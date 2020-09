Ça y est, après des mois d’attente pour les fans de l’univers Marvel, ce Marvel’s Avengers est enfin disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Avec sa tournure jeu service et son grand contenu, il y a de quoi s’y perdre, l’occasion pour nous de vous donner quelques conseils pour bien effectuer vos premiers pas dans le jeu.

Ne dépensez pas tout de suite vos ressources

Le système d’équipement de Marvel’s Avengers demande aux joueurs de dépenser diverses ressources pour améliorer chaque pièce du stuff de votre personnage. En investissant des ressources dans ces équipements, vous ferez grimper le niveau de puissance de ces derniers, vous rendant plus fort.

Cependant, vous comprendrez très vite que ces ressources s’épuisent vite, surtout lorsque l’on veut gérer six personnages. On ne peut donc conseiller que de garder précieusement ces ressources, afin de les investir dans de l’équipement haut-niveau. Par ailleurs, il vaut mieux les dépenser uniquement sur des pièces violettes ou or, afin de profiter de effets bonus qu’elles offrent.

Recyclez vos équipements

Pour rester sur le même sujet, pensez à recycler vos pièces d’équipement en trop dès que vous en avez l’occasion. Etant donné que votre stock est limité, cela permet de faire le ménage et de récupérer quelques ressources supplémentaires.

Les pièces que vous ramasserez lorsque votre stock sera plein seront directement transférées dans votre casier, accessible sur l’Héliporteur ou à chaque début et fin de mission. Il est important de bien veiller à gérer votre inventaire pour pouvoir changer à la volée d’équipements en pleine mission.

Prenez connaissance des modificateurs de mission

Certaines missions offrent parfois des conditions particulières, qui vont augmenter les dégâts de vos héros, mais également de vos ennemis. Il vaut donc mieux en prendre bonne note afin de bien se préparer au combat.

Une fois ces modifications de mission (que vous pouvez voir en bas à gauche de l’image) en tête, vous pouvez également adapter votre équipement pour en tirer le meilleur parti, en renforçant votre corps à corps ou votre attaque à distance, en compensant certains malus, etc.

Effectuez les tâches quotidiennes des factions

En avançant dans l’histoire principale, vous débloquerez l’accès aux factions, qui vous fournissent des tâches quotidiennes banales qui peuvent être remplies très facilement.

En faisant cela, vous ferez augmenter le niveau de rang de ces factions, vous donnant alors accès à des magasins d’équipement supplémentaires, ainsi qu’à des ressources.

Remplissez les missions quotidiennes et hebdomadaires de chaque héros

Pour pouvoir progresser dans les cartes de héros, afin d’obtenir des costumes, des plaques ou des animations en plus, vous devrez accomplir des séries de missions propres à chaque personnage.

Les plus importantes sont les hebdomadaires, qui permettent de gagner 11 points en plus sur votre carte, ce qui n’est pas négligeable. Vous pouvez bien entendu passer à la caisse pour progresser plus vite, mais en effectuant les missions quotidiennes et celles de la semaine, vous progresserez assez rapidement pour ne jamais en avoir besoin.

De plus, il vaut mieux garder cette monnaie pour les futurs personnages, dont la carte de héros devra être débloquée en dépensant 1 000 unités.

Entraînez-vous dans la salle Harm

Marvel’s Avengers possède pour le moment six héros, dont le gameplay est sensiblement différent de l’un à l’autre. C’est pourquoi il est conseillé d’aller effectuer les défis de la salle Harm afin de mieux apprendre à connaitre vos héros.

Cette salle est aussi idéale pour remplir les défis quotidiens et hebdomadaires, puisque les vagues d’ennemis successives vous permettront de vous focaliser sur vos objectifs en cours.

Activez le signal et écoutez Jarvis

Lors de vos missions, si vous souhaitez vous repérer ou bien connaitre le positionnement de vos coéquipiers, appuyez régulièrement sur la touche haut de la crois directionnelle. Cela mettra également en avant les points d’intérêt dans les War Zones, qui abritent souvent des coffres ou des ennemis à abattre.

De même, Jarvis vous préviendra lorsque vous serez à côté d’un point d’intérêt ou d’un coffre. Pensez donc à bien l’écouter pour ne rien manquer sur votre route.

Éliminez en priorité les ennemis volants et ces satanées tourelles

Vous le comprendrez vite une fois en jeu, mais les ennemis volants et les tourelles seront vos plus farouches ennemis. Etant donné leur portée (très exagérée), ces derniers mettront vite les Avengers à terre si vous ne vous en occupez pas rapidement.

Pensez alors à vous en débarrasser en priorité avec les attaques à distance de chacun, ou via le combat aérien de Thor et Iron Man.

Préférez jouer en coop pour accéder à toutes les cachettes des War Zones

Si vous pouvez effectuer l’intégralité du jeu en solo accompagné par des IA, vous ressentirez sans doute l’envie d’inviter un ou deux amis lors des missions War Zones afin de vous aider à accéder à tous les endroits de la carte.

Certains coffres sont en effet cachés derrière des portes blindées ou des murs à briser. Si vous ne possédez pas le personnage adéquat pour passer cet obstacle, vous ne pourrez pas accéder à la récompense qui sera derrière, et comme il est impossible de donner des ordres à l’IA, mieux vaut être accompagné d’un autre joueur qui pourra vous aider.

Augmentez la difficulté pour un meilleur loot

Cela va sans dire pour un jeu service, mais en choisissant d’augmenter le niveau de difficulté d’une mission vous ne trouverez pas seulement des équipements plus rares, mais aussi des ressources plus nombreuses.

Ainsi, même si le challenge est plus élevé, il est intéressant de s’aventurer dans des missions périlleuses pour débloquer plus de crédits et de matériaux.