Marvel’s Avengers propose un système de Battle Pass nommé ici les Cartes de défis des héros. Pour monter de niveau et obtenir les nombreuses récompenses, il faut accomplir des quêtes journalières et hebdomadaires. Le souci, c’est qu’il faut débloquer cette fonction ce qui signifie qu’une partie de la campagne n’est pas prise en compte dans cette progression. On a heureusement une solution pour l’avoir dès le début.

Comment débloquer plus vite les cartes de défis des héros dans Marvel’s Avengers ?

La solution est extrêmement simple, il suffit de lancer le mode Initiative Avengers dans le menu principal au lieu de lancer la campagne. Le jeu vous préviendra que ce mode se déroule après les évènements du mode histoire et peut donc vous spoiler. Effectivement, une petite cinématique vous indiquera que les Avengers ont gagné et qu’une certaine personne n’est pas si morte que ça, mais qui doutait vraiment de tout cela ?

Un message vous préviendra ensuite que les cartes ont bien été débloquées. Vous pouvez quitter ce mode pour retourner dans la campagne et commencer à farmer les points si les quêtes vous le permettent.

