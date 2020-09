Nous voici dans le présent de Marvel’s Avengers, cinq ans après les évènements du Jour des Avengers et donc de la mission L’échec de la lumière. On retrouve Kamala Khan désormais adolescente et surtout avec des pouvoirs d’Inhumaine. Elle continue de faire confiance aux héros et doute de la version présentée par George Tartleton et l’A.I.M. Elle poursuit donc l’enquête et trouve de nouveaux éléments troublants.

Plusieurs collectibles manquent à cet article et seront ajoutés par la suite.

Balade sur les toits

Son ordinateur grillant au pire moment, Kamala doit se rendre dans sa base pour en utiliser un autre.

Allez tout droit et sautez jusqu’à atteindre la tyrolienne et l’utiliser.

Rendez-vous vers la plaque rouge vers la gauche pour passer à l’immeuble suivant.

Pour progresser dans le niveau, il faut prendre la pente à droite puis grimper le mur.

Continuez vers la droite et sautez de toit en toit jusqu’à atteindre une autre tyrolienne.

Empruntez-la puis faite le saut suivant pour trouver un comic vers la droite.

Sautez sur le toit suivant pour trouver une petite énigme.

En effet, il y a une grande planche qui pourrait vous servir de tremplin mais votre poids la fait retomber sans de pouvoir sauter.

Il faut donc trouver l’objet lourd contre le mur au fond à gauche et le faire glisser jusqu’au dessin du bouclier de Captain America.

Vous pouvez désormais monter sur la planche pour vous accrocher à la barre et sauter sur le dernier toit.

Plus qu’un dernier (gros) saut à faire pour atteindre la base.

Visite de la base

Bienvenue dans la base de Kamala Khan, un comic vous attend à gauche sur les cartons.

Vous pouvez ensuite tirer les cartons sur des roulettes juste à côté pour avoir de quoi grimper pour atteindre l’ouverture vers l’étage.

Avant d’activer l’ordinateur, longez le mur pour trouver deux collectibles, l’un sur le bureau et l’autre à droite du ventilateur.

L’ordinateur se situe à droite de la pièce (par rapport à l’endroit par lequel vous êtes arrivé).

Vous avez désormais des documents compromettants mais vous êtes aussi recherché par l’A.I.M.

Promenade au parc

Votre contact vous a donné rendez-vous au parc mais les drones de l’A.I.M. surveillent le chemin. Descendez en empruntant la tyrolienne.

Continuez pour sauter sur l’échelle qui bien évidemment cassera.

Longez la corniche tandis que le jeu nous montre le côté oppressif de la nouvelle organisation dominante.

Maintenant que vous êtes en sécurité, grimpez le mur face à vous.

Vers la gauche, il y a une barre pour sauter et se balancer vers le prochain immeuble.

Un autre bond vous permet d’atteindre le toit suivant.

Avant de continuer tout droit, vous pouvez vous diriger sur le toit de gauche et suivre le chemin pour trouver un collectible.

Vous pouvez reprendre votre chemin avec une nouvelle barre qui mène à un mur qu’il faut grimper.

Une fois de plus, attendez après avoir monté le premier étage puisqu’un collectible vous attend au milieu du toit à gauche.

Revenez sur vos pas pour monter à l’étage supérieur pour continuer jusqu’à la série de toits en pente.

Il faudra bien réussir ses timings et aussi attraper la tyrolienne à la fin.

Vous voilà arrivé au parc, suivez le chemin jusqu’à la statue d’Iron Man.

Dépassez-la pour traverser le pont en ruine derrière.

Un embranchement vous attend ensuite mais vous mènera dans les deux cas à la zone du mémorial pour les Inhumains.

Rien à signaler, vous pouvez passer sous le tronc à droite pour atteindre la statue de Hulk.

Plus que quelques mètres à faire et un mur à grimper pour arriver à la statue de Captain America.

Vous avez droit à une nouvelle cinématique et à une situation qui empire.

Ah donc il y a des phases d’infiltration ?

C’est l’heure d’une petite séquence d’infiltration durant laquelle il sera un peut trop compliqué de vous guider pas à pas.

Il faudra abuser de la Vigilance Tactique (le bouton haut de la croix directionnelle) pour deux raisons. Elle vous indiquera la voie et les ennemis deviendront rouges et donc beaucoup plus simples à repérer. Attendez que la voie soit libre mais ne tardez pas trop puisque vous serez automatiquement repéré au bout d’un moment.

Une fois dans les égouts, continuez en évitant les embranchements gardés par des ennemis. Vous finirez par tomber sur un objet à déplacer pour atteindre la sortie.

Une série de sauts vous attend.

Une fois celle-ci réussie, vous trouvez une échelle mais avant de monter récupérez le collectible derrière à gauche. Grimpez l’échelle pour profiter de votre liberté de courte durée.

Vos papiers s’il vous plait.

Maintenant que vous constatez que le Professeur Tartleton abuse des filtres Snapchat pour passer à la télé, c’est le moment de fuir. Des hordes d’ennemis sont à vos trousses et vous ne pouvez pas combattre donc courez et sautez de toit en toit en espérant aller dans la bonne direction (souvent indiquée par l’apparition d’ennemis). Et débattez-vous lorsque vous êtes attrapé lors d’un Quick Time Event.

Vous voici enfin dans la gare routière et vous pouvez désormais vous défendre. Battez tous les ennemis pour déclencher une nouvelle cinématique puis direction l’Utah et la mission suivante Le chemin du retour.

