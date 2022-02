La première fois que le joueur arrive aux portes de l’Académie, celui-ci découvre que l’accès ne se fera pas facilement puisque l’entrée est close. Pas de panique, ce guide vous indiquera comment passer ce portail magique et accéder à l’Académie de Raya Lucaria.

Comment accéder à l’Académie ?

Arrivé au site de grâce Porte sud de Raya Lucaria, récupérez la carte qui se trouve sur le cadavre situé juste sur le devant du portail scellé de l’académie. En observant celle-ci via l’inventaire, on découvre qu’un lieu y est marqué. D’autres informations indiquent que l’ancien propriétaire était à la recherche d’une clé de pierre d’éclat permettant d’accéder à l’Académie de Raya Lucaria.

L’énigme n’est pas si compliquée. La grosse structure dessinée sur la carte correspond à l’Académie. On observe alors que le lieu indiqué est à l’ouest de cette dernière. Il suffit d’ouvrir sa carte pour définir l’emplacement de ce site. Dirigez-vous à l’ouest, à l’endroit indiqué dans l’image ci-dessous. Petit avertissement cependant. L’endroit exact où se trouve l’item tant convoité se situe juste à l’arrière d’un grand dragon endormi et qui ne montrera aucune pitié si vous le réveillez par mégarde.

Pour récupérer la Clé de pierre d’éclat, essayez de ne pas interrompre le sommeil du dragon en vous faufilant discrètement dans son dos. Un cadavre de vieille homme détient alors la clé. Il vous suffit de prendre cette dernière et de déguerpir au plus vite puisqu’il est fort probable que la sieste de Smarag, le dragon de pierre d’éclat ait été interrompue.

Une fois la clé en votre possession et votre personnage à l’abri, il ne vous reste plus qu’à retourner au site de grâce Porte sud de Raya Lucaria. De nouveau face au portail scellé, votre personnage ne devrait plus avoir de mal à le franchir avec cet item en sa possession. Bienvenue à l’Académie de Raya Lucaria !

