Toutes les amulettes – Onimusha: Way of the Sword
Le monde d’Onimusha: Way of the Sword a beau être hostile, Musashi Miyamoto peut compter sur pas mal d’éléments lui permettant de se renforcer. Son habit, son épée et son gantelet peuvent être améliorés, et les consommables ramassés ici et là sont capables de donner un coup de pouce en combat. Ce n’est pas tout, plusieurs amulettes sont également en mesure de booster les performances au combat de notre héros. On vous les présente toutes dans cet article.
Liste et emplacement de toutes les amulettes
Afin d’être préparé du mieux possible pour affronter les dangers d’Onimusha: Way of the Sword, il est important de considérer les amulettes qu’il est possible de s’équiper. Chaque amulette dispose de trois niveaux d’amélioration, que vous pouvez débloquer en échange d’orbes rouges et d’offrandes à réaliser au Rokudo-chinnoji. Jusqu’à trois amulettes peuvent être attribuées à Musashi, une fois le talent débloqué.
Dans le jeu principal, il est possible de trouver 15 amulettes, presque toutes obtenues en réussissant les quêtes secondaires du jeu. 6 amulettes supplémentaires sont également accessibles, soit en bonus de précommande, soit comprises dans une édition ou un pack spéciaux. Voici toutes les amulettes d’Onimusha: Way of the Sword.
Amulette du guérisseur
- Emplacement : Obtenu automatiquement après avoir battu Daidara
- Effet : Augmente la quantité de vie restaurée
- Niveau 1 : + 4 %
- Niveau 2 : + 6 %
- Niveau 3 : + 8 %
Amulette de ferveur
- Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Lumières pâles dans la nuit »
- Effet : Augmente la vitesse à laquelle la jauge spirituelle se remplit
- Niveau 1 : + 10%
- Niveau 2 :
- Niveau 3 :
Amulette du pyromane
- Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Espace dégagé, esprit clair »
- Effet : Augmente la quantité de dégâts infligés aux ennemis en feu, embrasés, ou quand ils sont imprégnés d’huile
- Niveau 1 : + 8 %
- Niveau 2 :
- Niveau 3 :
Amulette de purification
- Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « L’homme béni »
- Effet : Réduit les dégâts infligés par le miasme
- Niveau 1 : – 20 %
- Niveau 2 : – 30 %
- Niveau 3 : – 40 %
Amulette de la faucheuse
- Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Une affaire risquée »
- Effet : Augmente la quantité d’âmes rouges absorbées
- Niveau 1 :
- Niveau 2 :
- Niveau 3 : + 15 %
Amulette d’endurance
- Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Le fantôme grommelant »
- Effet : Augmente la vitesse à laquelle la jauge d’endurance se recharge
- Niveau 1 : + 10 %
- Niveau 2 :
- Niveau 3 :
Amulette de force intérieure
- Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Quelque chose dans l’eau »
- Effet : Augmente la puissance des Issen et Issen critiques
- Niveau 1 :
- Niveau 2 :
- Niveau 3 : + 10 %
Amulette de dextérité
- Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Des voisins bruyants »
- Effet : Augmente la vitesse à laquelle la jauge d’instinct se remplit
- Niveau 1 : + 10 %
- Niveau 2 :
- Niveau 3 :
Amulette d’attraction
- Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Étranges couples »
- Effet : Augmente les chances de rencontrer des Genma dans l’est de Kyoto
- Niveau 1 : Petit
- Niveau 2 : Moyen
- Niveau 3 : Grand
Amulette d’épéiste
- Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Le Sans visage »
- Effet : Augmente la puissance de l’attaque normale
- Niveau 1 :
- Niveau 2 :
- Niveau 3 : + 15 %
Amulette spirituelle
- Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « De ver-veilleuses manières »
- Effet : Augmente la durée de la flamme spirituelle
- Niveau 1 : + 3,0 secondes
- Niveau 2 :
- Niveau 3 :
Amulette de force Oni
- Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Des affaires à régler »
- Effet : Augmente la puissance des armes Oni
- Niveau 1 : + 6 %
- Niveau 2 :
- Niveau 3 :
Amulette de protection
- Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « La Parade Nocturne »
- Effet : Réduit la quantité de vie perdue lorsque vous subissez une attaque
- Niveau 1 :
- Niveau 2 :
- Niveau 3 : – 8 %
Amulette d’éveil
- Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Ça sent l’embrouille »
- Effet : Augmente la vitesse à laquelle la jauge d’éveil se remplit
- Niveau 1 : + 4 %
- Niveau 2 : + 6 %
- Niveau 3 : + 8 %
Amulette de pouvoir Oni
- Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Esprits tourmentés »
- Effet : Augmente la vitesse à laquelle la jauge de pouvoir Oni se remplit
- Niveau 1 : + 4 %
- Niveau 2 : + 6 %
- Niveau 3 : + 8 %
Amulette adorable « Kubi Akari »
- Emplacement : Obtenu en possédant des données sauvegardées de la démo du jeu
- Effet : Déclenche un bonus d’absorption d’âmes même pour une petite quantité d’âmes
- Niveau 1 : Petit
- Niveau 2 : Moyen
- Niveau 3 : Grand
Amulette adorable « Komainu »
- Emplacement : Obtenu en ayant précommandé le jeu
- Effet : Augmente la puissance des attaques après une déviation ou une esquive instinctive
- Niveau 1 : + 25 %
- Niveau 2 : + 37 %
- Niveau 3 : + 50 %
Amulette adorable « Singe blanc »
- Emplacement : Obtenu en ayant précommandé le jeu
- Effet : Réduit la quantité d’endurance perdue lorsqu’une attaque ennemie vous touche
- Niveau 1 : – 10 %
- Niveau 2 : – 15 %
- Niveau 3 : – 20 %
Amulette adorable « Dame Oni »
- Emplacement : Obtenu en possédant l’édition Deluxe ou Premium Deluxe du jeu, ou bien en achetant l’un des deux packs séparément
- Effet : Augmente la puissance d’attaque des talents spéciaux
- Niveau 1 : + 5 %
- Niveau 2 : + 7 %
- Niveau 3 : + 10 %
Amulette adorable « Petite danseuse »
- Emplacement : Obtenu en possédant l’édition Deluxe ou Premium Deluxe du jeu, ou bien en achetant l’un des deux packs séparément
- Effet : Lorsque les ennemis sont en feu, embrasés, ou enduits d’huile, l’effet dure plus longtemps
- Niveau 1 : + 15 %
- Niveau 2 : + 22 %
- Niveau 3 : + 30 %
Amulette adorable « Mentor »
- Emplacement : Obtenu en possédant l’édition Deluxe ou Premium Deluxe du jeu, ou bien en achetant l’un des deux packs séparément
- Effet : Augmente encore plus la puissance d’attaque durant la flamme spiriturelle
- Niveau 1 : + 5%
- Niveau 2 : + 7 %
- Niveau 3 : + 10 %
Onimusha: Way of the Sword est disponible sur PC (Steam, Epic et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2. Consultez notre guide complet pour davantage d’informations sur le jeu.