Que serait un jeu de From Software sans ses mythiques boss à affronter ? Elden Ring a droit à toute une floppée d’ennemis puissants à combattre, avec énormément de boss optionnels pour celles et ceux qui veulent toujours plus de challenges et de récompenses.

Cet article va recenser tous nos guides sur les boss d’Elden Ring. Il sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure que nos articles seront publiés. Nous ne couvrirons ici pas tous les boss, étant donné que beaucoup d’entre eux ne sont simplement que des ennemis un peu plus coriaces que la moyenne, avec des patterns limitées. Vous retrouverez donc principalement les boss majeurs, avec quelques astuces pour les vaincre plus facilement.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.