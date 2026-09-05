Comment résoudre l’énigme des masques du Laboratoire souterrain – Onimusha: Way of the Sword

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La plupart des énigmes d’Onimusha: Way of the Sword sont linéaires et que ce soit de la part de Musashi ou de Shizuka, on bénéficie rapidement d’une aide afin d’en venir à bout. Il existe quand même une énigme à un point précis du jeu qui peut potentiellement vous ralentir quelques instants. Ça se passe dans le niveau du Laboratoire souterrain et on vous explique tout ici.

Énigme du Laboratoire souterrain - Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

Solution de l’énigme des masques du Laboratoire souterrain

Durant votre exploration du Laboratoire souterrain d’Onimusha: Way of the Sword, vous débarquerez dans une salle avec des masques accrochés au mur. Soudain, des copies de ces masques descendent du plafond, suspendus à une corde, au niveau du mur du fond de la pièce. Avec votre arc Oni, il va falloir tirer sur chaque masque dans un ordre précis.

Pour connaître cet ordre, il suffit de revenir légèrement en arrière pièce et d’observer l’ombre des masques accrochés au mur. Prêtez ensuite attention au nombre d’orifices situés sur chaque masque, car ce nombre définit l’ordre dans lequel tirer sur les masques.

Voici donc l’ordre qu’il faut respecter :

  1. Tirer sur le troisième masque en partant de la gauche
  2. Tirer sur le quatrième masque en partant de la gauche
  3. Tirer sur le premier masque en partant de la gauche
  4. Tirer sur le deuxième masque en partant de la gauche

Une fois les tirs effectués dans cet ordre, le Masque inquiétant vous tendra les bras, en reposant sur un petit socle au fond de la pièce. Il s’agit de l’artefact qui vous permet d’accéder à la suite du donjon.

Onimusha: Way of the Sword est disponible sur PC (Steam, Epic et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2. Consultez notre guide complet pour davantage d’informations sur le jeu.

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Jaquette d'Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
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Date de sortie : 04/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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