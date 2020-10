Après nous avoir entouré de marchands, Marvel’s Avengers nous laisse Seul face à l’AIM dans ce nouveau chapitre de la campagne principale qui nous met aux commandes d’Iron Man.

Effondrement

Seul contre l’AIM

Direction le Terminal des missions pour continuer l’aventure de Marvel’s Avengers, et plus précisément direction l’onglet Littoral Est pour trouver la mission Seul contre l’AIM. On arrive en ville pour que l’AIM change de trottoir. Par souci de longueur et qu’il serait trop compliqué de s’y retrouver sans carte, on vous laisse chercher les objectifs secondaires et les coffres de votre côté.

L’objectif de la mission se situe devant le gros bâtiment AIM de la petite île, il faut donc se diriger vers le fleuve et son pont.

Là vous attend une zone à défendre sur laquelle vous devez rester tout en repoussant les vagues d’ennemis. Une fois arrivé à 100%, vous devez encore vaincre les derniers ennemis pour que la porte s’ouvre.

Un coffre vous attend à gauche dans l’entrée, tout comme l’ascenseur pour continuer, lui-aussi à gauche.

Vous arrivez dans une grande salle qui donne sur quelques ennemis et couloirs.

Dans le couloir de gauche, on trouve une porte à ouvrir grâce à 4 interrupteurs cachés dans les murs derrière des aérations.

Et à l’étage juste au dessus de cette porte, on trouve un terminal à activer pour ouvrir une autre zone dans laquelle on trouve plusieurs coffres. Un dernier coffre se cache tout au fond du couloir dans la grande pièce.

Le couloir qui mène à l’objectif mérite aussi une exploration. Il se sépare en deux pendant quelques mètres et possède plusieurs petits laboratoires sur les côtés qui contiennent deux coffres. Une fois tout le butin ramassé, vous pouvez marcher sur le gros logo Avengers qui vous téléporte dans la zone suivante.

Vous êtes dans la zone finale où il faut détruire 4 noyaux de réacteurs qui ont chacun deux parties, le tout en étant attaqué par des vagues d’ennemis, bien entendu.

Iron Man a donc terminé sa mission et il est temps de retrouver Kamala et Bruce qui eux ne sont pas seuls face à l’AIM mais contre les Chiens de Guerre.

