Réussir l’énigme des statues d’Arashiyama

Assez tôt au cours de votre exploration du niveau Arashiyama, dans d’Onimusha: Way of the Sword, vous vous retrouverez dans un cul-de-sac avec des statues et une stèle. Utilisez votre Vision Oni, et la stèle brillera. Examinez-la pour que Shizuka vous la déchiffre. Elle lira alors l’inscription suivante : « Sur la route de l’enfer, il faut continuer à avancer ».

Vous l’aurez compris, il s’agit d’une énigme qui donne un indice sur la suite du chemin. Pour savoir dans quelle direction aller, vous devez examiner la sculpture représentant six statues distinctes. Cherchez la statue représentant « Enfer ». Une fois que vous l’aurez identifié, retournez-vous et avancez tout droit en direction d’un rocher.

Continuez et vous passerez à travers ce rocher. Arrivé dans un nouveau cul-de-sac, utilisez votre Vision Oni afin de révéler un orbe. Interagissez avec et un œil géant pourra être examiné. Faites donc et vous voyagerez dans la dimension Oni pour continuer le niveau.

Pour toute autre information au sujet d’Onimusha: Way of the Sword, n’hésitez pas à aller consulter notre guide complet.