L’aventure de Super Smash Bros Ultimate continue. L’accès à la Forteresse de lave se fait par le sud, en arrivant par les rapides ou par la partie Est des Remparts. L’entrée du donjon ne s’active d’ailleurs que lorsque Lucario a été libéré.

Goomba

Adversaire : Donkey Kong XXS (x5)

Puissance totale : 1800

Type : Neutre

Conditions :

Battez une armée entière.

Stratégie : Entre les 1800 de puissance et la taille réduite des Donkey Kong, il ne faudra pas beaucoup de Smash puissants pour mettre les adversaires K.-O.

Récompense : Goomba (Esprit primaire)

Valoo

Adversaire : Dracaufeu XXL

Puissance totale : 4000

Type : Attaque

Conditions :

L’adversaire a le statut XXL.

Stratégie : Logiquement, pour un personnage lourd avec le statut géant, le conseil serait de le laisser tomber dans le vide. Malheureusement, Dracaufeu est bon dans les airs et le stage est trop étendu. Il faut donc patiemment monter ses dégâts en attendant qu’un Smash bien chargé mette fin au combat.

Récompense : Valoo (Esprit de soutien)

Libégon

Adversaire : Ridley

Puissance totale : 3800

Type : Saisie

Conditions :

Le sol tremble périodiquement.

Stratégie : Rien de spécial pour ce combat si ce n’est que les tremblements de terre font trébucher le personnage s’il est au sol.

Récompense : Libégon (Esprit primaire)

Fei Long

Adversaire : Lucario

Puissance totale : 2000

Type : Défense

Conditions :

Les coups de poing et les coups de coude de l’adversaire sont renforcés.

Les coups de pied et les coups de genou de l’adversaire sont renforcés.

Un Smash endurance. Réduisez les PV de l’adversaire à zéro.

La puissance de saut des combattants est réduite.

Stratégie : Vu que ce Lucario voit sa puissance augmentée au corps à corps, il ne tente pas d’utiliser son Aurasphère. Donc autant en profiter pour utiliser un personnage capable de le maintenir à distance avec des projectiles.

Récompense : Fei Long (Esprit de soutien)

Boum Boum

Adversaire : Carapuce XXL

Puissance totale : 4400

Type : Attaque

Conditions :

L’adversaire bénéficie d’une super protection.

L’adversaire vous inflige des dégâts quand il vous fonce dessus.

L’adversaire a le statut XXL.

Stratégie : Ce Carapuce peut vite devenir insupportable. En effet, entre sa vitesse et sa super-armure, il ne vous laisse pas beaucoup de répit. Malgré cela, son poids handicape ses retours sur le stage qui n’étaient pas déjà fameux. Donc une fois de plus, en cas de difficulté autant projeter l’adversaire au dessus du vide et espérer que la pesanteur fasse son travail.

Récompense : Boum Boum (Esprit primaire)

La montagne enfin gravie, vous pouvez désormais pénétrer la Forteresse de lave, à condition de bien avoir activé son entrée en libérant Lucario.

