Solution de l’énigme des masques du Laboratoire souterrain

Durant votre exploration du Laboratoire souterrain d’Onimusha: Way of the Sword, vous débarquerez dans une salle avec des masques accrochés au mur. Soudain, des copies de ces masques descendent du plafond, suspendus à une corde, au niveau du mur du fond de la pièce. Avec votre arc Oni, il va falloir tirer sur chaque masque dans un ordre précis.

Pour connaître cet ordre, il suffit de revenir légèrement en arrière pièce et d’observer l’ombre des masques accrochés au mur. Prêtez ensuite attention au nombre d’orifices situés sur chaque masque, car ce nombre définit l’ordre dans lequel tirer sur les masques.

Voici donc l’ordre qu’il faut respecter :

Tirer sur le troisième masque en partant de la gauche Tirer sur le quatrième masque en partant de la gauche Tirer sur le premier masque en partant de la gauche Tirer sur le deuxième masque en partant de la gauche

Une fois les tirs effectués dans cet ordre, le Masque inquiétant vous tendra les bras, en reposant sur un petit socle au fond de la pièce. Il s’agit de l’artefact qui vous permet d’accéder à la suite du donjon.

Onimusha: Way of the Sword est disponible sur PC (Steam, Epic et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2. Consultez notre guide complet pour davantage d’informations sur le jeu.