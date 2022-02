Emplacement de toutes les Armes – Elden Ring

Elden Ring est est un jeu qui laisse peu de répit, et nous place en face de challenge parfois très difficiles à accomplir seul. Malgré tout, le jeu offre un certain panel d’armes offrant chacune un style de jeu différent afin de relever les multiples défis qu’offrent le jeu. Toutefois, on recense une certaine qualité dans ces armes et certaines doivent être méritées en accomplissant un certain nombre de défis avant de les obtenir.

Ce guide recensera l’ensemble des articles qui vont lister l’emplacement de toutes les armes que l’on peut trouver dans Elden Ring. Attention toutefois, on parle ici des armes plutôt rares qui ne sont pas trouvables sur le cadavre d’un monstre quelconque ou en illimité chez un marchand du jeu. Nous parlons bien d’armes uniques qui ne se débloquent qu’après avoir passé une certaine épreuve.

Ce guide sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure de la publication des articles.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.