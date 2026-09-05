Liste et emplacement de toutes les amulettes

Afin d’être préparé du mieux possible pour affronter les dangers d’Onimusha: Way of the Sword, il est important de considérer les amulettes qu’il est possible de s’équiper. Chaque amulette dispose de trois niveaux d’amélioration, que vous pouvez débloquer en échange d’orbes rouges et d’offrandes à réaliser au Rokudo-chinnoji. Jusqu’à trois amulettes peuvent être attribuées à Musashi, une fois le talent débloqué.

Dans le jeu principal, il est possible de trouver 15 amulettes, presque toutes obtenues en réussissant les quêtes secondaires du jeu. 6 amulettes supplémentaires sont également accessibles, soit en bonus de précommande, soit comprises dans une édition ou un pack spéciaux. Voici toutes les amulettes d’Onimusha: Way of the Sword.

Amulette du guérisseur

Emplacement : Obtenu automatiquement après avoir battu Daidara

: Obtenu automatiquement après avoir battu Daidara Effet : Augmente la quantité de vie restaurée Niveau 1 : + 4 % Niveau 2 : + 6 % Niveau 3 : + 8 %

: Augmente la quantité de vie restaurée

Amulette de ferveur

Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Lumières pâles dans la nuit »

: Obtenu en récompense de la quête annexe « Lumières pâles dans la nuit » Effet : Augmente la vitesse à laquelle la jauge spirituelle se remplit Niveau 1 : + 10% Niveau 2 : Niveau 3 :

: Augmente la vitesse à laquelle la jauge spirituelle se remplit

Amulette du pyromane

Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Espace dégagé, esprit clair »

: Obtenu en récompense de la quête annexe « Espace dégagé, esprit clair » Effet : Augmente la quantité de dégâts infligés aux ennemis en feu, embrasés, ou quand ils sont imprégnés d’huile Niveau 1 : + 8 % Niveau 2 : Niveau 3 :

: Augmente la quantité de dégâts infligés aux ennemis en feu, embrasés, ou quand ils sont imprégnés d’huile

Amulette de purification

Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « L’homme béni »

: Obtenu en récompense de la Chronique étrange « L’homme béni » Effet : Réduit les dégâts infligés par le miasme Niveau 1 : – 20 % Niveau 2 : – 30 % Niveau 3 : – 40 %

: Réduit les dégâts infligés par le miasme

Amulette de la faucheuse

Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Une affaire risquée »

: Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Une affaire risquée » Effet : Augmente la quantité d’âmes rouges absorbées Niveau 1 : Niveau 2 : Niveau 3 : + 15 %

: Augmente la quantité d’âmes rouges absorbées

Amulette d’endurance

Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Le fantôme grommelant »

: Obtenu en récompense de la quête annexe « Le fantôme grommelant » Effet : Augmente la vitesse à laquelle la jauge d’endurance se recharge Niveau 1 : + 10 % Niveau 2 : Niveau 3 :

: Augmente la vitesse à laquelle la jauge d’endurance se recharge

Amulette de force intérieure

Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Quelque chose dans l’eau »

: Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Quelque chose dans l’eau » Effet : Augmente la puissance des Issen et Issen critiques Niveau 1 : Niveau 2 : Niveau 3 : + 10 %

: Augmente la puissance des Issen et Issen critiques

Amulette de dextérité

Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Des voisins bruyants »

: Obtenu en récompense de la quête annexe « Des voisins bruyants » Effet : Augmente la vitesse à laquelle la jauge d’instinct se remplit Niveau 1 : + 10 % Niveau 2 : Niveau 3 :

: Augmente la vitesse à laquelle la jauge d’instinct se remplit

Amulette d’attraction

Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Étranges couples »

: Obtenu en récompense de la quête annexe « Étranges couples » Effet : Augmente les chances de rencontrer des Genma dans l’est de Kyoto Niveau 1 : Petit Niveau 2 : Moyen Niveau 3 : Grand

: Augmente les chances de rencontrer des Genma dans l’est de Kyoto

Amulette d’épéiste

Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Le Sans visage »

: Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Le Sans visage » Effet : Augmente la puissance de l’attaque normale Niveau 1 : Niveau 2 : Niveau 3 : + 15 %

: Augmente la puissance de l’attaque normale

Amulette spirituelle

Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « De ver-veilleuses manières »

: Obtenu en récompense de la Chronique étrange « De ver-veilleuses manières » Effet : Augmente la durée de la flamme spirituelle Niveau 1 : + 3,0 secondes Niveau 2 : Niveau 3 :

: Augmente la durée de la flamme spirituelle

Amulette de force Oni

Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Des affaires à régler »

: Obtenu en récompense de la Chronique étrange « Des affaires à régler » Effet : Augmente la puissance des armes Oni Niveau 1 : + 6 % Niveau 2 : Niveau 3 :

: Augmente la puissance des armes Oni

Amulette de protection

Emplacement : Obtenu en récompense de la Chronique étrange « La Parade Nocturne »

: Obtenu en récompense de la Chronique étrange « La Parade Nocturne » Effet : Réduit la quantité de vie perdue lorsque vous subissez une attaque Niveau 1 : Niveau 2 : Niveau 3 : – 8 %

: Réduit la quantité de vie perdue lorsque vous subissez une attaque

Amulette d’éveil

Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Ça sent l’embrouille »

: Obtenu en récompense de la quête annexe « Ça sent l’embrouille » Effet : Augmente la vitesse à laquelle la jauge d’éveil se remplit Niveau 1 : + 4 % Niveau 2 : + 6 % Niveau 3 : + 8 %

: Augmente la vitesse à laquelle la jauge d’éveil se remplit

Amulette de pouvoir Oni

Emplacement : Obtenu en récompense de la quête annexe « Esprits tourmentés »

: Obtenu en récompense de la quête annexe « Esprits tourmentés » Effet : Augmente la vitesse à laquelle la jauge de pouvoir Oni se remplit Niveau 1 : + 4 % Niveau 2 : + 6 % Niveau 3 : + 8 %

: Augmente la vitesse à laquelle la jauge de pouvoir Oni se remplit

Amulette adorable « Kubi Akari »

Emplacement : Obtenu en possédant des données sauvegardées de la démo du jeu

: Obtenu en possédant des données sauvegardées de la démo du jeu Effet : Déclenche un bonus d’absorption d’âmes même pour une petite quantité d’âmes Niveau 1 : Petit Niveau 2 : Moyen Niveau 3 : Grand

: Déclenche un bonus d’absorption d’âmes même pour une petite quantité d’âmes

Amulette adorable « Komainu »

Emplacement : Obtenu en ayant précommandé le jeu

: Obtenu en ayant précommandé le jeu Effet : Augmente la puissance des attaques après une déviation ou une esquive instinctive Niveau 1 : + 25 % Niveau 2 : + 37 % Niveau 3 : + 50 %

: Augmente la puissance des attaques après une déviation ou une esquive instinctive

Amulette adorable « Singe blanc »

Emplacement : Obtenu en ayant précommandé le jeu

: Obtenu en ayant précommandé le jeu Effet : Réduit la quantité d’endurance perdue lorsqu’une attaque ennemie vous touche Niveau 1 : – 10 % Niveau 2 : – 15 % Niveau 3 : – 20 %

: Réduit la quantité d’endurance perdue lorsqu’une attaque ennemie vous touche

Amulette adorable « Dame Oni »

Emplacement : Obtenu en possédant l’édition Deluxe ou Premium Deluxe du jeu, ou bien en achetant l’un des deux packs séparément

: Obtenu en possédant l’édition Deluxe ou Premium Deluxe du jeu, ou bien en achetant l’un des deux packs séparément Effet : Augmente la puissance d’attaque des talents spéciaux Niveau 1 : + 5 % Niveau 2 : + 7 % Niveau 3 : + 10 %

: Augmente la puissance d’attaque des talents spéciaux

Amulette adorable « Petite danseuse »

Emplacement : Obtenu en possédant l’édition Deluxe ou Premium Deluxe du jeu, ou bien en achetant l’un des deux packs séparément

: Obtenu en possédant l’édition Deluxe ou Premium Deluxe du jeu, ou bien en achetant l’un des deux packs séparément Effet : Lorsque les ennemis sont en feu, embrasés, ou enduits d’huile, l’effet dure plus longtemps Niveau 1 : + 15 % Niveau 2 : + 22 % Niveau 3 : + 30 %

: Lorsque les ennemis sont en feu, embrasés, ou enduits d’huile, l’effet dure plus longtemps

Amulette adorable « Mentor »

Emplacement : Obtenu en possédant l’édition Deluxe ou Premium Deluxe du jeu, ou bien en achetant l’un des deux packs séparément

: Obtenu en possédant l’édition Deluxe ou Premium Deluxe du jeu, ou bien en achetant l’un des deux packs séparément Effet : Augmente encore plus la puissance d’attaque durant la flamme spiriturelle Niveau 1 : + 5% Niveau 2 : + 7 % Niveau 3 : + 10 %

: Augmente encore plus la puissance d’attaque durant la flamme spiriturelle

Onimusha: Way of the Sword est disponible sur PC (Steam, Epic et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2. Consultez notre guide complet pour davantage d’informations sur le jeu.