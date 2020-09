Maintenant que Marvel’s Avengers a laissé Hulk rejoindre votre équipe lors de la mission Sur le chemin du retour, vous pouvez vous mettre sur la piste d’Iron Man. Et quand on veut retrouver Tony Stark, quoi de mieux que de demander à Jarvis ? Mais où est Jarvis ?

Ah on joue Bruce et pas Hulk ? Ok…

Comme la mission précédente, on commence par une petite promenade sur un chemin très étroit qui ne laisse pas de place à l’exploration. Heureusement vous arrivez très vite sur une clairière avec une trappe.

Vu que Bruce n’arrive pas à ouvrir cette trappe ou à combattre l’AIM qui vient d’arriver, c’est le moment pour Hulk de faire son apparition.

Vous devez affronter trois vagues d’ennemis avant que la voie (et le mur à grimper) soit dégagé.

On repart donc dans une nouvelle phase de parkour. Continuez tranquillement le chemin en ramassant les ressources jusqu’à arriver au bout d’une caverne. Vous verrez un énorme tuyau juste qui vous barre la route pour faire un grand saut.

Laissez-vous tomber et utilisez la Vigilance Tactique en bas pour voir que le mur peut être cassé. Un coffre contenant un comic et des ressources vous attendent derrière ce mur.

Continuez pour retrouver Kamala et trouver un bâtiment de l’AIM. Un nouveau coffre vous attend à gauche vers l’entrée du bâtiment.

Cassez la porte pour entrer et trouver une nouvelle série de sauts mais allez plutôt explorer le bas de la carte.

En effet, un coffre vous attend tout au fond du chemin.

Revenez à l’étage pour trouver un autre coffre qui se trouve sur la première plateforme à gauche.

Vous pouvez désormais faire le gros saut pour passer à la zone suivante.

Hulk fait l’Olympia

On démarre la phase d’infiltration façon Hulk avec un Quick Time Event. Battez la première vague d’ennemis pour que l’AIM ouvre les fenêtres du première étage. Sachez que des explosifs sont près des ennemis, quelques projectiles sont donc un bon moyen de faire le ménage avant de venir ouvrir le coffre contenant un comic à droite.

De nouveaux ennemis tenteront de vous empêcher d’entrer dans l’Olympia (ainsi qu’une porte à casser comme d’habitude).

On vous bloque le chemin donc pourquoi pas forcer la main de Tarleton en faisant quelques dégâts à son équipe et à ses quatre extracteurs de l’expérience gamma, puis de nouveau à son équipe.

La porte s’ouvre, suivez le membre de l’AIM dans la pièce à droite. Au fond à droite, un collectible L’essor de l’AIM. vous attend.

Continuez dans la nouvelle salle qui contient des ennemis et un nouveau coffre derrière le bureau.

Vous pouvez reprendre votre chemin vers la gauche et des ennemis qui vous tendent les bras.

Passez au niveau suivant grâce à l’ouverture au fond de la pièce, un drone vous signalera gentiment l’endroit en vous tirant dessus.

Quelques ennemis vous attendent ainsi qu’un autre saut pour monter encore d’un étage.

Vous avez pris l’habitude : encore une fois, quelques ennemis puis on grimpe.

On brise le cycle puisque vous devez affronter quelques ennemis, un collectible vous attend à droite et le traditionnel saut obligatoire vous fait rester au même étage.

Nettoyez la pièce puis utilisez la Vigilance Tactique avant de faire le saut suivant pour voir qu’une porte peut être cassée dans un coin.

Derrière elle, quelques ressources, un mur à grimper puis une autre porte à briser pour atteindre un coffre.

Revenez en arrière pour reprendre la progression à travers ce niveau et sauter une nouvelle fois pour atteindre le nouvel étage où des ennemis vous attendent.

Une fois seul, n’empruntez pas la nouvelle porte tout de suite puisqu’un coffre vous attend à sa droite sur la petite plateforme.

Et un collectible L’essor de l’AIM se trouve sur le bureau juste à droite de la porte.

Vous pouvez désormais emprunter la porte et le petit couloir avec le conteneur de vie pour vous signaler qu’un gros combat arrive.

Le gros exosquelette n’est que la première phase et d’autres vagues d’ennemis vont continuer d’arriver.

La victoire dans cette arène permettra de revivre la scène du premier film Avengers où Hulk court dans un espace étroit, détruisant tout sur son passage, avant que Marvel’s Avengers ne vous laisse entre les mains de Kamala, ou l’inverse.

La fangirl fait les poubelles

Kamala n’a pas fait 30 centimètres dans cette mission qu’un coffre l’attend déjà à droite et un collectible à gauche.

Descendez pour trouver un autre coffre juste en face de l’entrée.

Traversez au dessus du vide pour . Longez le mur de gauche pour trouver un coffre contenant un comic sur les gros appareils Stark Industries.

Il est temps de se remettre à la tâche et d’activer le premier interrupteur à côté de ce coffre pour affronter l’AIM.

Une fois cette vague terminée, vous pouvez revenir vers l’entrée pour activer le deuxième interrupteur.

Après avoir fait quelques victimes de plus, rendez vous à droite pour le dernier interrupteur.

La porte au fond à gauche s’ouvre enfin quand vous avez fini de faire le ménage.

Un meuble à déplacer vous attend à droite pour dégager l’accès à un coffre.

Continuez vers la gauche et tourner de nouveau à gauche pour voir un nouveau meuble qu’il ne faut pas déplacer. En effet, cela bloquerait l’accès au coffre qui se trouve à sa droite (tout ça pour voir une guitare de Tony…).

La dernière section de la pièce se sépare en trois voies.

Au bout à gauche, on trouve un comic, entre les voies de gauche et du milieu, on trouve un coffre et un autre coffre vous attend à droite.

Vous pouvez désormais retirer le carton situé au bout de la voie du milieu pour activer une cinématique.

Abomination

Hulk vient sauver Kamala de l’Abomination. La première partie de ce combat est assez simple, donnez un maximum de coup au boss et aidez-vous des différents explosifs pour faire des dégâts facilement.

Une fois arrivé à la moitié de la barre de vie de l’Abomination, vous pouvez lui faire un coup de grâce qui ne tournera pas exactement en la faveur de Hulk mais permettra de passer à la deuxième phase du combat.

Continuez à frapper tout en évitant ses attaques de zone et l’électricité près des murs. Un nouveau coup de grâce mettra fin au combat.

Le disque dur de Jarvis en poche, vous pouvez retourner sur l’Heliporteur et laisser Kamala s’installer pour qu’elle se sente L’une des nôtres (l’article suivant couvre les missions L’une des nôtres, Une vieille connaissance et Liaison Manquante).

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Marvel’s Avengers.