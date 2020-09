Marvel’s Avengers commence tranquillement avec une première introduction du jeu qui nous met dans la peau de Kamala Khan enfant. Elle visite l’Helicarrier lors du Jour des Avengers pour assister aux résultats du concours de fanfiction.

Les comic books > les Gemmes de l’infini

Suivez les conseils affichés à l’écran pour apprendre comment marcher puis courir dans Marvel’s Avengers, cela vous servira à atteindre le guichet de réception au bout du couloir où on vous indiquera le principe de ce niveau : la recherche de comics.

Votre objectif est donc de retrouver cinq comics différents pour pouvoir accéder au Balcon VIP.

Le meilleur outil dans votre quête (et dans Marvel’s Avengers en général vu l’absence de carte ou d’indicateurs d’alliées) sera le bouton de Vigilance Tactique qui est le bouton haut sur la croix directionnelle de la manette. Il vous indiquera temporairement la direction des différents points d’intérêt du jeu.

La première zone où vous vous situez comporte 3 de ses points. Le point A est le stand de tir de Black Widow.

Il propose un mini-jeu pour apprendre à tirer. Il faut donc toucher les silhouettes rouges tout en évitant les vertes. Une fois les 200 points atteints, vous recevrez votre premier comic book.

Le point B se situe dans la salle d’arcade, au niveau de la borne Hulk Smash.

Ici l’épreuve sera un petit Quick Time Event pour mettre les mains sur le deuxième comic.

Avant de passer à la suite, sachez qu’un collectible optionnel peut être trouvé sur l’une des tables de la zone du snack.

Pas de chance pour le point C puisqu’il s’agit d’un autre participant du concours qu’il a le dernier exemplaire de l’un des comics et qu’il ne vous le cédera qu’en échange d’un autre.

Continuez tout de même dans la zone de produits Iron Man et interagissez avec le présentoir vide. Vous n’aurez pas de comic mais une discussion avec Thor lui-même qui ouvrira ainsi la sortie de la boutique vers la nouvelle zone.

Êtes-vous dignes ?

Difficile de louper le point D vers la gauche qui est la grosse attraction dédiée au marteau de Thor depuis laquelle un employé n’arrête pas de vous appeler.

Il faudra réussir le QTE pour gagner le troisième comic.

Le nouveau point C sera un peu plus compliqué à trouver puisqu’il est caché dans les coulisses de l’évènement. Il faudra donc trouver cette ouverture dans un mur situé vers la gauche après l’attraction de Mjolnir.

Vous pourrez y trouver le quatrième comic et assister à une discussion entre Bruce Banner, Monica Rappacini et George Tartleton.

Le point E se trouve dans la zone dédiée à Captain America et plus précisément devant son ancien bouclier.

Une fois de plus, pas de comic mais il y a deux « brutes » (bullies) et comme vous le savez, Steve Rogers n’aime pas les brutes, il vous donnera donc un comic avant de vous présenter à Black Widow.

Un autre collectible facultatif se trouve contre l’un des murs à l’intérieur de la zone de Captain America.

Maintenant que vous avez cinq comics, vous pouvez retourner voir l’autre participant à l’entrée de la zone d’Iron Man pour procéder à l’échange du livre manquant.

Il faut désormais repartir vers l’attraction de Thor pour continuer au fond à gauche.

Vous y verrez Nick Fury en pleine interview.

Poursuivez votre chemin pour atteindre la zone VIP et l’ouvrir grâce à l’ordinateur situé sur le côté.

Suivez Abu, le père de Kamala jusqu’à l’ascenseur.

Vous voilà enfin sur le Balcon VIP pour assister au discours des Avengers avant que le dernier membre de l’équipe ne fasse son apparition. Une explosion survient et on passe aux choses sérieuses et surtout à la mission suivante L’échec de la lumière.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Marvel’s Avengers.