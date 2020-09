Marvel’s Avengers consacre la majeure partie de son scénario à Kamala, mais Bruce Banner a aussi droit à un petit arc narratif. Il est donc normal que ses missions emblématiques soient liées à Monica et sa tentative d’utiliser les rayons gamma. Cet article vous aidera à savoir tout ce qu’il faut faire pour débloquer le costume emblématique de Hulk. Pour être certain de pouvoir tout enchaîner, on vous recommande d’attendre d’avoir fini la campagne.

Signal : Vert

La première étape de la suite de quêtes de Hulk est la mission Signal : Vert que l’on trouve dans la section Nord-Ouest Pacifique du Terminal. Bruce décide d’enquêter sur des traces de rayons gamma. Ce guide va se concentrer sur les objectifs principaux de la mission mais n’hésitez pas à commencer par les objectifs annexes et à chercher des coffres sur la map.

Pour suivre la trame principale du niveau, il suffit d’aller tout droit depuis le zone de départ.

Vous atteignez la porte d’un laboratoire AIM qui est malheureusement fermé. Mais un Dreadbot fait son apparition pour vous donner les accès de sécurité si vous le battez.

Une fois que vous l’avez vaincu, vous pouvez donc prendre l’ascenseur pour passer à la zone suivante.

Vous arrivez dans un long couloir avec deux objectifs facultatifs : un otage derrière une porte à casser et un coffre derrière une porte nécessitant d’activer 4 interrupteurs.

Une console vous attend au bout du couloir à droite pour passer à la zone suivante où vous devrez détruire 3 serveurs tout en résistant aux assauts des différentes vagues d’ennemis.

Une fois les serveurs en morceaux, vous pouvez emprunter l’ascenseur qui vient s’ouvrir. Vous arriverez dans un couloir très familier où vous attendront d’autres ennemis mais aussi un coffre.

Au bout du couloir, une nouvelle console vous attendra pour passer à l’arène finale de cette mission.

Débarrassez-vous des 5 membres de l’escouade pour terminer la mission.

Objectifs globaux

Comme pour Kamala, les objectifs globaux peuvent se faire n’importe où dans Marvel’s Avengers du moment que vous contrôlez bien Hulk.

Battre 12 ennemis avec des attaques puissantes

Rien de très compliqué ici, préparez-vous à n’utiliser qu’un seul bouton (Triangle ou Y) pendant un petit moment. Mais attendez de lire l’objectif suivant avant de vous y mettre.

Infliger des dégâts de rage

L’autre objectif est en effet d’infliger des dégâts de rage. Ce qui veut dire qu’il faut frapper en maintenant R2 ou RT quand la jauge intrinsèque (la jauge verte sous la barre de vie) n’est pas vide. Combinez donc le bouton et la gâchette pour aller encore plus vite.

Cœur du monstre

La dernière étape de la suite de quêtes de Hulk est la mission Coeur du Monstre que l’on retrouve dans la section Badlands Utahains du Terminal. Bruce envoie Hulk arrêter les expériences d’AIM sur la population.

On commence directement dans un couloir au bout duquel se trouve une console pour ouvrir l’accès à la zone suivante.

Il s’agit d’une arène où il faut éliminer tous les ennemis. Une fois la salle nettoyée, vous pouvez monter à bord du wagon qui vous emmène en ville.

La zone étant probablement la plus grande de Marvel’s Avengers, une fois de plus, on ne listera pas les objectifs secondaires et les coffres qui sont très nombreux mais valent vraiment le temps passé à les chercher. Le premier objectif principal se trouve en face à la sortie du bâtiment et il s’agit d’un Dreadbot à affronter.

Une fois le gros robot vaincu, il faudra trouver une zone à sécuriser sur un toit de la ville. La barre de progression n’avance que si vous restez sur le point ce qui va donner une séquence assez peu captivante durant laquelle il faudra alterner entre lancer des rochers sur les ennemis qui tirent depuis les autres toits, et frapper ceux qui arrivent à grimper jusqu’à vous en échappant aux autres héros.

Arrivé à 100%, il faudra battre les adversaires restants avant de pouvoir continuer vers le site d’expérimentation où vous attendent 5 ennemis puissants.

Vous pouvez désormais rejoindre le gros bâtiment AIM au milieu de la carte et tenter d’atteindre l’ascenseur gardé par de nombreuses tourelles.

En bas, vous attend un combat de boss contre l’Abomination. Il s’agit surtout d’un sac à PV donc notre conseil est surtout de profiter de l’effet de soin de votre rage pour contrer le nuage toxique qui entoure régulièrement le boss.

Une fois Abomination vaincu, vous quittez la mission et obtenez vos récompenses dont le fameux costume emblématique de Hulk.

