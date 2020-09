Marvel’s Avengers ne s’intéresse pas vraiment à Thor pendant sa campagne. Heureusement, il s’agit aussi du héros avec les missions emblématiques les plus prometteuses pour l’avenir. On vous explique donc comment les terminer et débloquer au passage son costume emblématique. Comme d’habitude, on vous recommande d’avoir fini l’histoire avant de vous lancer.

Erreur d’identité

Thor débute sa quête personnelle dans Marvel’s Avengers avec la mission Erreur d’identité que l’on retrouve dans l’onglet Alpes Scandinaves du terminal. On commence dans une zone ouverte et comme toujours, n’ayant pas de carte, il serait trop compliqué de détailler les objectifs facultatifs et les emplacements de coffres, on se contentera donc de l’objectif principal mais n’hésitez surtout pas à explorer.

La première zone à atteindre se situe dans une caverne. Vous y trouverez une installation étrange appartenant à la secte des Éveillés en l’honneur d’un faux Thor (et un coffre bien visible derrière).

Il faut examiner l’autel pour que des vagues d’ennemis de l’AIM commencent à apparaître pour vous attaquer.

Une fois le ménage fait, vous pouvez reprendre votre route vers un gros bâtiment de l’AIM. Même s’il semble évident qu’il faudra détruire quatre objets, vous devez avant cela tenter d’activer le terminal près de la porte.

Maintenant que cela a échoué, des vagues d’ennemis surgiront pour tenter de vous empêcher de détruire les quatre transformateurs. Les deux premiers se trouvent sur des structures en bas et les deux autres, en haut sur les côtés de l’espèce de terrasse.

Quand vous avez fini les portes s’ouvrent enfin et vous pouvez prendre l’ascenseur pour arriver dans une pièce ou vous attend une autre porte à ouvrir en activant un terminal.

C’est alors que vous rencontrez le faux Thor qui semble avoir oublié le courage de l’original puisqu’il fuit pour vous laisser affronter son Cryo-Adaptoïde et ses autres sbires dans une arène.

Objectifs globaux

Comme les autres héros de Marvel’s Avengers, Thor n’échappe pas à la séquence de remplissage qui consiste à utiliser certaines techniques n’importe où. Faites donc quelques missions pour avancer les défis du personnage tout en faisant attention aux points suivants.

Battre 25 ennemis avec des dégâts électriques

Cette tâche sera probablement la plus compliquée des deux. En effet, il faut achever les 25 ennemis avec de l’électricité. Donc il faut faire attention, à ce que d’autres dégâts ne viennent pas tout gâcher, ceux des autres types et surtout ceux du reste de l’équipe. Heureusement, Thor a plusieurs façons de faire des dégâts de type électrique. Son lancer de marteau ou ses attaques héroïques par exemple, mais aussi la méthode du point suivant.

Infliger des dégâts avec la Force d’Odin

La Force d’Odin, c’est la capacité intrinsèque de Thor qui s’utilise avec R2 ou RT tant que la jauge n’est pas vide. Elle ajoute de l’électricité aux coups de Thor, permet de faire des contres et si vous avez mis des points dans cette compétence, électrifie les ennemis autour du marteau quand vous ne le tenez pas.

Agents du tonnerre

Thor retourne dans les Alpes scandinaves pour la mission Agents du tonnerre. Des membres de SHIELD ont disparu alors qu’ils enquêtaient sur le faux Thor, il faut donc aller les sauver et voir ce qu’il prépare. Là aussi, il s’agit d’une zone ouverte qu’on vous laisse explorer pour les coffres et objectifs secondaires.

Première étape, il faut retrouver les agents du SHIELD près de l’épave de leur Quinjet. Mais forcément, l’AIM arrive en même temps et l’objectif devient de combattre les vagues d’ennemis en protégeant vos alliés.

Vous pouvez reprendre votre route vers une étrange machine. Vous devez la détruire en utilisant le bouton d’action sur l’ordinateur posé à proximité et cela fera apparaître de nouvelles vagues d’ennemis.

Quand vous êtes venus à bout des adversaires, vous pouvez enfin vous rendre vers le Bifrost pour l’affrontement final.

Il faudra encore combattre des ennemis, mais cette fois-ci, il faut détruire trois noyaux d’énergie en même temps. Là, il s’agit du système, où il faut ouvrir un tiroir pour taper sur la partie fragile avant que cela ne se referme.

Vous avez mis fin à la menace mais le coupable, qui est évidemment Loki, s’est enfui pour mieux revenir, on l’espère, lors d’une prochaine mise à jour de Marvel’s Avengers. En attendant, vous pouvez revenir à la base et récupérer le nouveau costume de Thor.

