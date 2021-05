L’aventure de Super Smash Bros Ultimate continue. Il s’agit d’un long couloir qui connecte de nombreuses zones. On peut y accéder depuis l’ouest en arrivant depuis le prolongement des Remparts ou par le Village si la barrière est ouverte. Au nord, on retrouve plusieurs accès avec la zone des Rapides mais aussi le chemin vers la Forteresse de lave. Il est également possible d’arriver par le sud en venant du Circuit.

Plus loin dans le jeu, le pont sera réparé pour donner accès à toute la partie est de la carte.

Smogogo

Adversaire : Wario

Puissance totale : 2200

Type : Saisie

Conditions :

Le stage est enveloppé dans un nuage de poison.

Stratégie : Comme c’est bien fait, l’esprit de soutien Juri récupéré juste avant permet justement de diminuer les dégâts du poison. Cela ne les annule pas totalement mais cela rend le combat très classique contre Wario plus simple.

Récompense : Smogogo (Esprit de soutien)

Après ce combat, il y aura encore trois chemins différents mais une animation viendra bloquer celui vers l’est. On retrouve un Village à l’ouest mais une barrière bloque le passage. Il faut donc continuer vers le nord pour tomber sur l’esprit de Pico qui manquait un peu plus tôt pour continuer.

Pico

Adversaire : Bowser

Puissance totale : 3500

Type : Défense

Conditions :

L’adversaire est équipé d’un pistolaser amélioré dès le début du combat.

Stratégie : Rien de très original, c’est juste un combat où Bowser débute en tenant un objet.

Récompense : Pico (Esprit primaire)

Le Wild Goose se met à briller, c’est signe qu’il est possible de retourner en arrière pour avancer au sein du Circuit mais ce qu’il reste à faire ici n’est pas mal non plus puisqu’il est l’heure de débloquer un autre personnage.

Lucario (libération de combattant)

Adversaire : Lucario

Puissance : 3300

Type : Attaque

Conditions :

Remportez la victoire pour secourir le combattant.

Stratégie : Pas de piège, c’est un combat normal contre Lucario.

Récompense : Lucario (Combattant)

Terminer ce combat ouvre un portail plus au nord. Deux nouveaux chemins s’ouvrent à nous, un vers l’ouest bloqué par l’esprit de Merric pour continuer sur les remparts et un vers le nord avec celui du Gyroïde pour atteindre l’embranchement entre les rapides et l’entrée de la Forteresse de lave.

Gyroïde

Adversaire : Deux Villageois et deux Marie

Puissance totale : 3500

Type : Défense

Conditions :

L’adversaire privilégie les attaques spéciales côté.

Stratégie : Le combat se déroule sur Royaume Champiternel, le moyen le plus simple de contrôler tout le monde est de profiter de la bordure gauche qui se rapproche.

Récompense : Gyroïde (Esprit primaire)

Merric

Adversaire : Daraen

Puissance totale : 1700

Type : Saisie

Conditions :

Les attaques magiques de l’adversaire sont renforcées.

L’adversaire privilégie les attaques spéciales.

Stratégie : L’ennemi profite de la puissance accrue de ses attaques spéciales. Si le combat pose problème, il suffit de bien se défendre en attendant qu’il ait utilisé toutes les charges de ses tomes.

Récompense : Merric (Esprit de soutien)

Cupidon

Adversaire : Quatre Pit

Puissance totale : 2000

Type : Défense

Conditions :

L’adversaire privilégie les attaques spéciales standard.

Stratégie : Vu que les archers sont de sortie, un esprit qui confère un Badge Franklin ou au moins un bouclier dorsal ne sera pas de refus si vous en avez un. Autrement, le terrain est assez petit et Pit assez léger pour s’en débarrasser assez vite.

Récompense : Cupidon (Esprit de soutien)

Roi Bublin & Lod Razr

Adversaire : Wario

Puissance totale : 2000

Type : Attaque

Conditions :

L’adversaire privilégie les attaques rapides.

Stratégie : Le combat se déroule sur le Pont d’Ordinn. Le plus simple pour gagner est donc de pousser l’ennemi en dehors de l’écran.

Récompense : Roi Bublin & Lod Razr (Esprit primaire)

