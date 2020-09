Dans Marvel’s Avengers, on essaie surtout de retenir le joueur grâce au système de cartes de défis de héros, semblable à un passe de combat. Seulement jouer ne suffit pas pour progresser, le seul moyen de gagner des points est de faire des actions précises avec le personnage en question.

Chaque héros a 2 défis quotidiens qui rapportent 3 points de défis chacun et 2 défis hebdomadaires qui valent eux 11 points. Et comme il faut 200 points pour atteindre le niveau maximum, cela signifie que si on ne loupe aucun défi, il est possible de terminer la carte d’un personnage en 22 jours (23 si vous ne pouvez pas faire un défi hebdomadaire en un seul jour).

Connaître les horaires et jours de rotation

Cela peut sembler évident mais l’information la plus importante que l’on pourra vous donner sur les défis quotidiens et hebdomadaires de Marvel’s Avengers, c’est jusqu’à quand vous pouvez les faire. Certes, le jeu vous indique un compte à rebours mais il sera plus simple de retenir que les défis quotidiens changent à minuit, heure française.

Et pour les défis hebdomadaires, tant pis si vous souhaitez profiter du week-end pour les farmer et rattraper votre retard. En effet, le changement se fait dans la nuit du samedi au dimanche à minuit. L’avantage c’est que si vous avez déjà fini, vous pouvez profiter du dimanche pour prendre de l’avance sur la semaine suivante.

Faire attention à ses compétences

Certains défis demandent d’utiliser une attaque précise mais il se peut que vous n’ayez pas encore débloqué la compétence. Heureusement, le gain de niveaux va vite dans Marvel’s Avengers et les arbres sont faits pour avoir accès aux différentes techniques en peu de points.

Vous pouvez donc avancer les autres défis du personnage en attendant de gagner un ou deux niveaux nécessaires pour la technique. Au cas où, on vous conseille de privilégier l’arbre principal dans un premier temps pour réduire le risque de ne pas avoir la bonne compétence immédiatement.

L’autre conseil que l’on pourrait vous donner au niveau des compétences, c’est pour les défis liés aux capacités héroïques. Qu’on vous demande d’en utiliser une en particulier ou de simplement achever des ennemis avec n’importe quelle des trois. Une bonne gestion des compétences pourra vous aider.

Dans l’onglet spécialité, on peut trouver des compétences qui ajoutent une charge supplémentaire pour certaines capacités héroïques. Pouvoir les utiliser deux fois plus souvent vous fera donc gagner beaucoup de temps. Mais vous pouvez aussi jouer avec la durée des compétences héroïques grâce aux traits modifiables à la volée sans utiliser de points. Même idée pour les traits génèrent des orbes héroïques et qui rechargent les jauges plus vite.

Faire attention aux textes des missions

Cela semble évident, lire les textes des missions pour mieux les choisir vous fera gagner du temps. Vous trouverez forcément plus de coffres et d’otages dans les missions autres que les zones de largage.

Mais cela peut aussi vous aider quand vous devez affronter des ennemis précis. Si vous devez battre des robots, vous avancerez forcément plus dans une mission où l’ennemi est l’AIM. S’il vous faut des humains, cherchez plutôt des mentions de Taskmaster, ses mercenaires ou les Chiens de Garde.

Dans le cas des défis demandant de trouver un certain nombre d’artefact, la section récompense du texte de mission, vous permettra de savoir en un seul regard, si vous êtes certain d’en obtenir un ou non.

Profiter des entraînements de personnages HARM

Parfois il sera beaucoup plus simple de réussir certaines actions en étant seul dans la salle d’entraînement HARM. La première phase avec le tutoriel vous offrira des ennemis bien dociles pour réussir les coups demandés et qui réapparaissent à l’infini. Même idée quand on vous demande d’atteindre un certain nombre d’ennemis à la fois avec une certaine attaque, l’épreuve vous demandant de survivre contre un groupe pour cela.

Jouer avec des joueurs que vous connaissez

Être dans un groupe avec lequel vous pouvez communiquer vous facilitera la vie dans Marvel’s Avengers. L’avantage le plus évident est pour les défis qui demandent un type de mission spécifique tel que les abris ou les ruches. Si vous n’avez pas ce qu’il faut dans votre Terminal, demandez tout simplement aux autres joueurs s’ils ont ce que vous cherchez.

L’autre avantage, c’est dans le cas des défis qui demandent d’abattre des ennemis spécifiques. Là où vos alliés IA tapent dans le tas et risquent de vous prendre vos kills, vous pouvez demandez aux joueurs humains de vous les laisser. Ils pourront même vous signaler l’ennemi en question si vous ne l’avez pas vu.

Pour trouver d’autres personnes, vous pouvez chercher parmi vos contacts ou rejoindre des communautés dédiées au jeu, voire même tenter votre chance sur notre Discord.

