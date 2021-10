Super Smash Bros Ultimate termine avec Sora (Kingdom Hearts)

Comme promis lors du Nintendo Direct de septembre, Super Smash Bros Ultimate a eu droit à une dernière présentation pour nous dévoiler son ultime DLC. Et c’est donc Sora de Kingdom Hearts qui vient clore le Fighters Pass volume 2 et marque la fin de l’ajout de contenu post-sortie.

Un perso à épée, heu à clé de plus

Il était réclamé par tant de personnes depuis si longtemps, il avait même remporté le sondage organisé par Nintendo pour les DLC de Smash 4. Sora rejoint donc enfin Smash Bros et il ne faudra pas attendre très longtemps pour l’essayer puisque Masahiro Sakurai a annoncé que sa sortie aurait lieu le 19 octobre.

Comme toujours, le personnage arrivera avec sa série d’esprit, son mode classique mais surtout avec son terrain la Forteresse oubliée et les musiques associées. Elles sont au nombre de neuf et il n’y a malheureusement pas le moindre arrangement fait pour l’occasion :

Night of Fate

Destiny’s Force

Shrouding Dark Cloud

Hand in Hand

Blast Away! -Gummi Ship II-

Hollow Bastion

Scherzo Di Notte

Fragments of Sorrow

Destati

En ce qui concerne les costumes Mii, ils sortiront en même temps que Sora, on a deux chapeaux issus de Splatoon et le Doom Guy un autre gros candidat pour une place dans le casting. Plus précisément, il s’agit de :

Octoling (Splatoon – Chapeau)

Charbitre (Splatoon – Chapeau)

Doom Slayer (Doom – Tireur Mii)

En ce qui concerne les amiibo, Sakurai a confirmé la sortie des figurines Steve, Alex et Min Min au printemps 2022. On sait aussi que Séphiroth, Pyra, Mythra et Kazuya auront également droit à leur amiibo mais aucune info sur l’éventuel modèle Sora.

Super Smash Bros Ultimate est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.