Marvel’s Avengers passe aux choses sérieuses après la mission Je veux faire partie des Avengers ! avec ce nouveau tutoriel dédié au combat et qui nous permet d’incarner cinq des héros au cours de la même mission. Vu qu’on peut juste aller tout droit et faire les coups demandés, cet article sera assez simple.

Le débuThor

On débute avec Thor et un premier Quick Time Event. Rien de très compliqué, on tape les ennemis et on appuie sur les boutons affichés.

Après un combat dans une arène, on vous explique comment utiliser le coup puissant pour casser certains murs et obstacles.

On apprend ensuite comment lancer puis faire revenir Mjolnir.

Après avoir nettoyé la petite zone, vous pourrez secourir la personne bloquée sous un conteneur vers la droite.

Puis vous devrez casser le bloc de béton à sa gauche en maintenant l’attaque puissante pour continuer.

Encore une zone à nettoyer et n’oubliez pas d’utiliser le bouton d’esquive pour éviter les tirs des ennemis (le bouton Rond ou B).

Au bout d’un moment, Iron Man arrivera vous aider et Marvel’s Avengers vous permettra d’utiliser votre première capacité héroïque avec le bouton de tranche gauche (L1 ou LB). Continuez de combattre les ennemis jusqu’à ce qu’une cinématique vous mette dans l’armure d’Iron Man.

Probablement une armure Mk I

Vous prenez le contrôle d’Iron Man lors d’une séquence de vol. Et rassurez-vous, ça ira mieux plus tard, surtout au niveau du tir à améliorer avec les points de compétences.

Mais pour l’instant, c’est compliqué et heureusement, Marvel’s Avengers vous laisse vite remettre pied sur terre dans une nouvelle petite arène.

Après avoir essayé la capacité héroïque du bouton de tranche droit, combattez les ennemis jusqu’à l’apparition des tourelles.

Une fois ces dernières détruites, vous aurez droit à de nouvelles cinématiques et surtout à passer au héros suivant.

Hulk… Parkour ?

Après quelques ennemis à smasher, on passe à la séquence la plus simple de la mission, celle de Hulk.

En effet, il suffit de courir tout droit en sautant sur les tremplins et les murs, tout en frappant les ennemis au passage.

On termine par un bon vieux lancer de tank en QTE pour passer à celui qui ne restera pas très longtemps.

Pourtant il sait qu’il se crashe toujours en avion…

Profitez bien de Captain America et de son petit combat en arène sur l’Heliporteur.

Vous apprenez à lancer votre bouclier avec style (et R1 ou RB).

Puis vous voyez les coups de grâce pour les ennemis déroutés avec Triangle+Rond ou Y+B.

L’autre technique à retenir c’est comment sauter les boucliers. Pour cela il faut se mettre près d’un ennemi tenant un bouclier puis maintenir le bouton d’esquive (Rond ou B) tout en inclinant le stick gauche vers l’ennemi. Continuez de mettre des mandales patriotiques jusqu’au moment où vous passez au dernier Avengers et au premier boss.

Black Widow Vs Le Maître de Corvée

L’honneur de terminer la mission et d’affronter le Maître de Corvée revient à Black Widow.

La première phase consiste en une série de QTE.

Vous passez ensuite à une séquence sur le pont durant laquelle il passera son temps à vous foncer dessus avec son jet-pack.

L’astuce consiste à esquiver ses attaques et de profiter du moment où il est de dos pour tirer sur le jet-pack et plus précisément sur les propulseurs en haut sur les côtés.

Une fois l’engin détruit, vous tombez et passez à la dernière phase au corps à corps cette fois-ci.

Alternez vos coups et surtout esquivez ses attaques à l’épée ainsi que ses attaques de zone.

Arrivé au tiers de sa barre de vie, il perdra son bouclier et Marvel’s Avengers vous enseignera les contre-prises (avec la gachette droite R2 ou RT) et leur timing.

Usez et abusez de cette technique jusqu’à ce que le jeu vous demande d’utiliser la capacité héroïque gauche (L1 ou LB).

Vous mettez les derniers coups en profitant de l’invisibilité de Black Widow et vous pourrez enfin activer le coup de grâce pour assister aux ultimes cinématiques de cette mission et passer à la suivante, la Nouvelle Ère.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Marvel’s Avengers.