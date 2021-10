Super Smash Bros Ultimate : Sora et la 13.0.0 sont dispos

C’est enfin le grand jour pour Super Smash Bros Ultimate et pour Sora qui vient clore l’ajout de contenus pour le jeu. La version 13.0.0 est disponible en téléchargement ce qui veut dire qu’il est possible de jouer le personnage de Kingdom Hearts à condition d’avoir acheté le Fighters Pass Volume 2 ou le Set de combattant numéro 11.

Sora mis du temps dans Super Smash Bros Ultimate

Sora arrive donc avec ses différents costumes, son terrain Forteresse oubliée, ses 9 musiques (10 si l’on possède une sauvegarde de Melody of Memories sur sa Switch), son mode arcade et ses 8 combats d’esprits. Il est également possible d’acheter deux chapeaux pour les combattants Mii à thème Splatoon, mais surtout le costume Doomslayer pour le Tireur Mii.

Le jeu a également droit à quelques rééquilibrages selon la patchnote en anglais disponible à cette adresse. En résumé, sachez que Rondoudou, Dr Mario, Zelda, Lucario, Little Mac, King K. Rool, Marie et Félinferno ont chacun droit à plusieurs petites améliorations. On espère que ce n’est pas vraiment la fin des ajustements pour éviter une situation à la Bayonetta sur Smash 4.

Super Smash Bros Ultimate est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.