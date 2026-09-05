Toutes les amulettes – Onimusha: Way of the Sword

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Alexis

Rédigé par

0

Le monde d’Onimusha: Way of the Sword a beau être hostile, Musashi Miyamoto peut compter sur pas mal d’éléments lui permettant de se renforcer. Son habit, son épée et son gantelet peuvent être améliorés, et les consommables ramassés ici et là sont capables de donner un coup de pouce en combat. Ce n’est pas tout, plusieurs amulettes sont également en mesure de booster les performances au combat de notre héros. On vous les présente toutes dans cet article.

Amulette - Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

Liste et emplacement de toutes les amulettes

Afin d’être préparé du mieux possible pour affronter les dangers d’Onimusha: Way of the Sword, il est important de considérer les amulettes qu’il est possible de s’équiper. Chaque amulette dispose de trois niveaux d’amélioration, que vous pouvez débloquer en échange d’orbes rouges et d’offrandes à réaliser au Rokudo-chinnoji. Jusqu’à trois amulettes peuvent être attribuées à Musashi, une fois le talent débloqué.

Dans le jeu principal, il est possible de trouver 15 amulettes, presque toutes obtenues en réussissant les quêtes secondaires du jeu. 6 amulettes supplémentaires sont également accessibles, soit en bonus de précommande, soit comprises dans une édition ou un pack spéciaux. Voici toutes les amulettes d’Onimusha: Way of the Sword.

Amulette du guérisseur

Soluce onimusha way of the sword amulettes 1 1

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu automatiquement après avoir battu Daidara
  • Effet : Augmente la quantité de vie restaurée
    • Niveau 1 : + 4 %
    • Niveau 2 : + 6 %
    • Niveau 3 : + 8 %

Amulette de ferveur

Soluce onimusha way of the sword amulettes 2 2

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Lumières pâles dans la nuit »
  • Effet : Augmente la vitesse à laquelle la jauge spirituelle se remplit
    • Niveau 1 : + 10%
    • Niveau 2 :
    • Niveau 3 :

Amulette du pyromane

Soluce onimusha way of the sword amulettes 3 3

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Espace dégagé, esprit clair »
  • Effet : Augmente la quantité de dégâts infligés aux ennemis en feu, embrasés, ou quand ils sont imprégnés d’huile
    • Niveau 1 : + 8 %
    • Niveau 2 :
    • Niveau 3 :

Amulette de purification

Soluce onimusha way of the sword amulettes 4 4

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « L’homme béni »
  • Effet : Réduit les dégâts infligés par le miasme
    • Niveau 1 : – 20 %
    • Niveau 2 : – 30 %
    • Niveau 3 : – 40 %

Amulette de la faucheuse

Soluce onimusha way of the sword amulettes 5 5

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Une affaire risquée »
  • Effet : Augmente la quantité d’âmes rouges absorbées
    • Niveau 1 :
    • Niveau 2 :
    • Niveau 3 : + 15 %

Amulette d’endurance

Soluce onimusha way of the sword amulettes 6 6

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Le fantôme grommelant »
  • Effet : Augmente la vitesse à laquelle la jauge d’endurance se recharge
    • Niveau 1 : + 10 %
    • Niveau 2 :
    • Niveau 3 :

Amulette de force intérieure

Soluce onimusha way of the sword amulettes 7 7

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Quelque chose dans l’eau »
  • Effet : Augmente la puissance des Issen et Issen critiques
    • Niveau 1 :
    • Niveau 2 :
    • Niveau 3 : + 10 %

Amulette de dextérité

Soluce onimusha way of the sword amulettes 8 8

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Des voisins bruyants »
  • Effet : Augmente la vitesse à laquelle la jauge d’instinct se remplit
    • Niveau 1 : + 10 %
    • Niveau 2 :
    • Niveau 3 :

Amulette d’attraction

Soluce onimusha way of the sword amulettes 9 9

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Étranges couples »
  • Effet : Augmente les chances de rencontrer des Genma dans l’est de Kyoto
    • Niveau 1 : Petit
    • Niveau 2 : Moyen
    • Niveau 3 : Grand

Amulette d’épéiste

Soluce onimusha way of the sword amulettes 10 10

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Le Sans visage »
  • Effet : Augmente la puissance de l’attaque normale
    • Niveau 1 :
    • Niveau 2 :
    • Niveau 3 : + 15 %

Amulette spirituelle

Soluce onimusha way of the sword amulettes 11 11

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « De ver-veilleuses manières »
  • Effet : Augmente la durée de la flamme spirituelle
    • Niveau 1 : + 3,0 secondes
    • Niveau 2 :
    • Niveau 3 :

Amulette de force Oni

Soluce onimusha way of the sword amulettes 12 12

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Des affaires à régler »
  • Effet : Augmente la puissance des armes Oni
    • Niveau 1 : + 6 %
    • Niveau 2 :
    • Niveau 3 :

Amulette de protection

Soluce onimusha way of the sword amulettes 13 13

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « La Parade Nocturne »
  • Effet : Réduit la quantité de vie perdue lorsque vous subissez une attaque
    • Niveau 1 :
    • Niveau 2 :
    • Niveau 3 : – 8 %

Amulette d’éveil

Soluce onimusha way of the sword amulettes 14 14

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

 

  • Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Ça sent l’embrouille »
  • Effet : Augmente la vitesse à laquelle la jauge d’éveil se remplit
    • Niveau 1 : + 4 %
    • Niveau 2 : + 6 %
    • Niveau 3 : + 8 %

Amulette de pouvoir Oni

Soluce onimusha way of the sword amulettes 15 15

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Esprits tourmentés »
  • Effet : Augmente la vitesse à laquelle la jauge de pouvoir Oni se remplit
    • Niveau 1 : + 4 %
    • Niveau 2 : + 6 %
    • Niveau 3 : + 8 %

Amulette adorable « Kubi Akari »

Soluce onimusha way of the sword amulettes 22 16

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en possédant des données sauvegardées de la démo du jeu
  • Effet : Déclenche un bonus d’absorption d’âmes même pour une petite quantité d’âmes
    • Niveau 1 : Petit
    • Niveau 2 : Moyen
    • Niveau 3 : Grand

Amulette adorable « Komainu »

Soluce onimusha way of the sword amulettes 16 17

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en ayant précommandé le jeu
  • Effet : Augmente la puissance des attaques après une déviation ou une esquive instinctive
    • Niveau 1 : + 25 %
    • Niveau 2 : + 37 %
    • Niveau 3 : + 50 %

Amulette adorable « Singe blanc »

Soluce onimusha way of the sword amulettes 17 18

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en ayant précommandé le jeu
  • Effet : Réduit la quantité d’endurance perdue lorsqu’une attaque ennemie vous touche
    • Niveau 1 : – 10 %
    • Niveau 2 : – 15 %
    • Niveau 3 : – 20 %

Amulette adorable « Dame Oni »

Soluce onimusha way of the sword amulettes 18 19

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en possédant l’édition Deluxe ou Premium Deluxe du jeu, ou bien en achetant l’un des deux packs séparément
  • Effet : Augmente la puissance d’attaque des talents spéciaux
    • Niveau 1 : + 5 %
    • Niveau 2 : + 7 %
    • Niveau 3 : + 10 %

Amulette adorable « Petite danseuse »

Soluce onimusha way of the sword amulettes 19 20

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en possédant l’édition Deluxe ou Premium Deluxe du jeu, ou bien en achetant l’un des deux packs séparément
  • Effet : Lorsque les ennemis sont en feu, embrasés, ou enduits d’huile, l’effet dure plus longtemps
    • Niveau 1 : + 15 %
    • Niveau 2 : + 22 %
    • Niveau 3 : + 30 %

Amulette adorable « Mentor »

Soluce onimusha way of the sword amulettes 20 21

Amulette – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

  • Emplacement : Obtenu en possédant l’édition Deluxe ou Premium Deluxe du jeu, ou bien en achetant l’un des deux packs séparément
  • Effet : Augmente encore plus la puissance d’attaque durant la flamme spiriturelle
    • Niveau 1 : + 5%
    • Niveau 2 : + 7 %
    • Niveau 3 : + 10 %

Onimusha: Way of the Sword est disponible sur PC (Steam, Epic et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2. Consultez notre guide complet pour davantage d’informations sur le jeu.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
pc ps5 xbox series switch 2

Date de sortie : 04/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Comment résoudre l’énigme des statues d’Arashiyama – Onimusha: Way of the Sword

pc ps5 xbox series switch 2
Comment résoudre l’énigme des statues d’Arashiyama – Onimusha: Way of the Sword

Comment survivre au piège de lames du Laboratoire souterrain – Onimusha: Way of the Sword

pc ps5 xbox series switch 2
Comment survivre au piège de lames du Laboratoire souterrain – Onimusha: Way of the Sword

Comment résoudre l’énigme des masques du Laboratoire souterrain – Onimusha: Way of the Sword

pc ps5 xbox series switch 2
Comment résoudre l’énigme des masques du Laboratoire souterrain – Onimusha: Way of the Sword

Toutes les notes Genma – Onimusha: Way of the Sword

pc ps5 xbox series switch 2
Toutes les notes Genma – Onimusha: Way of the Sword
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

« Si nous devions faire revivre Castlevania, il fallait que ce soit un vrai Castlevania » : Konami et Evil Empire nous parlent de Castlevania: Belmont’s Curse
pc ps5 xbox series switch
Castlevania: Belmont’s Curse
1001 Threads of Mizan : nous avons pris en main ce jeu d’action-aventure coopératif inspiré des Mille et Une Nuits
pc ps5 xbox series switch 2
1001 Threads of Mizan : nous avons pris en main ce jeu d’action-aventure coopératif inspiré des Mille et Une Nuits
Suite à Palworld, Pocketpair annonce enfin la sortie de Craftopia en version 1.0, six ans après son lancement en accès anticipé
pc xbox series xbox one
Suite à Palworld, Pocketpair annonce enfin la sortie de Craftopia en version 1.0, six ans après son lancement en accès anticipé
Fate/EXTRA Record : Le JRPG de Type-Moon et Aniplex se dévoile davantage par le biais d’une longue présentation vidéo de 17 minutes
pc ps5 switch ps4 switch 2
Fate/EXTRA Record : Le JRPG de Type-Moon et Aniplex se dévoile davantage par le biais d’une longue présentation vidéo de 17 minutes
Rainbow Six Tactics : nous avons vu le jeu tactique d’Ubisoft et il nous a surpris
pc ps5 xbox series
Rainbow Six Tactics : nous avons vu le jeu tactique d’Ubisoft et il nous a surpris
Sans surprise, le State of Play a fait face à une montagne de dislikes et de commentaires sur la disparition des disques
ps5
Sans surprise, le State of Play a fait face à une montagne de dislikes et de commentaires sur la disparition des disques
GTA 6 rapporte de l’or aux constructeurs : les ventes de PS5 et de Xbox Series repartent à la hausse
ps5 xbox series
GTA 6 rapporte de l’or aux constructeurs : les ventes de PS5 et de Xbox Series repartent à la hausse
Nintendo annonce deux Directs dont un dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda
switch 2
Nintendo annonce deux Directs dont un dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda
Saber : il n’y aura pas d’IA générative dans Space Marine 3, mais ne vous réjouissez pas trop vite
pc
Saber : il n’y aura pas d’IA générative dans Space Marine 3, mais ne vous réjouissez pas trop vite
Until Dawn 2 : Firesprite trouve du renfort du côté d’Adhoc Studio (Dispatch) pour le scénario
ps5
Until Dawn 2 : Firesprite trouve du renfort du côté d’Adhoc Studio (Dispatch) pour le scénario
Manette en mains, Exodus ressemble plus que jamais à Mass Effect, et on l’aime déjà pour ça
pc ps5 xbox series
Manette en mains, Exodus ressemble plus que jamais à Mass Effect, et on l’aime déjà pour ça
Don’t Nod dévoile les dessous de son « projet de transformation » qui « pourrait » conduire notamment… à 90 licenciements
Don’t Nod dévoile les dessous de son « projet de transformation » qui « pourrait » conduire notamment… à 90 licenciements
Final Fantasy VII Revelation a beau avoir droit à une édition physique, vous aurez besoin d’un téléchargement supplémentaire
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation a beau avoir droit à une édition physique, vous aurez besoin d’un téléchargement supplémentaire
Naughty Dog n’en a pas fini avec The Last of Us, plusieurs projets sont en préparation
pc ps5
Naughty Dog n’en a pas fini avec The Last of Us, plusieurs projets sont en préparation
Xbox va serrer la vis sur le cloud gaming avec des restrictions de temps de jeu à venir dès novembre
Xbox va serrer la vis sur le cloud gaming avec des restrictions de temps de jeu à venir dès novembre
Echoes of Aincrad : son premier DLC Genesis Maidens arrivera cet hiver avec Mito
Echoes of Aincrad : son premier DLC Genesis Maidens arrivera cet hiver avec Mito
Saros nous ramènera sur Carcosa grâce à sa mise à jour gratuite Zenith, avec du Boss Rush et du New Game +
ps5
Saros nous ramènera sur Carcosa grâce à sa mise à jour gratuite Zenith, avec du Boss Rush et du New Game +
Maneater 2 : Le requin est de retour et il est plus affamé que jamais
pc ps5 xbox series switch 2
Maneater 2 : Le requin est de retour et il est plus affamé que jamais
Fate/EXTRA Record : Le remake du JRPG de Type-Moon dévoile sa date de sortie sur PC et consoles à l’occasion du State of Play Japan
pc ps5 switch ps4 switch 2
Fate/EXTRA Record : Le remake du JRPG de Type-Moon dévoile sa date de sortie sur PC et consoles à l’occasion du State of Play Japan
Ghost of Yōtei Complete Edition s’attarde en vidéo sur son DLC narratif et son mode Ennemi public, avec Jin Sakai
ps5
Ghost of Yōtei Complete Edition s’attarde en vidéo sur son DLC narratif et son mode Ennemi public, avec Jin Sakai
Rev. NOiR : le nouveau JRPG de Konami sortira en 2027 sur PS5, Xbox Series et PC
ps5
Rev. NOiR : le nouveau JRPG de Konami sortira en 2027 sur PS5, Xbox Series et PC
Final Fantasy VII Revelation sortira le 8 avril 2027 et fait le plein d’annonces (gameplay, DLC, collector…)
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation sortira le 8 avril 2027 et fait le plein d’annonces (gameplay, DLC, collector…)
Rhapsody in Scarlet : Konami dévoile un nouveau jeu d’action mêlant magie, créatures et jazz dans le New York des années 1920
pc ps5 xbox series
Rhapsody in Scarlet : Konami dévoile un nouveau jeu d’action mêlant magie, créatures et jazz dans le New York des années 1920
Until Dawn 2 : L’horreur revient avec une date de sortie et une nouvelle bande-annonce
ps5
Until Dawn 2 : L’horreur revient avec une date de sortie et une nouvelle bande-annonce