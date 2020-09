Marvel’s Avengers est un jeu-service pensé pour la coop à quatre mais il n’en oublie pas son mode histoire. Dans cette campagne surnommée Rassemblement, on suit les aventures de Kamala Khan, future Miss Marvel, cinq ans après les évènements qui ont mené à la séparation des Avengers et à la disparition de Captain America.

Nous vous proposons donc une soluce du jeu pour vous aider à rassembler les Vengeurs et vaincre M.O.D.O.K. et son A.I.M. Nous tenterons également de vous indiquer dès que possible les objectifs secondaires ainsi que les collectibles mais il faut savoir que la tâche est complexe en l’absence de cartes dans le jeu.

Ce guide et donc cette liste seront mis à jour au fur et à mesure de notre progression dans Marvel’s Avengers.

Liste des missions de la campagne principale de Marvel’s Avengers

