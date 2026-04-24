L’édition 2026 de Games Made in France est désormais lancée et célèbrera le jeu français jusqu’au 26 avril

Trois jours pour célébrer le jeu vidéo français

Games Made in France 2026 est maintenant lancé ! Vous pouvez dès à présent vous rendre sur la chaîne Twitch de MisterMV, ce dernier étant accompagné par Trinity, DamDamLive et At0mium, qui accueilleront les différents artistes derrière les jeux français du moment et ceux à venir. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur les coulisses de chaque projet et découvrir le travail de chacun des intervenants, c’est le rendez-vous à ne surtout pas manquer durant ce week-end.

Au programme de cette première soirée, une masterclass autour de la licence A Plague Tale pour bien lancer les hostilités, suivie par des présentations de Battlestar Galactica: Scattered Hopes, Endless Legends II, Tides of Tomorrow et bien d’autres.

Vous pourrez suivre le Games Made in France 2026 jusqu’à ce dimanche 26 avril à minuit, et ainsi faire le plein de jeux français à surveiller. Et si cela ne vous suffit pas, n’oubliez pas que notre prochain AG French Direct est en approche…