L’aventure de Super Smash Bros Ultimate s’enflamme. Vous avez libéré Lucario et gravi la montagne qui sert d’entrée à la Forteresse de lave, vous pouvez désormais parcourir ce donjon.

Comme son nom l’indique, il est plutôt consacré au thème du feu. Les esprits efficaces contre cet élément seront donc les bienvenus. Contre les ennemis qui bénéficient de l’effet Curry Extrafort, le Badge Franklin sera particulièrement efficace si jamais vous pouvez vous équiper d’un esprit qui en offre un en début de combat.

Mechakoopa

Adversaire : Bowser XXS (x4)

Puissance totale : 3800

Type : Saisie

Conditions :

L’adversaire est équipé d’un Bob-omb dès le début du combat.

Stratégie : Restez sur vos gardes (et donc votre bouclier) en début de combat tant que les ennemis ont des Bob-omb. Ensuite, ce n’est qu’un combat contre des adversaires miniatures.

Récompense : Mechakoopa (Esprit de soutien)

Le chemin se sépare ensuite en deux avec au sud l’esprit Juste Belmont. Étant donné qu’il faudra revenir plus tard une fois l’interrupteur jaune activé, autant continuer vers le nord pour l’instant.

Un autre embranchement suit immédiatement. Cette fois-ci, on retrouve l’esprit Leif à l’est et celui de Shadow Man à l’ouest. Là aussi, la route après Leif sera bloquée en attendant l’activation d’un interrupteur, rouge dans ce cas-là. Pour éviter les allers-retours, le plus rapide est donc d’aller voir Shadow Man vers l’ouest.

Shadow Man

Adversaire : Amphinobi (x3)

Puissance totale : 3500

Type : Défense

Conditions :

L’attaque spéciale standard de l’adversaire est renforcée.

Un Smash endurance. Réduisez les PV de l’adversaire à zéro.

L’adversaire privilégie les attaques spéciales standard.

Stratégie : Contre trois ennemis qui abusent de leurs projectiles, un esprit qui équipe d’un Badge Franklin ne sera pas de refus.

Récompense : Shadow Man (Esprit de soutien)

Plus loin, il y a encore un autre embranchement. Au nord, le chemin mène à l’esprit Ho-Oh et un cul-de-sac temporaire dû à l’interrupteur jaune. Il faut donc aller vers l’ouest et entrer dans le tuyau qui mène à l’esprit Cerbéros.

Cerbéros

Adversaire : Duo Duck Hunt XXL

Puissance totale : 4100

Type : Attaque

Conditions :

L’adversaire crache du feu.

L’adversaire a le statut XXL.

Stratégie : Ici aussi, c’est le Badge Franklin qui sera d’une grande utilité puisqu’il renvoie sur l’adversaire les flammes qu’il crache.

Récompense : Cerbéros (Esprit de soutien)

Il suffit de continuer pour marcher automatiquement sur l’interrupteur jaune. Il débloque l’une des deux voies suivantes. Une d’entre elles est fermée tant que l’interrupteur rouge n’a pas été atteint. Il faut donc aller vers le sud-est pour retomber sur l’esprit Ho-Oh.

Comme il s’agit d’un esprit à 4 étoiles, il peut être particulièrement coriace sans une équipe puissante. En effet, il est tout de même à une puissance totale de 13900. Si c’est trop pour l’instant, vous pouvez aller directement à l’esprit Juste Belmont en revenant sur vos pas, en attendant de trouver de meilleurs esprits et/ou de faire grimper leur niveau.

Ho-Oh

Adversaire : Dracaufeu curry

Puissance totale : 13900

Type : Neutre

Conditions :

Vos attaques de feu et explosives sont affaiblies.

L’adversaire a le statut XXL.

Stratégie : Pour la troisième fois consécutive, l’équipement d’un esprit vous dotant d’un Badge Franklin est presque obligatoire. Si vous avez de quoi réduire les dégâts de feu, n’hésitez pas à le rajouter puisque le terrain non plus ne vous fera pas de cadeau. Se tenir au centre du terrain quand il y a les colonnes de flammes est un bons moyen d’enchaîner Dracaufeu avec des Smash vers le haut quand il tente de vous rejoindre.

Récompense : Ho-Oh (Esprit de soutien)

Vous pouvez désormais revenir au tout premier embranchement pour vous occuper de Juste Belmont.

Juste Belmont

Adversaire : Richter

Puissance totale : 4200

Type : Attaque

Conditions :

Le sol du stage est en feu, il blesse et éjecte les combattants.

L’adversaire est plus rapide.

Stratégie : Puisqu’il y a des plateformes, le sol enflammé n’est pas forcément un danger immédiat. Mais il faut tout de même veiller à ce que Richter n’en profite pas pour vous attaquer dans une position de force avec sa chaîne ou ses projectiles.

Il faut donc bien se protéger et attendre de pouvoir le punir dès qu’il est à portée. Au cas où, des esprits annulant ou réduisant les dégâts du sol ne feront pas de mal. Surtout que cela tombe bien, la réduction de cet effet est l’utilité de l’esprit Mechakoopa obtenu un peu plus tôt dans ce donjon.

Récompense : Juste Belmont (Esprit primaire)

Même si vous venez d’activer l’interrupteur rouge, ce n’est toujours pas au tour de Leif. Si on peut enfin avancer un peu, c’est l’interrupteur bleu qui viendra ensuite à manquer. Autant revenir là où était l’interrupteur jaune et emprunter le pont rouge apparu depuis.

Kamek

Adversaire : Garçon Inkling (x4)

Puissance totale : 3300

Type : Saisie

Conditions :

Les éjections sont plus faciles. (Après quelques instants.)

Des renforts arrivent quand un adversaire est mis K.-O.

L’adversaire est équipé d’un bâton étoile dès le début du combat.

Stratégie : Le moyen le plus simple de mettre fin au combat est de jeter les bâtons étoiles sur les Inklings qui décolleront assez vite.

Récompense : Kamek (Esprit primaire)

Une nouvelle fois, votre chemin se sépare en deux. On retrouve l’esprit Groudon à l’est et un tuyau au sud-ouest. Comme l’interrupteur bleu qui permet de continuer après Groudon se situe après le tuyau, autant l’emprunter directement.

Aisya

Adversaire : Lucina

Puissance totale : 2500

Type : Défense

Conditions :

Des Bob-ombs tombent subitement sur le stage. (Après quelques instants.)

Des trophées aide hostiles apparaissent.

Stratégie : Comme l’ennemi est sensible aux Bob-omb, on peut facilement remporter le combat en laissant faire les bombes. Et sinon, l’éjecter par les côtés reste une méthode sûre.

Récompense : Aisya (Esprit primaire)

Maintenant que tous les interrupteurs ont été activés, c’est enfin l’heure de retrouver Leif.

Leif

Adversaire : Roy

Puissance totale : 9300

Type : Attaque

Conditions :

Les attaques de l’adversaire infligent parfois des dégâts critiques.

L’adversaire regagne de la santé petit à petit.

Stratégie : Certes la vie de Leif remonte et son épée fait des dégâts critiques quand elle émet de la lumière, mais il ne pourra rien contre un Smash vers l’extérieur lors de la deuxième phase du terrain.

Récompense : Leif (Esprit primaire)

Un coffre se situe après le pont rouge, il contient la musique Melty Monster issue de Super Mario Galaxy 2. Continuer sur le pont bleu permet d’atteindre un nouveau personnage, Peach.

Peach (libération de combattante)

Adversaire : Peach

Puissance : 7500

Type : Saisie

Conditions :

Remportez la victoire pour secourir le combattant.

Stratégie : Pas de piège, c’est un combat normal contre Peach.

Récompense : Peach (Combattante)

Maintenant que la Princesse a été libérée de ce château, il est temps d’en finir en retournant devant l’esprit Groudon.

Groudon

Adversaire : Bowser XXL

Puissance totale : 4700

Type : Attaque

Conditions :

Le sol du stage est en feu, il blesse et éjecte les combattants.

L’adversaire a le statut XXL.

Stratégie : Contrairement au combat contre Juste Belmont, ici la difficulté ne sera pas d’atteindre Bowser mais de trouver un peu de place. Une fois que vous avez le pied sur une plateforme, il suffit de dérouler les attaques pour maintenir Bowser à une distance de sécurité puis charger un Smash quand ses pourcentages sont assez élevés pour le K.-O.

Récompense : Groudon (Esprit primaire)

Après le pont bleu, on retrouve un coffre qui contient 2 En-Cas (G).

Lyon

Adversaire : Daraen et Ridley

Puissance totale : 3700

Type : Saisie

Conditions :

Des renforts arrivent quand un adversaire est mis K.-O.

L’adversaire a le statut XXL.

Stratégie : La difficulté de ce combat est d’éliminer Daraen assez rapidement (ou de façon assez prudente) pour arriver en bonne santé contre le Ridley XXL.

Récompense : Lyon (Esprit primaire)

Giga Bowser (Boss et libération de combattant)

Adversaire : Giga Bowser

Conditions :

Remportez la victoire pour secourir le combattant.

Stratégie : En dehors de son souffle de feu, Giga Bowser a une portée très réduite. Il faut donc rester à une bonne distance en attendant de punir ses attaques lentes. Ses puissantes attaques risquent en effet de casser votre bouclier qui de toutes façons ne protège pas de sa choppe. Comme il n’y a ni type ni puissance, n’hésitez pas à sortir votre équipe la plus puissante pour vous faciliter le combat.

Récompense : Giga Bowser (Esprit primaire) et Bowser (Combattant)

Le donjon est désormais terminé, la barrière qui protège Kilaire s’affaiblit et, si ce n’était pas déjà le cas, les autres personnages de la zone de départ peuvent être affrontés.

