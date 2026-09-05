Comment stopper le piège de lames du Laboratoire souterrain

Au cours de l’exploration du donjon du Laboratoire souterrain dans Onimusha: Way of the Sword, vous devrez mettre la main sur une clé pour atteindre la fin du niveau. Vous finirez par arriver naturellement dans une grande pièce circulaire. Au sol et au centre de la pièce, ramassez la Clé maculée de sang.

Soudain, une espèce de scie va commencer à tournoyer et descendre du plafond. Pour l’empêcher de saucissonner Musashi, il va falloir rapidement tirer à l’arc sur des mécanismes reliés à cette scie. Le souci, c’est que les mécanismes sont plus ou moins protégés par des panneaux en bois, et à force que les lames descendent, les mécanismes deviennent peu à peu vulnérables à un tir à l’arc.

Il y a donc un ordre préférentiel pour tirer sur les mécanismes, et il faut être très attentif vis-à-vis du prochain mécanisme qui peut être visé. Une fois cette épreuve réussie, vous voilà prêt à sortir et à revenir dans la pièce où la clé fraîchement récupérée est nécessaire. Le premier mécanisme n’a aucune protection, le deuxième est légèrement couvert par des panneaux, le troisième encore plus, etc. Retrouvez l’ordre des mécanismes en images ci-dessous.

Onimusha: Way of the Sword est disponible sur PC (Steam, Epic et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2. Consultez notre guide complet pour davantage d’informations sur le jeu.