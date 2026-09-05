Toutes les notes Genma – Onimusha: Way of the Sword

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Durant son aventure, Musashi Miyamoto rencontrera énormément d’ennemis sur son passage. Qu’il s’agisse du menu fretin ou bien des boss les plus redoutables du jeu, chaque type d’ennemi dispose de ses spécificités. Tous peuvent être étudiés dans le menu Bestiaire d’Onimusha: Way of the Sword, pour peu que l’on ait récupéré au préalable les documents associés. Dans cet article, retrouvez l’emplacement de chaque note Genma pour compléter ce bestiaire. Attention, spoilers droit devant.

Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

Liste et emplacement des notes Genma

Histoire de parfaire vos connaissances du bestiaire d’Onimusha: Way of the Sword, et obtenir le trophée associé, des notes Genma sont cachées dans des coffres. Ces coffres sont invisibles, ce qui veut dire que vous devez d’abord révéler un orbe en utilisant votre Vision Oni à proximité. Le gantelet émettra une lueur lorsque vous êtes près d’un ces orbes. Une fois l’orbe apparu, touchez-le et le coffre deviendra visible.

Soluce onimusha way of the sword notes genma 1 1

Bestiaire d’Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

Pour ce qui concerne les boss et mini-boss, il faut presque à chaque fois revenir dans un second temps à l’endroit où vous les avez battu pour la première fois, afin que le coffre puisse se rendre disponible. 23 notes Genma sont à retrouver aux quatre coins de Kyoto. Voici l’emplacement pour chacune de ces notes.

Hitotsume Gasa

  • Zone : Est de Kyoto
  • Emplacement : Durant le chapitre « Kyoto corrompue », au cours de l’objectif « Fermer les fissures », rendez-vous devant le temple dans lequel se trouve la fissure du nord. À gauche de l’entrée, un groupe d’ennemis mange un cadavre. Battez-les et utilisez la Vision Oni juste à côté pour faire apparaître le coffre.

Kubi Akari

  • Zone : Est de Kyoto
  • Emplacement : Revenez à l’endroit où vous avez rencontré pour la première fois les Kubi Akari, à l’ouest du monde ouvert, alors que vous deviez refermer une fissure. Utilisez votre Vision Oni dans le coin sud de l’ancienne zone de combat pour révéler le coffre.

Togemaru

  • Zone : Est de Kyoto
  • Emplacement : Quelques pas à l’ouest du sanctuaire Yasu Konpiragu se trouve une zone dans laquelle plein de Genmas vous attendent, dont deux archers perchés sur des colonnes. Battez tout le monde ici et utilisez ensuite votre Vision Oni près d’un petit sanctuaire, pour faire apparaître le coffre.

Kogai

  • Zone : Est de Kyoto
  • Emplacement : Revenez dans la zone où vous avez récupéré les premiers matériaux de pochon pour Okuni, dans le cadre de l’histoire principale. Dans la pièce où vous avez tué votre premier Kogai, au rez-de-chaussée, utilisez-votre Vision Oni, L’orbe apparaîtra sur la gauche de la pièce.

Kogashira

  • Zone : Laboratoire souterrain – Niveau souterrain 3
  • Emplacement : Juste après avoir ouvert la porte finale grâce à la Clé maculée de sang, et juste avant de prendre l’ultime ascenseur menant au boss de la zone, utilisez votre Vision Oni pour faire apparaître le coffre à droite de cet ascenseur.

Oboro Garasu

  • Zone : Mont Oe – Vallée
  • Emplacement : Durant votre exploration du Mont Oe, vous ferez face à un pont relevé avec des archers qui vous tireront dessus depuis des remparts. Contournez par la gauche pour pouvoir arriver derrière le pont et tirer une flèche sur le morceau de miasme afin de le débloquer. Au lieu de revenir sur vos pas, continuez sur ce chemin.

Vous arriverez alors au niveau d’un mur sur lequel vous pourrez courir grâce à votre pouvoir Oni. Une fois arrivé de l’autre côté, utilisez la Vision Oni pour que l’orbe puis le coffre apparaissent.

Mohja

  • Zone : Arashiyama – Temple
  • Emplacement : À partir de la cinématique où vous verrez Dokyo parler avec Sasaki Ganryu, et où vous apprendrez qu’il veut tuer Yoshitsune, continuez d’avancer et Musashi remarquera la présence d’un nouveau canon.

Un peu plus loin, des archers vont vous tirer dessus sans répit. Faites le tour de la zone pour tomber sur un chemin de miasme qui monte. Suivez ce chemin tout en courant sur les murs quand ce sera demandé.

Arrivé en haut de ce chemin, tuez les Genma archers et les Oboro Garasu puis approchez du vide. Regardez en direction des archers postés sur un rempart. Remarquez le tonneau explosif, tirez dessus pour exploser le rempart et la porte. Redescendez.

En bas, allez là où se trouvait la porte et utilisez la Vision Oni. Vous révélerez un orbe. Allez l’examiner et vous ferez apparaître le coffre dans lequel se trouve la note Genma.

Chijiko

  • Zone : Laboratoire souterrain – Niveau souterrain 2
  • Emplacement : Progressez dans le donjon jusqu’à prendre la plateforme mobile qui déclenchera une cinématique où Musashi apercevra la silhouette des expériences inquiétantes de Dokyo. Une fois arrivé dans une nouvelle pièce où se trouve une double porte verrouillée, allez dans le couloir sur votre gauche et remarquez la porte au fond à gauche.

Ouvrez-la et vous arriverez dans une petite pièce. Allez au fond à droite puis retournez-vous pour apercevoir un cul-de-sac. Utilisez votre Vision Oni pour faire apparaître le coffre dans lequel se trouve la note.

Hirehime

  • Zone : Mont Oe – Vallée
  • Emplacement : Au cours de votre exploration des grottes du Mont Oe, vous serez à un moment surpris par un Kubi Akari qui sort d’un pot. Tuez-le et continuez pour arriver devant deux chemins. Le premier, sur la gauche, vous mènera à un groupe de Genma, et le deuxième, à droite, donnera sur un cul-de-sac. Choisissez le chemin de droite.

Au bout du chemin, utilisez la Vision Oni pour révéler l’orbe puis le coffre qui cachent cette note Genma.

Hitotsume Sho

  • Zone : Kiyomizu-dera – Kiyomizu-dera
  • Emplacement : Revenez dans la grande salle où vous avez pu affronter de nombreux Genma après avoir récupéré l’arme Oni Deux Célestes. Utilisez votre Vision Oni près du mur où est accroché une sorte de parchemin pour faire apparaître l’orbe puis le coffre.

Byakue

  • Zone : Est de Kyoto – Pente Kiyomizu-zaka
  • Emplacement : À l’est du monde ouvert, après l’avoir agrandi une première fois avec une première purification, rendez-vous près de la femme qui vous propose la quête annexe « Lumières pâles dans la nuit ». Vous pourrez déjà voir au-dessus de votre tête l’emplacement du coffre après une Vision Oni.

À partir de la femme, continuez de remonter la rue jusqu’à voir, sur votre gauche, une échelle menant aux toits. Grimpez-la. Une fois sur les toits et en restant dessus, descendez la pente en sautant de toit en toit.

Vous finirez par arriver à un cul-de-sac. Ici, utilisez le pouvoir Oni et ouvrez-le coffre que vous aurez fait apparaître.

Dohatsu-ten

  • Zone : Est de Kyoto
  • Emplacement : Retournez au sud-est du monde ouvert, à l’endroit où vous avez battu pour la première fois un Dohatsu-ten. Utilisez votre Vision Oni pour faire apparaître le coffre près d’une maison en ruines.

Nue

  • Zone : Château Nijo-jo – Jardins
  • Emplacement : Retournez dans la petite zone circulaire où vous avez affronté le Nue. Utilisez la Vision Oni afin de faire apparaître le coffre près d’une barrière en bois.

Daidara

  • Zone : Refuge Oni
  • Emplacement : Retournez au fond de l’arène où vous avez affronté Daidara. Utilisez la Vision Oni pour faire apparaître le coffre, et ouvrez-le pour récupérer la note.

Grand Nue

  • Zone : Palais impérial de Kyoto – Intérieur du palais
  • Emplacement : Revenez dans la zone où vous avez tué le Grand Nue. Dirigez-vous dans le coin nord-ouest de la zone et utilisez la Vision Oni pour que le coffre apparaisse.

Rasho-gan

  • Zone : Est de Kyoto – Yasu Konpiragu
  • Emplacement : Après avoir battu le boss Rasho-gan, retournez devant l’autel depuis lequel il est apparu et utilisez la Vision Oni. La note est à l’intérieur du coffre.

Sasaki Ganryu

  • Zone : Kiyomizu-dera
  • Emplacement : Revenez sur la plateforme où vous avez battu pour la première fois Ganryu. Utilisez votre Vision Oni pour faire apparaître le coffre dans un coin de la plateforme.

Benkei

  • Zone : Est de Kyoto
  • Emplacement : Retournez sur le pont où vous avez battu Benkei. Au bout du cul-de-sac, utilisez votre Vision Oni pour faire apparaître le coffre contenant la note.

Shuten Doji

  • Zone : Mont Oe – Cour du château
  • Emplacement : Revenez devant la grande porte de la forteresse de Shuten Doj, après l’avoir battu. Face à la porte, allez dans un petit renfoncement sur la gauche. Utilisez votre Vision Oni pour faire apparaître le coffre contenant la note, derrière des caisses destructibles.

Dokyo

  • Zone : Arashiyama – Gorges Hozu
  • Emplacement : Retournez dans la grande zone finale du niveau, où vous vous êtes battu contre Dokyo. En plein milieu de la zone, utilisez votre Vision Oni pour faire apparaître le coffre.

Ifuu

  • Zone : Est de Kyoto – Temple Kennin-ji
  • Emplacement : Retournez dans le temple où vous avez affronté les frères Ifuu et Burai, après avoir battu le duo une ultime fois. Au fond à droite, utilisez la Vision Oni pour faire apparaître le coffre contenant la note d’Ifuu

Burai

  • Zone : Est de Kyoto – Temple Kennin-ji
  • Emplacement : Retournez dans le temple où vous avez affronté les frères Ifuu et Burai, après avoir battu le duo une ultime fois. Au fond à gauche, utilisez la Vision Oni pour faire apparaître le coffre contenant la note de Burai.

Minamoto no Yoshitsune

  • Zone : Est de Kyoto – Rokudo-chinnoji
  • Emplacement : Nécessite d’avoir terminé le jeu. Allez tout simplement dans le temple central Rokudo-chinnoji, où Takamura passe tout son temps. En passant par la pièce où Okuni est installée pour améliorer vos pochons hozuki, allez vers l’arrière du temple et dirigez-vous vers le puits que Takamura vous a présenté au tout début du jeu. Utilisez la Vision Oni ici pour faire apparaître le coffre près de ce puits.

Pour toute autre information au sujet d’Onimusha: Way of the Sword, n’hésitez pas à aller consulter notre guide complet.

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Onimusha: Way of the Sword
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Date de sortie : 04/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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