Aion 2 : la suite du MMORPG s’annonce sur PC avec un monde 36 fois plus grand

Aion 2 voit les choses en grand

Après avoir sorti Throne and Liberty sur PC et consoles en 2024, la firme poursuit sa production de jeux massivement multijoueur avec la suite du MMO Aion, qui avait déjà connu une nouveau souffle avec Aion Classic en 2023. Développé par NC America, Aion 2 sera plus vaste que jamais.

Le jeu proposera un monde ouvert 36 fois plus grand que celui du premier, en nous promettant une liberté d’exploration inédite. Il sera possible de se déplacer librement dans les airs, sur terre et même sous l’eau. Le vol reste toutefois au cœur du gameplay avec des environnements conçus pour exploiter pleinement cette mécanique.

L’une des grandes forces d’Aion 2 sera son système de combat dynamique, basé sur le timing, le positionnement et la précision. Les affrontements se dérouleront aussi bien au sol que dans les airs avec des combats spectaculaires en PVE comme en PVP. L’éditeur précise que le système de ciblage classique par tabulation est conservé, mais modernisé pour s’adapter à un rythme plus rapide.

En matière de contenu côté PVE, on peut s’attendre à des donjons en solo ou en groupe, ainsi qu’à des raids nécessitant de la coordination et de la stratégie. Pour le PVP, plusieurs modes seront disponibles, allant des arènes compétitives aux batailles massives entre factions. Le système emblématique de l’Abysse fera également son retour avec des affrontements à grande échelle entre royaumes.

Le jeu mettra aussi l’accent sur la personnalisation des personnages. Vous aurez accès à huit classes différentes et il sera possible de modifier plus de 200 paramètres pour créer un avatar unique. L’histoire d’Aion 2 se déroule deux siècles après les événements du jeu original. Suite à la destruction de la Tour de l’Éternité, les factions Elyos et Asmodiens doivent survivre dans un monde en ruines, tandis qu’une nouvelle menace, les Balaur, prend de l’ampleur.

Aion 2 sera disponible en 2026 dans 10 langues, dont le français, avec des serveurs répartis en Amérique, en Europe, au Japon et en Amérique du Sud. Le jeu est spécifiquement conçu pour le PC. Nous devrions en apprendre plus au cours du mois de mai. Si l’on ne doute pas de la qualité globale du jeu, surtout en prenant en compte le succès du premier, nous attendons de voir à quel sauce nous serons mangés du côté de la monétisation. En espérant qu’elle ne soit pas trop agressive.

Aion 2 sortira cette année (sans plus de précisions pour le moment) sur PC via Steam et la plateforme PURPLE.