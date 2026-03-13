Fortnite se la joue Avengers: Doomsday avec les trailers cinématiques de sa prochaine saison lancée le 19 mars

Place à l’affrontement

La prochaine saison de Fortnite Chapitre Sept risque d’être musclée. Le Voyageur Noir a entamé sa quête des fragments du Point Zéro, tandis que les Sept terminent de se réunir pour contrer les agissements de cet envahisseur au vaisseau surpuissant. On peut d’ailleurs déjà apercevoir les méfaits de ce personnage qui se serait joint au maléfique Roi des Glaces, bien connu des joueurs et joueuses des saisons OG, et qui venait de faire son retour dans le mode OG justement, et qui aurait gelé de nombreux héros (dont La Fondation, jusqu’alors incarné par Dwayne Johnson) dans son palais, qui devrait faire son retour sur l’île si l’on en croit les leakers. Du moins si The Rock parvient à se sortir de cette impasse, maintenant que l’on sait où il était passé toutes ces années.

La Fondation est en effet disparu depuis le Chapitre 3 et son saut dans le Point Zéro tandis que le Roi des Glaces n’a pas été vu depuis le Chapitre 1 et son affrontement avec Le Prisonnier. Mais ce n’est pas tout, puisque nous le disions, en parallèle, le Voyageur Noir poursuit sa quête des fragments du Point Zéro dans de multiples réalités. On peut constater dans le tout dernier trailer diffusé sur les réseaux du jeu que celui-ci s’est allié à Poiscaille, personnage emblématique du Battle Royale pour trouver ces fragments à n’importe quel prix. Un trailer doublé qui fait froid dans le dos et qui annonce de lours affrontements dans la suite du Chapitre.

Fortnite Chapitre Sept Saison 2 sera disponible le 19 mars prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et Switch, mobiles et cloud gaming. Comme à chaque lancement de saison, nous couvrirons largement celle-ci à son lancement puis par le biais de guides hebdomadaires pour les quêtes notamment. En attendant, profitez des semaines sauvages en dépensant votre or dans de nouveaux items spécifiques en jeu. Fortnite a d’ailleurs fait grandement parler de lui ces derniers jours avec l’annonce de l’augmentation des V-Bucks mais aussi le passage en free-to-play de Sauver le monde le mois prochain.