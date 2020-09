Les choses s’accélèrent pour Marvel’s Avengers. Après avoir récupéré Jarvis et combattu l’Abomination dans la mission Sur la piste d’Olympia, Bruce et Kamala retournent au l’Héliporteur pour faire le point. L’occasion pour Kamala de visiter ses nouveaux quartiers, et de déprimer un bon coup.

Vieille connaissance

Suite à la discussion entre Kamala et Bruce, vous serez libre d’explorer la chambre de la jeune héroïne. Vous pouvez noter mettre un peu de musique pour égayer l’ambiance avec un morceau dont on vous laisse la surprise, avant de rejoindre Bruce sur le pont principal.

Avant cela, vous pourrez explorer le vaisseau à la recherche de coffres. Vous en trouverez un vers la chambre de Bruce (chambre que vous pouvez d’ailleurs visiter pour trouver un comics).

Allez ensuite sur le pont principal pour en trouver quatre autres dans cette même pièce, en ouvrant celui qui se trouve dans le couloir au passage.

Allez dans le laboratoire à la demande de Bruce pour activer l’ordinateur, puis utilisez les pouvoirs de Kamala pour détruire les capteurs de sécurité. Vous trouverez un autre coffre sous les escaliers du labo. Retournez ensuite voir Bruce pour lancer la mission « Liaisons manquantes ».

Direction le Quinjet. Vous pouvez désormais choisir de jouer le reste de cette mission dans la peau de Bruce ou de Kamala, puisque Hulk sera débloqué.

Une fois sur place dans les plaines enneigées, foncez droit devant vous pour arriver dans un premier temps face à un complexe sécurisé. Pour ouvrir les portes de ce bâtiments, il faudra trouver l’interrupteur qui sécurise l’entrée.

Ce dernier se trouve heureusement juste en face de la porte, histoire d’être bien caché. Vous pouvez ouvrir le coffre qui se situe à l’intérieur du complexe. Vous pouvez également revenir sur vos pas en regardant la structure qui se trouve en face de ce batiment, sur lequel vous trouverez un autre coffre avec des ressources tout en haut.

Passez derrière le complexe qui contenait le coffre puis sautez sur les plateformes volantes pour trouver un énième coffre sur la dernière structure.

Foncez ensuite vers votre objectif, où vous devrez sécurisez une zone en veillant à ne pas s’éloigner sur cercle indiqué au sol. Une fois cela accompli, montez par les escaliers juste à côté pour y trouver un coffre tout en haut.

Dirigez-vous maintenant au cœur de la forêt pour suivre votre radar. Vous trouverez la cache secrète au milieu du bosquet. Descendez au sein du bâtiment souterrain et avancez avant d’arriver à une intersection.

Prenez à droite et brisez la porte sur votre droite pour faire apparaître une cache avec trois coffres. Allez ensuite dans la salle principale, descendez les escaliers, et allez à gauche. Avant d’entre dans la pièce en face de vous, regardez à droite pour voir un coffre. Un autre coffre se situe à l’étage supérieur droit.

Pénétrez dans la cache du SHIELD et ouvrez les coffres avant d’activer la console. Un combat suivra par la suite, avant un nouveau type d’ennemi. Détruisez les robots pour terminer la mission et rentrer à l’Héliporteur.