Avec le MCU en pause forcée depuis quelques mois, Marvel’s Avengers vient occuper la rentrée des fans de super-héros en manque. On retrouve Captain America, Iron Man et les autres dans une aventure inédite, sans aucun lien avec les films ou les séries. Plus concrètement, il s’agit d’un jeu-service à la Destiny ou Anthem avec un gameplay que l’on pourrait plus facilement décrire en disant « Imaginez Batman Arkham mais en coop à 4″.

Cette page servira donc à répondre à toutes vos questions, qui sont sans doute nombreuses, et on y ajoutera au fur et à mesure les différentes partie de la soluce et autres astuces après la sortie du jeu. Ainsi, vous n’aurez plus aucun mal à sauver le monde dans Marvel’s Avengers et impressionner au passage vos héros préférés.

Guide Marvel’s Avengers

Dans cette partie, vous retrouverez les différents liens vers les articles de la soluce pour aider Kamala Khan à réunir les Avengers et combattre M.O.D.O.K. Il y aura également des petites astuces pour vous simplifier la vie mais aussi la liste des trophées/succès. Tout ceci sera régulièrement mis à jour après la sortie du jeu pour vous proposer le guide le plus complet possible.

Avengers Rassemblement (campagne principale)

L’échec de la lumière

Astuces

Liste des trophées/succès

Comment débloquer les héros ?

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce que Marvel’s Avengers ?

Marvel’s Avengers est un jeu-service d’action-aventure développé par Crystal Dynamics (aidé par Eidos Montréal, Crystal Northwest et Nixxes Software) et édité par Square Enix. Il est tout à fait possible de faire le jeu seul en compagnie d’IA et possède une campagne mais le titre est principalement conçu pour les sessions à 4 joueurs où l’on cherche de nouveaux items pour devenir plus puissant. Dans les faits, cela se traduit par un beat them all inspiré des Batman Arkham.

Dans la campagne, on suit la jeune Kamala Khan, future Miss Marvel, qui découvre un complot de l’A.I.M et tente de se faire aider par les Avengers pour le déjouer. Mais Iron Man, Thor et les autres se sont séparés il y a 5 ans suite au A-Day. Lors de cette célébration à San Francisco, Taskmaster est venu les attaquer pour faire diversion pendant que le vrai plan avait lieu. Il a réussi ce qui a provoqué la mort de Captain America, la destruction de la ville et l’apparition des Inhumains.

Quand sort Marvel’s Avengers et sur quelles plateformes ?

Marvel’s Avengers sort le 4 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) et Stadia. Il sera également disponible plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

Est-ce que Marvel’s Avengers est compatible avec la mise à niveau gratuite et le Smart Delivery ?

Oui, il est tout à fait possible de profiter de la mise à niveau gratuite pour passer de la version PlayStation 4 à la version PlayStation 5 chez Sony. Et chez Microsoft, le Smart Delivery permettra de lancer le jeu sur toutes les plateformes compatibles.

Est-ce que Marvel’s Avengers a un lieu avec le Marvel Cinematic Universe ?

En dehors de l’inspiration flagrante du MCU dans les designs et le choix des personnages, Marvel’s Avengers n’a aucun lien avec le MCU. Il s’agit d’un univers inédit qui peut donc être découvert sans avoir vu le moindre film ou série avant. Et de même, y jouer ne vous spoilera le MCU si vous comptez le rattraper plus tard.

Peut-on jouer en solo à Marvel’s Avengers ?

Il est tout à fait possible de jouer à Marvel’s Avengers sans l’intervention d’autres joueurs humains. Dans ce cas-là, le jeu comblera les places vacantes avec vos autres personnages contrôlés par une IA. Ils auront alors le niveau, les compétences et l’équipement que vous avez laissés sur les héros. Attention car il est possible que certains objectifs facultatifs demandent des capacités de personnages que vous n’aurez pas forcément sous la main.

Peut-on jouer à plusieurs à Marvel’s Avengers ?

Marvel’s Avengers propose de la coopération jusqu’à quatre mais en ligne uniquement. Il n’est pas possible d’être à plusieurs en local sur la même machine. On veut inviter ses amis (s’ils ont le jeu) dans sa partie et/ou ajouter des inconnus via le matchmaking. Le nombre de participants et les héros disponibles dépendront ensuite des missions. Sachez au passage qu’il sera impossible pour plusieurs joueurs d’une équipe d’incarner le même héros en même temps.

Est-ce que Marvel’s Avengers est compatible avec le crossplay ?

La question est encore floue. On sait seulement que le crossplay ne sera pas disponible à la sortie. Mais Square Enix a également annoncé que les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 pourront jouer ensemble, et pareil pour les joueurs Xbox One et Xbox Series X. Un employé de Crystal Dynamics a affirmé dans une interview que le mélange de toutes les communautés faisait partie des possibilités pour l’avenir.

Est-ce que Marvel’s Avengers est compatible avec le crosssave ?

Comme pour le crossplay, pour l’instant, le seul crosssave évoqué est celui PlayStation 4 – PlayStation 5 et Xbox One – Xbox Series X. Mais il n’est pas impossible qu’il arrive par la suite via une mise à jour.

Est-ce que Marvel’s Avengers demande une connexion à Internet permanente et un abonnement ?

Même pour jouer en solo, Marvel’s Avengers demande à se connecter au moins une fois à ses serveurs. Mais heureusement, il ne s’agit que d’une vérification ce qui signifie que vous ne serez pas interrompu plus tard en cas de déconnexion pendant une partie. Pas besoin d’abonnement PlayStation Plus ou Xbox Live Gold pour profiter de son jeu seul mais un compte Square Enix (gratuit) est tout de même obligatoire.

Dans le cas du multijoueur, oui, étant donné qu’il n’y a pas de mode local, il faudra forcément une connexion permanente pour jouer et l’abonnement correspondant à votre console si vous jouez sur l’une de ces plateformes.

Quels sont les personnages jouables de Marvel’s Avengers ?

Lors de la sortie du jeu, Marvel’s Avengers permet d’incarner six héros différents. Il s’agit de :

Black Widow

Captain America

Hulk

Iron Man

Miss Marvel

Thor

D’autres héros viendront s’ajouter gratuitement par la suite tels que Hawkeye ou Spider-Man sur les consoles PlayStation.

Comment jouer Spider-Man dans Marvel’s Avengers ?

Spider-Man sera uniquement disponible pour les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5. Il s’agira d’un ajout gratuit en début d’année prochaine (avec certaines fuites qui affirment une sortie en pour mars 2021). C’est une version inédite du personnage qui n’est donc pas le héros du jeu PlayStation 4 venu dire bonjour à ses amis le temps d’un crossover.

Est-ce qu’il y aura des personnages exclusifs aux autres plateformes ?

Selon Crystal Dynamics, il n’est pour l’instant pas prévu que les consoles Xbox, Stadia ou le PC aient droit à des personnages exclusifs tel que Spider-Man chez PlayStation.

Est-ce que Marvel’s Avengers propose des DLC et des microtransations ?

Chaque héros, mission ou événement ajoutés à Marvel’s Avengers après sa sortie seront totalement gratuits. En revanche, le jeu ne se privera pas de proposer une boutique contenant costumes alternatifs, emotes et plaques d’identifications à acheter avec des crédits. Le jeu permet d’obtenir des crédits en jouant mais aussi en les achetant avec de l’argent réel.

Il y a également un système de passe de combat à la Fortnite permettant de débloquer du contenu gratuit pour un héros à condition de faire ses quêtes journalières et hebdomadaires. Mais il y aura aussi du contenu payant dans ce passe de combat et on ignore pour l’instant s’il sera général ou s’il faudra payer pour chaque personnage jouable.

Peut-on transférer sa progression de la bêta dans la version finale de Marvel’s Avengers ?

Jouer à la bêta de Marvel’s Avengers donnera droit à deux plaques d’identifications dans la version finale du jeu mais toute la progression sera perdue.

Quelles sont les différentes éditions de Marvel’s Avengers ?

Marvel’s Avengers existe en 4 éditions différentes :

Édition standard

Cette édition, vendue au prix conseillé de 69,99€, contient le jeu seul mais elle donne aussi accès aux bonus de précommande que nous allons lister ici :

L’accès à la bêta avant le 21 août

Le pack de tenues Héritage

La plaque d’identification Héritage

Vous pouvez précommander cette édition sur Amazon :

Édition numérique PlayStation 4

Cette version n’est disponible que sur le PlayStation Store pour 79,99€. Elle donne aussi droit aux bonus de précommandes précédemment cités. Elle contient :

Le jeu

L’accès anticipé pour pouvoir jouer 72 heures avant la sortie officielle

1 000 crédits

Une plaque d’identification Ms. Marvel exclusive

Édition Deluxe

Cette édition coûte 89,99€ et reste compatible avec les bons de précommande. Elle apporte :

Le jeu

L’accès anticipé pour pouvoir jouer 72 heures avant la sortie officielle

Le pack de tenues Obsidienne

Le pack de plaques d’identification Obsidienne

Vous pouvez précommander cette édition Deluxe sur Amazon :

Édition Earth’s Mightiest

Cette édition collector est vendue 219,99€ et est encore une fois compatible avec les bonus de précommande. Elle contient :

Le jeu

L’accès anticipé pour pouvoir jouer 72 heures avant la sortie officielle

Le pack de tenues Obsidienne

Le pack de plaques d’identification Obsidienne

Le steelbook

La statue de Captain America de 30 cm

La Bobblehead Hulk

Le porte-clé Mjolnir

La boucle de ceinture Black Widow

Le schéma de prototype d’armure d’Iron Man

Le badge de membre honoraire des Avengers de Kamala Khan

La photo souvenir du A-Day

Vous pouvez précommander cette Earth Mightiest Edition sur Amazon :

Trailer de gameplay

En bref