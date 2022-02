Elden Ring propose tout un tas de nouvelles mécaniques mais n’oublie pas pour autant de conserver les bases du gameplay des Souls. Si c’est votre première expérience dans le genre, il peut y avoir beaucoup de choses à assimiler d’un coup, et même les éléments les plus basiques peuvent être oubliés en ne prenant pas garde au tutoriel. Comme prendre son arme à deux mains par exemple, ce qui vous permettra d’asséner plus de dégâts, et surtout d’utiliser les cendres de guerre. Voici donc comment prendre son arme à deux mains dans Elden Ring.

Comment utiliser les Cendres de guerre ?

Pour prendre son arme à deux mains, la mécanique est simple, bien qu’assez peu intuitive. Il suffit simplement d’appuyer sur la touche d’attaque associée à votre arme (selon la main dans laquelle elle est), ainsi que sur la touche pour afficher le HUD et ramasser des objets.

En somme, sur PlayStation, il faut appuyer sur Triangle + R1 ou L1 selon le positionnement de votre arme, et Y + RB ou LB sur Xbox (ou PC).

Une fois votre arme prise à deux mains, il faudra alors d’appuyer sur L2 ou LT pour déclencher les Cendres de guerre qui sont équipées sur votre arme.

