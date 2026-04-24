Après ScourgeBringer, Flying Oak Games s’associe à ARTE pour publier le jeu d’action Knuckle Paradise
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Rédigé par Jordan
En ce jour de top départ pour l’événement Games Made in France et quelques semaines avant notre nouvel AG French Direct (on vous en reparlera très prochainement), il est de bon temps de parler des jeux français à venir. ARTE est allé apporter son soutien à Flying Oak Games pour son prochain jeu, qui tentera de faire aussi bien – si ce n’est mieux – que ScourgeBringer et NeuroVoider.
Pas question de jouer les poules mouillées
On découvre aujourd’hui l’existence de Knuckle Paradise, un jeu d’action en pixel art qui sent bon l’amour pour le cinéma hongkongais, avec une petite particularité en plus. Dans ce titre en vue isométrique, vous incarnerez Jane, une ancienne boxeuse qui va se retrouver mêlée bien malgré elle à un tournoi d’arts martiaux pas franchement respectable, dans un parc d’attractions qui n’est vraiment pas fait pour les enfants. Heureusement pour elle, Jane n’est pas seule dans ce bourbier et pourra faire appel à une aide pour le moins étonnante, car votre sidekick ici ne sera autre… qu’une poule.
La bien nommée Cocotte est aussi redoutable que son alliée humaine et pourra être lancée sur les ennemis afin de les renverser. Votre poule pourra évoluer tout au long de la partie en gagnant de nouvelles compétences, tout comme Jane, et des combos viendront ajouter de la technique et du rythme. Un duo atypique qui offre une vraie personnalité à Knuckle Paradise avec un peu d’humour et d’originalité.
Knuckle Paradise est pour l’instant uniquement prévu sur PC via Steam. On ignore encore sa date de sortie.
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