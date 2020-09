Puisque Marvel’s Avengers permet d’incarner les Vengeurs, on se doute bien que certains sont impatients de jouer leur héros préféré. Ainsi, voici un petit article si vous préférez savoir tout de suite quand vous pourrez retrouver tout le monde (parce que le temps peut sembler long pour certains fans après la mission L’échec de la lumière se déroulant le Jour des Avengers et permettant d’alterner entre cinq d’entre eux).

Les noms et numéros de missions manquants seront ajoutés d’ici quelques jours.

Comment débloquer les personnages de Marvel’s Avengers ?

Dans le mode Campagne

Dans le mode Rassemblement, il faudra être patient. En effet puisque c’est tout le but de ce scénario, il faudra retrouver les membres des Avengers un par un pour pouvoir commencer à les utiliser. On vous indique donc ici dans quel ordre, ils rejoindront l’équipe et le numéro de la mission pour que vous ayez une petite idée du temps à attendre pour obtenir chacun d’entre eux.

Miss Marvel (Kamala Khan) : Nouvelle Ère (troisième mission)

Hulk (Bruce Banner) : Sur le Chemin du retour (quatrième mission)

Iron Man (Tony Stark) : Visite à Domicile

Black Widow (Natasha Romanoff) : Une vraie héroïne

Thor (Thor Odinson)

Captain America (Steve Rogers)

Dans le mode Initiative Avengers

La bonne nouvelle, c’est que si vous ne voulez vraiment pas attendre, vous pouvez vous lancer tout de suite dans le multijoueur du mode Initiative Avengers qui propose de jouer immédiatement n’importe quel membre de l’équipe. Cependant gardez à l’esprit que chronologiquement, ces missions se déroulent après l’histoire et que les spoils sont possibles.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Marvel’s Avengers.