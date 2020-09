Marvel’s Avengers développe son univers grâce à des fichiers audio et autres collectibles particulièrement pénibles à amasser. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas besoin de tous les avoir pour obtenir le Platine ou les 1000 G. Mais il faudra tout de même en collecter 50 pour le trophée-succès Surplus d’informations. On va donc tenter de vous mettre sur la voie avec cet article.

Fouiller chaque recoin de la campagne

Le moyen le plus simple et le plus sûr est de passer chaque recoin des niveaux de la campagne au peigne fin. En effet, les collectibles y sont fixes et surtout nombreux. Il faut cependant se méfier puisque le jeu passe son temps à nous empêcher de retourner en arrière. Donc il faut bien être sûr d’avoir tout vérifier avant de s’aventurer plus loin. Nous avons tenté d’en signaler au maximum dans notre guide de la campagne.

C’est d’autant plus un problème que le jeu ne propose pas de système pour refaire les missions de la campagne ou de New Game + pour l’instant. Et il faut reconnaître que les documents se fondent un peu trop souvent avec le décor pour être facile à trouver. Pensez d’ailleurs à vérifier à bord du Chimère entre les missions.

Faites des missions longues

Vous avez terminé la campagne et il vous manque des collectibles ? Pas de panique. Premièrement, Marvel’s Avengers contient plus d’objets à trouver que ceux du mode histoire donc vous n’en avez peut-être raté aucun. Deuxièmement, il est possible de trouver des collectibles au hasard en jouant.

En effet, c’est encore plus rare que pour les comics mais il arrive que les coffres contiennent un fichier aléatoire. Certains joueurs disent même en avoir trouvé en battant des ennemis. Certes, il faudra un sacré farm pour le 100% mais vous pourrez au moins avoir le trophée en quelques heures selon votre performances dans la campagne.

