de ne jouer qu’à un seul épisode si vous le souhaitez. Le jeu offre la possibilité de revivre des choix importants des précédents opus comme dans les jeux de l’époque.

Est-il possible d’acheter un seul jeu au lieu de la trilogie complète ?

Non, Mass Effect Legendary Edition est compté comme étant un seul et même remaster. Il n’est pas possible d’acheter Mass Effect Remaster ou Mass Effect 2 Remaster séparément, du moins pour l’instant.

Peut-on transférer les sauvegardes du jeu original dans Mass Effect Legendary Edition ?

Les sauvegardes des jeux d’origines ne sont pas compatibles avec les sauvegardes de Mass Effect Legendary Edition.

Mass Effect Legendary Edition possède-t-il du contenu inédit ?

Mass Effect Legendary Edition ne possède aucun nouveau contenu scénaristique supplémentaire, mais on notera tout de même l’apparition d’un mode Photo qui n’était pas présent dans la trilogie initiale.

La fin étendue de Mass Effect 3 est-elle présente dans Mass Effect Legendary Edition ?

Oui, la fin Extended Cut est directement comprise dans Mass Effect Legendary Edition, au même titre que tous les autres contenus en DLC de la saga.

Est-ce que Mass Effect Legendary Edition est censuré ?

BioWare avait indiqué que certains plans de caméra concernant Miranda avaient été corrigés, car à l’époque, le personnage était souvent filmé de dos, de très près afin de mettre en avant son fessier. Mass Effect Legendary Edition dispose donc de quelques plans recadrés pour l’occasion, mais il ne s’agit là pas de censure à proprement parler.

Les romances sont-elles toujours les mêmes dans Mass Effect Legendary Edition ?

Tout le contenu scénaristique et in-game est bien le même qu’avant dans Mass Effect Legendary Edition, ce qui veut dire que les options de romances sont les mêmes.

Mass Effect Legendary Edition possède-t-il une édition collector ?

Il existe une édition collector pour Mass Effect Legendary Edition, mais elle a la particularité de ne pas contenir le jeu. Voici ce qu’elle contient :

Un steelbook

Des écussons

Une lettre d’admission pour le programme N7

Deux lithographies

Le casque à l’échelle du commandant Shepard

Quelles sont les configurations requises pour jouer à Mass Effect Legendary Edition sur PC ?

Voici les différentes configurations pour pouvoir profiter de Mass Effect Legendary Edition sur PC :

Configuration minimale

Processeur : Intel Core i5 3570 ou AMD FX-8350

Mémoire vive : 8 Go de mémoire

GPU : NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X

GPU RAM : 2 Go Video Memory

DirectX : Version 11

Espace disque : 120 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Processeur : Intel Core i7-7700 ou AMD Ryzen 7 3700X

Mémoire vive : 16 Go de mémoire

GPU : NVIDIA GTX 1070 / RTX 200, Radeon Vega 56

GPU RAM: 4 Go Video Memory

DirectX : Version 11

Espace disque : 120 Go d’espace disque disponible

Où trouver Mass Effect Legendary Edition au meilleur prix ?

 

Voici un tableau récapitulatif des offres concernant Mass Effect Legendary Edition sur les différentes boutiques en ligne. Le prix de chaque boutique est actualisé en temps réel.

Trailer de gameplay

En bref