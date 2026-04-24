Disgaea Mayhem : L’épisode qui bouscule les codes de la sortie a enfin une date de sortie pour l’Occident

Le spin-off arrive en France d’ici quelques mois

NIS America nous avait promis Disgaea Mayhem serait l’un de nos jeux de l’été, et il n’a pas menti. L’éditeur vient tout juste de publier une nouvelle bande-annonce pour ce spin-off orienté action-RPG, qui met en lumière la date de sortie précise du titre. Disgaea Mayhem nous donne donc rendez-vous dès le 23 juillet prochain, et il débarquera visiblement dans une version traduite en français. Du moins pour les textes et l’interface, pas le doublage.

Si vous n’avez pas suivi ce qu’est ce Disgaea Mayhem, petit cours de rattrapage. Cet action-RPG casse les codes de la série en proposant un gameplay plus orienté action, en vous laissant manier un personnage que l’on pourra développer librement avec plusieurs armes à lui associer. L’ADN Disgaea reste cependant présent avec la possibilité de faire progresser notre protagoniste jusqu’à des très hauts niveaux, avec du grind en perspective.

Disgaea Mayhem est attendu sur PC via Steam, PlayStation 5 et les deux Nintendo Switch. Une édition collector est au programme et peut être précommandée sur la boutique en ligne de NIS America.