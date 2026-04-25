Better Than Dead ira casser des bouches à Hong Kong le 12 mai prochain en accès anticipé

Kane & Lynch Hong Kong Edition

Dans ce nouveau trailer assez bien rythmé de Better Than Dead, sachez que ce FPS à base de caméra embarqué à la Bodycam ou Unrecord, va nous emmener en plein Hong Kong. Sublimé par des graphismes photoréalistes de cette région administrative de la Chine, vous incarnez une protagoniste qui a décidé de se venger de personnes qui ont fait irruption dans sa vie, l’ont filmés et l’ont détruite de l’intérieur.

Plus question pour notre héroïne de fuir car cette dernière va les traquer, et faire parler la poudre face à ses assaillants. Le soft va nous embarquer (avec la caméra), dans un FPS frénétique avec une composante punitive où si vous vous faites toucher une seule fois, c’est la mort assurée. On y retrouverait presque une dimension punitive à la Ghostrunner en somme, et la production de Monte GALLO entend bien rendre hommage avec Better Than Dead, aux films d’action Hongkongais des années 80 et 90.

En tout cas, le titre s’annonce des plus alléchants et nous fera visiter pas mal de décors variés de Hong Kong, pour un dépaysement on l’espère total. Par ailleurs, Better Than Dead devrait être composé de quatorze niveaux, et resterait selon la page Steam du jeu, entre 6 et 12 mois en accès anticipé. Au passage, le jeu est visiblement complet sur son seul mode, et que des extensions ainsi que des corrections de bugs et d’équilibrage seront de la partie durant cette période d’accès anticipé.

Le jeu s’annonce prometteur, et notez donc que Better Than Dead sortira le 12 mai prochain sur PC via steam en accès anticipé pour le moment.