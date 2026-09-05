Comment résoudre l’énigme des masques du Laboratoire souterrain – Onimusha: Way of the Sword
La plupart des énigmes d’Onimusha: Way of the Sword sont linéaires et que ce soit de la part de Musashi ou de Shizuka, on bénéficie rapidement d’une aide afin d’en venir à bout. Il existe quand même une énigme à un point précis du jeu qui peut potentiellement vous ralentir quelques instants. Ça se passe dans le niveau du Laboratoire souterrain et on vous explique tout ici.
Solution de l’énigme des masques du Laboratoire souterrain
Durant votre exploration du Laboratoire souterrain d’Onimusha: Way of the Sword, vous débarquerez dans une salle avec des masques accrochés au mur. Soudain, des copies de ces masques descendent du plafond, suspendus à une corde, au niveau du mur du fond de la pièce. Avec votre arc Oni, il va falloir tirer sur chaque masque dans un ordre précis.
Pour connaître cet ordre, il suffit de revenir légèrement en arrière pièce et d’observer l’ombre des masques accrochés au mur. Prêtez ensuite attention au nombre d’orifices situés sur chaque masque, car ce nombre définit l’ordre dans lequel tirer sur les masques.
Voici donc l’ordre qu’il faut respecter :
- Tirer sur le troisième masque en partant de la gauche
- Tirer sur le quatrième masque en partant de la gauche
- Tirer sur le premier masque en partant de la gauche
- Tirer sur le deuxième masque en partant de la gauche
Une fois les tirs effectués dans cet ordre, le Masque inquiétant vous tendra les bras, en reposant sur un petit socle au fond de la pièce. Il s’agit de l’artefact qui vous permet d’accéder à la suite du donjon.
Onimusha: Way of the Sword est disponible sur PC (Steam, Epic et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2. Consultez notre guide complet pour davantage d’informations sur le jeu.