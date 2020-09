Surprise, Captain America ne meurt pas vraiment au début de Marvel’s Avengers. Et encore plus incroyable, sa suite de missions emblématiques consiste à affronter l’AIM. Cela vous permettra de débloquer le costume emblématique de Steve Rogers mais on vous conseille d’attendre la fin de la campagne avant de vous lancer.

Liberté d’expression

On démarre avec l’onglet Badlands Utahains du Terminal des missions pour trouver « Liberté d’expression » la première mission emblématique de Captain America. Comme toujours l’endroit regorge d’objectifs secondaires et coffres cachés que l’on vous laisse chercher, pour concentrer ce guide sur la trame principale.

Une fois votre exploration facultative terminée, vous pouvez rejoindre l’Exo et surtout le combattre.

Une fois l’ennemi et ses gardes vaincus, vous pouvez emprunter le tunnel à gauche pour arriver dans la nouvelle zone au fond de laquelle se trouve l’objectif suivant.

Et il s’agit de la tâche la moins fun de Marvel’s Avengers puisque c’est le piratage de serveurs avec trois points à capturer et à protéger des vagues ennemis tandis que l’IA ne vous aide pas du tout. D’ailleurs attention puisque le point C se situe à l’étage supérieur par rapport aux deux autres, le rendant par conséquent un peu plus difficile d’accès rapidement puisqu’il faut utiliser les tremplins.

C’est à l’étage du point C que s’ouvrira l’accès à la zone suivante en cas de réussite, via un terminal à activer. Direction l’espace et plus précisément une station spatiale.

Dans la première salle, des tourelles et un coffre vous attendent. Pas besoin de s’attarder sur les mécanismes inactifs pour le moment, vous pouvez continuer vers le couloir suivant avec son terminal.

La nouvelle pièce contient de nombreux ennemis et trois points à détruire. Il faut casser la partie extérieure de chaque appareil pour laisser apparaître la partie à tirer pour attaquer directement le cœur de la machine avant que le tiroir se referme.

La station est sur le point d’exploser donc il faut maintenant fuir en moins d’une minute. Revenez dans la pièce précédente avec les mécanismes qui vous bloquent désormais le passage.

Il faut venir au centre de la pièce pour se mettre sur l’interrupteur puis lancer le bouclier sur les deux interrupteurs jaunes situés sur les murs sans perdre de temps à affronter les ennemis.

Vous pouvez maintenant vous diriger vers l’ascenseur pour revenir sur Terre et continuer la quête de Cap.

Objectifs globaux

On a beau être le chef de l’équipe, on n’échappe pas à la phase libre des missions emblématiques. Il faut accomplir certaines tâches tout en jouant Captain America n’importe où dans Marvel’s Avengers. Comme pour Kamala, il faut aussi récupérer de l’xp de faction donc on vous recommande de faire les objectifs les plus vagues pendant vos tâches de factions pour gagner du temps.

Utiliser 5 Cris de ralliement

Rien de très compliqué ici, la moindre utilisation de la technique à lancer avec L1 ou LB compte même si elle ne sert à rien. Donc appuyez dès que la compétence est chargée sans vous soucier de la pertinence.

Bloquer 25 attaques

Là aussi c’est très simple, il faut bloquer 25 attaques à l’aide du bouclier que l’on utilise avec la touche R2 ou RT.

Gagner 500 xp auprès du SHIELD

Cela risque d’être la partie la plus longue de cette série de quêtes, surtout si vous avez déjà terminé vos tâches de factions du jour. Si ce n’est pas le cas, allez voir Alisande Morales sur le Chimère pour voir ce que vous pouvez faire.

Gagner 500 xp auprès des Inhumains

Pareil que pour la tâche précédente mais il faudra cette fois-ci aller récupérer ses tâches quotidiennes auprès de Sarah Garza dans la Fourmilière.

Omniprésence

Direction le Littoral Est sur le terminal des missions pour trouver « Omniprésence », l’ultime étape pour les missions de Captain America dans Marvel’s Avengers. Comme il s’agit d’une nouvelle zone ouverte, on vous laisse encore une fois explorer la carte de votre côté pour tout ce qui est facultatif.

La première étape consiste à retrouver les membres de la résistance pour pouvoir les protéger des vagues d’ennemis.

Une fois vos alliés hors de danger, vous pouvez vous rendre vers le gros bâtiment AIM pour la suite de la mission et où vous serez bien accueillis par vos nombreux adversaires.

Quand vous avez fait le ménage, les portes s’ouvrent enfin pour vous laisser accéder à un coffre et un ascenseur.

En bas vous attend le couloir que l’on retrouve à de très nombreuses occasions dans Marvel’s Avengers où vous attendent ennemis, objectifs secondaires et un terminal tout au fond.

La pièce suivante est heureusement plus originale. Il y a en effet trois terminaux à activer mais le fonctionnement un peu différent. Quand un terminal est activé, vous avez quelques secondes pour rejoindre son champ de force correspondant pour détruire sa partie fragile. Derrière vous attend un Adaptoïde à combattre.

Il faudra détruire les trois champs de force et les ennemis restants pour pouvoir prendre l’ascenseur qui est apparu à la place de l’entrée.

Vous pouvez explorer de nouveau la ville avant d’aller libérer les prisonniers Inhumains.

Comme d’habitude, il faut détruire les parties faibles des deux côtés de la cellule mobile pour libérer un prisonnier.

Il ne vous reste plus qu’à rejoindre la tour mais il faudra passer avant cela par le pont et affronter les ennemis qui vous bloquent le passage.

Quand la voie est libre, elle ne l’est pas vraiment puisqu’il faut encore battre les ennemis qui vous attendent devant le bâtiment.

Vous pouvez enfin entrer et prendre l’ascenseur à gauche qui vous mène vers un couloir avec l’ultime ascenseur pour atteindre le toit où vous devrez affronter cinq Adaptoïdes.

Une fois terminé, vous pouvez enfin retourner à la base et profiter de votre nouveau costume durement gagné.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Marvel’s Avengers.